Mexiko úspešne zvládlo vstup do domácich MS. V stretnutí padli až tri červené karty

MS vo futbale 2026 - skupina A
Mexiko - Južná Afrika 2:0 (1:0)
Góly: 9. Quinones, 67. Jimenez. Rozhodovali: Sampaio - Pires, Boschilia (všetci Braz.), ŽK: Gutierrez - Mokoena, Sibisi
ČK: 90.+2 Montes - 49. Sithole, 84. Zwane
Diváci: 80.824
Mexiko: Rangel - Reyes, Montes, Vasquez, Gallardo - Lira (76. Alvarez) - Fidalgo (66. Mora), Gutierrez (66. Chavez) - Alvarado, Jimenez (76. Gonzalez), Quinones (79. Vega)
Južná Afrika: Williams - Mudau, Okon, Sibisi, Mbokazi, Modiba (77. Appollis) - Adams (61. Zwane), Sithole, Mokoena - Foster (56. Mbatha), Rayners (77. Makgopa)
Futbalisti Mexika vstúpili víťazne do domácich MS vo futbale 2026, keď vo štvrtkovom otváracom zápase zdolali Južnú Afriku 2:0.
- ONLINE: Mexiko - Južná Afrika na MS vo futbale 2026 (skupina A)
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Góly strelili v 9. minúte Julian Quinones a v 67. minúte Raul Jimenez.
Mexičania hrali na Aztéckom štadióne v Mexico City od 49. minúty v početnej výhode po červenej karte Yayu Sitholeho, do konca duelu vylúčil rozhodca Wilton Sampaio ešte po jednom hráčovi na každej strane.
Mexiko odštartovalo svoj 18. mundial, otváralo ho ôsmykrát. S JAR si zmeralo sily aj pred 16 rokmi (1:1) na MS 2010, keď hrala v domácom prostredí africká krajina.
Po úvodnom dueli je na čele neúplnej A-skupiny, ktorej ďalší duel medzi Kórejskou republikou a Českom je na programe v piatok o 4.00 SELČ.
Ďalší zápas čaká domácich 19. júna o 3.00 SELČ proti Kórejčanom, JAR sa stretne 18. júna o 18.00 SELČ s Čechmi.
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MS vo futbale 2026 - skupina A
Priebeh zápasu Mexiko - Južná Afrika
I. polčas:
Skóre otvoril v 9. minúte Quinones, keď brankár Williams a stredopoliar Sithole urobili chybu v rozohrávke pod tlakom vysokého napádania domácich.
Tí mali oveľa viac z hry počas celého prvého polčasu, výrazne to bolo vidno na väčšom počte prihrávok.
Mali síce problém v prechodovej fáze, no ofenzíva robila maximum. Na konci prvého polčasu sa dostala do troch veľkých príležitostí.
Hostí podržal brankár Williams a mali aj kúsok šťastia, keď Quinones trafil žrď. Ich prvá strela do priestoru brány prišla až v 45. minúte.
II. polčas:
Afričania opäť pokazili rozohrávku hneď v úvodnej minúte druhého dejstva, tentokrát to však Mexiko gólovo nepotrestalo.
O chvíľu neskôr podporil rozpačitý výkon po individuálnej aj tímovej stránke Sithole, keď obdržal červenú kartu za faul na unikajúceho Gutierreza na hranici šestnástky.
Početnú prevahu zužitkoval v 67. minúte Jimenez, keď poslal za Williamsov chrbát hlavičkou center od Alvarada. Zápas sa v podstate úplne rozhodol v 84. minúte, keď dostal červenú kartu v tíme hostí Zwane a jeho tím dohrával v deviatich.
Striedajúci stredopoliar udrel lakťom do tváre súpera mimo súboja o loptu. Z domáceho tímu išiel o niečo skôr predčasne do šatne ešte Montes, ktorý v nadstavenom čase fauloval po krídle unikajúceho Mudaua.
Na výsledku stretnutia to však už nič nezmenilo.