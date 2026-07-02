Tatar môže pred sezónou opustiť Zug. Klub zachvátil nevídaný chaos

Švajčiarsky hokejový klub EV Zug zachvátil pred začiatkom novej sezóny obrovský chaos.
V centre sporov je špičkové vedecké centrum OYM v mestečku Cham neďaleko Zugu, ktoré dal majiteľ klubu Hans-Peter Strebel postaviť za 100 miliónov frankov.
Centrum otvoril v roku 2020 s cieľom zvýšiť výkony hokejistov pomocou vedy. Spočiatku to fungovalo. Zug vyhral majstrovský titul dva roky po sebe.
Postupom času sa však situácia zmenila. Hráči neúspešne žiadali, aby ich základňa bola v domácej hale namiesto vedeckého centra.
OYM si dokonca vyslúžilo prezývku väzenie pre hráčov, keďže režim bol natoľko prísny, že aj domáce zápasy sa pre nich stávali vonkajšími.
Kritiku zo strany hráčov však majiteľ Strebel netoleroval. Generálny riaditeľ Patrick Lengwiler, ktorý v klube pôsobil takmer 30 rokov, aj športový riaditeľ Reto Kläy, vo funkcii dvanásť rokov, sa hráčov zastali a doplatili na to svojimi miestami. Obaja v posledných dňoch opustili klub.
Nástupci sú síce už vymenovaní, no situácia je naďalej napätá.
Podľa švajčiarskeho webu Blick nemusia v klube pokračovať ani ofenzívni lídri slovenský útočník Tomáš Tatar a český kapitán Jan Kovář. Otázny je aj osud trénera Lauriho Marjamäkiho, pre ktorého by to bola premiérová sezóna v Zugu.