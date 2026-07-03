    Nagelsmann neustál blamáž Nemecka na MS. Na lavičke definitívne končí

    Julian Nagelsmann
    Julian Nagelsmann (Autor: TASR/AP)
    ČTK|3. júl 2026 o 07:56
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    Pôvodne vyhlásil, že chce pri národnom tíme zostať.

    Tréner Julian Nagelsmann po neúspechu na majstrovstvách sveta opustí nemeckú futbalovú reprezentáciu.

    Podľa denníka Bild a televíznej stanice Sky sa dohodol so zväzom na odstúpení.

    Nemecko na šampionáte v Severnej Amerike nečakane vypadlo už v šestnásťfinále. V utorok v Bostone štvornásobní majstri sveta prehrali s Paraguajom na penalty 3:4. Po 90 minútach aj predĺžení zápas skončil 1:1.

    Bezprostredne po stretnutí Nagelsmann vyhlásil, že chce pri tíme zostať, po štvrtkovom rokovaní s vedením zväzu sa však rozhodol odstúpiť.

    38-ročný Nagelsmann sa nemeckej reprezentácie ujal v septembri 2023, keď nahradil Hansiho Flicka. Na majstrovstvách Európy v roku 2024 s národným tímom bývalý tréner Hoffenheimu, Lipska a Bayernu Mníchov došiel do štvrťfinále.

    Hlavným kandidátom na uvoľnené miesto je podľa médií Klopp. 59-ročný kouč získal dva tituly s Dortmundom, potom s Liverpoolom ovládol Premier League a v roku 2019 aj Ligu majstrov.

    Nemecko prvý zápas po majstrovstvách sveta čaká 24. septembra proti Holandsku v Lige národov.

    Výsledky Nemecka na MS vo futbale 2026

    14.06. 19:00
    | Skupina E | Matchday 4
    Nemecko
    Nemecko
    7 - 1
    Curaçao
    Curaçao
    Houston | Houston
    20.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 10
    Nemecko
    Nemecko
    2 - 1
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    Toronto | Toronto
    25.06. 22:00
    | Skupina E | Matchday 15
    Ekvádor
    Ekvádor
    2 - 1
    Nemecko
    Nemecko
    New York | New York
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále
    Nemecko
    Nemecko
    1 - 2 pp
    3 - 4 p.k.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Najväčší favorit 113. ročníka Tour de France Tadej Pogačar.
    Najväčší favorit 113. ročníka Tour de France Tadej Pogačar.
    Začína sa osemfinále MS vo futbale, Tour de France či F1 na Silverstone (TV tipy na víkend)
    dnes 08:00
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