Španielsko totálne sfúklo pochabé Rakúsko. Takmer dokonalý výkon, tvrdil šéf

„Toto je Hollywood. A Los Angeles je ako stvorené pre veľký film, preto Španielsko neváhalo a práve tam, medzi palmami a celebritami, predviedlo svoj najlepší výkon na aktuálnych majstrovstvách sveta,“ hodnotil denník AS.
Úradujúci majster Európy v šestnásťfinále MS zdolalo Rakúsko 3:0.
Španieli odohrali zápas, ktorý zodpovedal kvalite ich kádra a v mnohých momentoch pripomenul mužstvo, ktoré pred dvoma rokmi ovládlo majstrovstvá Európy.
Dva góly Mikela Oyarzabala a presný zásah Pedra Porra boli prirodzeným vyústením výkonu, v ktorom Španielsko dominovalo prakticky vo všetkých herných činnostiach.
Denník Marca zašiel ešte ďalej. „Preplo do majstrovského režimu. Objavilo sa totiž to pravé Španielsko. To, ktoré zrýchľuje hru až do bodu, keď sa súperovi zatočí hlava, ktoré napáda, akoby mu nikdy nedošiel kyslík, a ktoré bráni s takou vážnosťou, že začína vzbudzovať rovnaký rešpekt ako jeho hra s loptou,“ napísal.
Súper neukázal nič
Rakúsko podľa neho nenašlo ani jedinú medzeru. Keď jeho hráči zdvihli hlavu, okamžite stáli proti trom červeným dresom.
Španielsko hralo rýchlo, priamočiaro, s hladom po úspechu a predovšetkým s autoritou, ktorú počas doterajšieho priebehu šampionátu neukázalo. Bol to koncert s loptou aj bez nej.
„Najlepšou správou nie je samotný postup do osemfinále, ale fakt, že reprezentácia začína pripomínať verziu, ktorú všetci očakávali. Tú z veľkých dní.
Tú, ktorá ovládla majstrovstvá Európy. Tú, ktorá núti súperov meniť taktiku ešte pred úvodným výkopom. Pretože teraz už skutočne naháňa strach,“ dodala Marca.
Unai Simón prepísal históriu
Jedným zo symbolov španielskeho vzostupu je aj brankár Unai Simón. O jeho pozícii sa pred turnajom diskutovalo, objavovali sa úvahy, či by nemal dostať prednosť Joan García. Po zápase s Rakúskom však podobné debaty definitívne utíchli.
Simón sa stal brankárom s najdlhšou sériou bez inkasovaného gólu v histórii majstrovstiev sveta. Aj tento rekord podľa španielskych médií potvrdzuje, že mužstvo Luisa de la Fuenteho sa dostáva do optimálnej formy práve vo chvíli, keď sa turnaj láme.
Medzi genialitou a netrpezlivosťou
V ideálnom scenári španielskeho mužstva sa opäť objavil aj Lamine Yamal.
„Je taký dobrý, že to občas až preháňa. Keď hrá pre tím, je nezastaviteľný, ale keď hrá pre vlastnú prezentáciu, začína sa strácať. Zdalo sa, že až príliš myslí na tabuľku strelcov, a to nepotrebuje,“ hodnotila jeho výkon Marca.
Yamal mohol proti Rakúsku streliť minimálne dva góly, no svoje príležitosti nevyužil. Ak sa však opäť vráti k tomu, že bude uprednostňovať nemožnú prihrávku pred vynútenou strelou, celé majstrovstvá sveta sa podľa španielskych médií môžu začať točiť práve okolo neho.
Španielsko - Rakúsko 3:0 (1:0)
Góly: 36. a 89. Oyarzabal, 66. Porro
Rozhodcovia: Nyberg - Beigi, Söderkvist (všetci Švéd.), ŽK: Posch
Diváci: 70.492
Španielsko: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte (90+3. Pubill), Cucurella - Rodri, Pedri (90+3. Ruiz) - Baena (71. Torres), Olmo (71. Merino), Yamal (85. Gavi) - Oyarzabal
Rakúsko: A. Schlager - Posch (86. Prass), Danso, Alaba, Laimer - Siewald (46. Chukwuemeka), X. Schlager (46. Grillitsch) - Schmid (60. Kalajdžič), Wanner, Sabitzer - Gregoritsch (60. Arnautovič)
Môže potvrdiť, že Yamal je späť
Pohľad na Konrada Laimera, fyzicky mimoriadne disponovaného obrancu Bayernu Mníchov, ktorý sa v 40. minúte zohol s rukami na kolenách a lapal po dychu, podľa denníka Marca dokonale vystihuje, akým hráčom je Lamine Yamal.
Krídelník španielskej reprezentácie pripravil Rakúšanovi mimoriadne náročný večer. Bol neúnavný a po prvý raz na tomto šampionáte ukázal svoju najlepšiu verziu.
Stále ešte nie je na sto percentách, ale Laimer môže potvrdiť, že hviezda španielskej reprezentácie sa vracia do vrcholnej formy.
„Aj jeho výkon však mal jednu chybu. Počas viacerých minút pôsobil, akoby hral s očami upretými na štatistiky Kyliana Mbappého, Lionela Messiho, Erlinga Haalanda a ďalších hviezd,“ dodala Marca.
Lamine má zatiaľ na konte iba jeden gól, čo ho očividne trápi, a preto bol v niektorých situáciách príliš individuálny. Musí zabudnúť na čísla a sústrediť sa len na jednu vec – streliť gól vo finále. Jeden taký mu už David Alaba vykopol z bránkovej čiary.
Cucurella bol všade
Veľké uznanie si vyslúžil aj ľavý obranca Marc Cucurella.
„Iba Nuno Mendes môže Marcelovi Cucurellovi konkurovať v boji o post najlepšieho ľavého obrancu šampionátu,“ napísala Marca.
A aj o tom by sa podľa denníka dalo polemizovať. Cucurella predviedol ďalší výborný výkon. Na ľavej strane bol neustálou hrozbou a zároveň oporou v defenzíve. Rozhodcovia mu neuznali gól, ktorý sa zdal byť regulárny, a na oba góly Mikela Oyarzabala prihral.
Real Madrid podľa denníka získal posilu, ktorá predstavuje mimoriadne spoľahlivú investíciu. Cucurella totiž len výnimočne odohrá zápas pod svoju vysokú úroveň.
De la Fuente našiel správne riešenie
Podľa denníka Marca patril medzi rozhodujúce momenty zápasu zásah trénera Luisa de la Fuenteho. Počas prestávky upravil postavenie Pedriho a Daniho Olma a Španielsko začalo hrať podstatne rýchlejšie.
„Z mužstva, ktoré pôsobilo v skupinovej fáze plocho a nepresvedčivo, sa zrazu stal uragán,“ myslí si denník.
Samotný tréner po stretnutí ocenil výkon svojho mužstva.
„Veľké tímy sa ukážu vtedy, keď ich najviac potrebujete. Veľmi pozorne sme analyzovali všetko, čo sa stalo v predchádzajúcich zápasoch. Dnes sme boli takmer dokonalí vo všetkých aspektoch hry. Stále sa však musíme zlepšovať,“ zdôraznil.
Zároveň upozornil, že priestor na ďalší progres stále existuje.
„Vždy sa dá niečo zlepšiť. V ďalšej fáze budú súperi ešte náročnejší. V našej mentalite je neustále napredovať. Tento tím od seba vyžaduje stále viac a viac.“
Osobitnú pochvalu adresoval dvojgólovému hrdinovi.
„Opäť ukázal, aký veľký potenciál má. Zaslúži si uznanie. Ale aj všetci ostatní odohrali mimoriadny zápas.“
Na otázku, či by si radšej želal Chorvátsko alebo Portugalsko, odpovedal diplomaticky:
„Oba tímy veľmi dobre poznáme. Ktokoľvek postúpi, zaslúži si to.“
Oyarzabal: Mali sme naozaj veľmi dobrý deň
V španielskom tábore po presvedčivom postupe cez Rakúsko panovala spokojnosť, ale zároveň aj odhodlanie pokračovať v nastúpenom trende.
Dvojgólový hrdina zápasu Mikel Oyarzabal zdôraznil predovšetkým tímový úspech.
„Som šťastný, že som pomohol tímu a že sme postúpili do ďalšieho kola. Teraz sa sústredíme na to, čo príde ďalej.“
Zároveň pripomenul, že duel nebol jednoduchý.
„Bol to náročný zápas, vedeli sme, že to bude ťažké. Rakúsko je fyzicky veľmi silný tím. My sme však mali naozaj veľmi dobrý deň.“
Na otázku, či Španielsko konečne ukázalo svoju najlepšiu tvár, odpovedal opatrne.
„Aj predtým sme odohrali dobré zápasy. Sme radi, že sme postúpili a môžeme pokračovať.“
Možného súpera v ďalšej fáze neriešil.
„Je mi to jedno. Nech príde ktokoľvek, pôjdeme za víťazstvom. V každom z tých tímov mám spoluhráča.“
Od detstva som sníval o takomto zápase
Emotívne reagoval aj Pedro Porro. „Som veľmi šťastný. Je za tým veľa práce. Tím vyhral a ani neviem nájsť slová. Od detstva som sníval o tom, že raz odohrám takýto zápas,“ povedal.
Vyzdvihol tiež zlepšujúcu sa spoluprácu s Lamineom Yamalom.
„Funguje nám to čoraz lepšie. Stále viac si rozumieme. Najdôležitejšie je, že tím vyhral a postúpil.“
K pochybnostiam, ktoré sa objavili po skupinovej fáze, dodal:
„Každý má právo na svoj názor. My si od prvého dňa robíme svoju prácu a veríme sami sebe. To, čo sa hovorí zvonku, rešpektujeme.“
Pred ďalšou fázou šampionátu zostáva pokojný.
„Na majstrovstvách sveta sa skôr či neskôr stretnete s tými najlepšími. My sa sústredíme na ďalší zápas.“