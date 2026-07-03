Nagelsmann neustál blamáž Nemecka na MS. Na lavičke definitívne končí

Tréner Julian Nagelsmann po neúspechu na majstrovstvách sveta opustí nemeckú futbalovú reprezentáciu.
Podľa denníka Bild a televíznej stanice Sky sa dohodol so zväzom na odstúpení.
Nemecko na šampionáte v Severnej Amerike nečakane vypadlo už v šestnásťfinále. V utorok v Bostone štvornásobní majstri sveta prehrali s Paraguajom na penalty 3:4. Po 90 minútach aj predĺžení zápas skončil 1:1.
Bezprostredne po stretnutí Nagelsmann vyhlásil, že chce pri tíme zostať, po štvrtkovom rokovaní s vedením zväzu sa však rozhodol odstúpiť.
38-ročný Nagelsmann sa nemeckej reprezentácie ujal v septembri 2023, keď nahradil Hansiho Flicka. Na majstrovstvách Európy v roku 2024 s národným tímom bývalý tréner Hoffenheimu, Lipska a Bayernu Mníchov došiel do štvrťfinále.
Hlavným kandidátom na uvoľnené miesto je podľa médií Klopp. 59-ročný kouč získal dva tituly s Dortmundom, potom s Liverpoolom ovládol Premier League a v roku 2019 aj Ligu majstrov.
Nemecko prvý zápas po majstrovstvách sveta čaká 24. septembra proti Holandsku v Lige národov.
Výsledky Nemecka na MS vo futbale 2026
| Skupina E | Matchday 4
| Skupina E | Matchday 10
| Skupina E | Matchday 15
| Vyraďovacia fáza | Šestnásťfinále