    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    2 - 0
    1:0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
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    Mexiko úspešne zvládlo vstup do domácich MS. V stretnutí padli až tri červené karty

    Futbalisti Mexika sa tešia z prvého gólu na MS 2026.
    Fotogaléria (33)
    Futbalisti Mexika sa tešia z prvého gólu na MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|11. jún 2026 o 23:03
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    Mexiko dnes zdolalo Južnú Afriku v skupine A na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    11.06.2026, Skupina A
    2 - 0
    1:0
    Južná Afrika
    Južná Afrika

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Mexiko - Južná Afrika 2:0 (1:0)

    Góly: 9. Quinones, 67. Jimenez. Rozhodovali: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.), ŽK: Gutierrez - Mokoena, Sibisi

    ČK: 90.+2 Montes - 49. Sithole, 84. Zwane

    Diváci: 80.824

    Mexiko: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira (76. Alvarez) - Fidalgo (66. Mora), Gutierrez (66. Chavez) - Alvarado, Jimenez (76. Gonzalez), Quinones (79. Vega)

    Južná Afrika: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (77. Appollis) - Adams (61. Zwane), Sithole, Mokoena - Foster (56. Mbatha), Rayners (77. Makgopa)

    Futbalisti Mexika vstúpili víťazne do domácich MS vo futbale 2026, keď vo štvrtkovom otváracom zápase zdolali Južnú Afriku 2:0.

    Góly strelili v 9. minúte Julian Quinones a v 67. minúte Raul Jimenez.

    Mexičania hrali na Aztéckom štadióne v Mexico City od 49. minúty v početnej výhode po červenej karte Yayu Sitholeho, do konca duelu vylúčil rozhodca Wilton Sampaio ešte po jednom hráčovi na každej strane. 

    Mexiko odštartovalo svoj 18. mundial, otváralo ho ôsmykrát. S JAR si zmeralo sily aj pred 16 rokmi (1:1) na MS 2010, keď hrala v domácom prostredí africká krajina.

    Po úvodnom dueli je na čele neúplnej A-skupiny, ktorej ďalší duel medzi Kórejskou republikou a Českom je na programe v piatok o 4.00 SELČ.

    Ďalší zápas čaká domácich 19. júna o 3.00 SELČ proti Kórejčanom, JAR sa stretne 18. júna o 18.00 SELČ s Čechmi.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Mexiko - Južná Afrika

    I. polčas:

    Skóre otvoril v 9. minúte Quinones, keď brankár Williams a stredopoliar Sithole urobili chybu v rozohrávke pod tlakom vysokého napádania domácich.

    Tí mali oveľa viac z hry počas celého prvého polčasu, výrazne to bolo vidno na väčšom počte prihrávok.

    Mali síce problém v prechodovej fáze, no ofenzíva robila maximum. Na konci prvého polčasu sa dostala do troch veľkých príležitostí.

    Hostí podržal brankár Williams a mali aj kúsok šťastia, keď Quinones trafil žrď. Ich prvá strela do priestoru brány prišla až v 45. minúte.

    Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A Majstrovstiev sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Tím Mexika pózuje pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    Shakira spolu so svojím bratom Antoniom Mebarakom čaká na svoj výstup počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.
    33 fotografií
    Lyle Foster z Južnej Afriky vedie loptu počas futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Ľudia sa zhromažďujú neďaleko pódia MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Juhokórejský fanúšik pózuje pred pódium MS vo futbale počas fanúšikovského festivalu pred slávnostným otvorením futbalových MS 2026 v Mexiku, v mexickom meste Guadalajara.Kolumbijský spevák J Balvin vystupuje pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Andrea Bocelli a EJAE vystupujú počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Demonštrant drží mexickú vlajku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta FIFA 2026 v Mexiko City.Demonštranti lepia plagáty s fotografiami nezvestných v Mexiku počas pochodu pred otváracím dňom majstrovstiev sveta 2026 v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Dobrovoľníci ťahajú plachtu cez ihrisko pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Účinkujúci na ihrisku počas otváracieho ceremoniálu pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Mexickí fanúšikovia na tribúnach držia tričká s obrázkom Mexičana Jesúsa Gallarda pred začiatkom zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City. Mexickí fanúšikovia na tribúnach čakajú na začiatok zápasu skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Fanúšikovia prichádzajú do fan zóny deň pred zápasom skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Príslušníci bezpečnostných zložiek strážia zátarasu, zatiaľ čo fanúšikovia prechádzajú do priestoru fanúšikovského festivalu, kde sledujú zápas skupiny A na majstrovstvách sveta vo futbale medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexiko City.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Shakira počas otváracieho ceremoniálu MS 2026.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.Momentka z futbalového zápasu skupiny A majstrovstiev sveta medzi Mexikom a Južnou Afrikou v Mexico City.

    II. polčas:

    Afričania opäť pokazili rozohrávku hneď v úvodnej minúte druhého dejstva, tentokrát to však Mexiko gólovo nepotrestalo.

    O chvíľu neskôr podporil rozpačitý výkon po individuálnej aj tímovej stránke Sithole, keď obdržal červenú kartu za faul na unikajúceho Gutierreza na hranici šestnástky.

    Početnú prevahu zužitkoval v 67. minúte Jimenez, keď poslal za Williamsov chrbát hlavičkou center od Alvarada. Zápas sa v podstate úplne rozhodol v 84. minúte, keď dostal červenú kartu v tíme hostí Zwane a jeho tím dohrával v deviatich.

    Striedajúci stredopoliar udrel lakťom do tváre súpera mimo súboja o loptu. Z domáceho tímu išiel o niečo skôr predčasne do šatne ešte Montes, ktorý v nadstavenom čase fauloval po krídle unikajúceho Mudaua.

    Na výsledku stretnutia to však už nič nezmenilo. 

    Program MS vo futbale 2026 - 11.6.2026

    11.06. 21:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Mexiko
    Mexiko
    2 - 0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Mexiko City | Mexiko City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    ilustračný záber
    ilustračný záber
    Tenis v Bratislave a volejbalistky v EL. Športový program na dnes (12. jún)
    dnes 00:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    ilustračný záber
    ilustračný záber
    Tenis v Bratislave a volejbalistky v EL. Športový program na dnes (12. jún)
    dnes 00:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Mexiko úspešne zvládlo vstup do domácich MS. V stretnutí padli až tri červené karty