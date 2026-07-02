Nechcú, aby Pogačar vyhral všetko. Na Tour zmenili pravidlá, Sagana tým nezastavili

Tadej Pogačar prichádza na Tour de France opäť s jasným cieľom. Chce získať už piaty žltý dres, čím by sa vyrovnal najväčším legendám pretekov.
Minulý rok ovládol súboj s dánskym rivalom Jonasom Vingegaardom, ktorého nechal za sebou o viac ako štyri minúty. Vyhral štyri etapy a až v trinástich etapách sa umiestnil v elitnej desiatke.
Slovinský fenomén okrem žltého dresu získal aj bodkovaný pre najlepšieho vrchára a nechýbalo veľa, aby do svojej zbierky pridal aj prvý zelený dres.
Hoci ide o súťaž šprintérov či odolných klasikárov s kvalitným zrýchlením, majster sveta skončil druhý o 78 bodov za Jonathanom Milanom. A to sa v rovinatých etapách vôbec do šprintov nezapájal.
Hoci je Pogačar veľmi populárny, možnosť, že by zobral všetky cenné dresy nie je niečo, z čoho by boli organizátori nadšení. Aj preto zasiahli do pravidiel, podobne ako kedysi pri inej hviezde svetovej cyklistiky.
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So Saganom to nevyšlo
Rekordérom v počte zelených dresov z Tour de France je Peter Sagan, ktorý ťažil zo svojej všestrannosti. Možno nebol taký rýchly ako Mark Cavendish či Marcel Kittel, no aktívnou jazdou zbieral body.
V kopcovitých etapách sa nebál ísť do únikov, aby vyhral šprintérsku prémiu a navýšil svoje bodové konto. Keď v roku 2014 vyhral o priepastných 149 bodov, organizátori hľadali spôsob, ako Žilinčana pribrzdiť.
Zväčšili rozdiely v rovinatých etapách. Kým dovtedy brali jazdci na pódiových priečkach 45, 35 a 25 bodov, od roku 2015 to bolo 50, 30 a 20.
Zastaviť slovenského cyklistu sa však nepodarilo. Je pravdepodobné, že by Sagan vyhral "bodovačku" osemkrát po sebe, no sporná diskvalifikácia z roku 2017 prerušila jeho obdivuhodnú sériu.
Napriek tomu zostane jeho rekord v platnosti ešte dlhé obdobie. Zo stále aktívnych cyklistov nikto nezískal zelený dres na Tour de France viac ako raz.
Pogačar už vraj nemá šancu
O jedenásť rokov neskôr sa zmenami pravidiel snažia organizátori zastaviť Tadeja Pogačara a zdá sa, že to bude mať väčší efekt ako pri Saganovi.
Víťaz rovinatých etáp, ktorých bude päť, získa po novom až 70 bodov, čo je o dvadsať viac ako vlani. V prípade druhého cyklistu v cieli ide o nárast z 30 na 50 bodov a tretí si polepší dvojnásobne (z 20 na 40).
Okrem toho získa viac bodov aj víťaz šprintérskej prémie, ktorá je v každej etape, okrem časoviek. Doterajšie 20-bodové maximum sa zvýši na 25. Naopak, pri kopcovitých či horských etapách zostali body nezmenené.
"Zelený dres je jediný, ktorý Pogačar na Tour ešte nezískal. ASO zmenila pravidlá bodovania preto, aby to tak zostalo a šprintéri mohli zažiariť," píše Andrew Hood z cyklistického magazínu Vélo.
"Ak sa pozrieme na súčasnú kategorizáciu etáp, Pogačara by sme mali vylúčiť z boja o zelený dres. S novým systémom už prakticky nemá šancu," pridal sa expert dánskej televízie TV 2 Sports Emil Axelgaard.
Tieto slová ilustruje aj nasledujúci príklad: Ak trebárs Jasper Philipsen vyhrá tri rovinaté etapy a Pogačar príde pohodlne do cieľa v balíku, belgický šprintér si vytvorí pred ním viac ako 200-bodový náskok.
Na to, aby ho vyrovnal, by musel vyhrať sedem kopcovitých alebo jedenásť horských etáp, čo je obrovský nepomer voči prípadným trom víťazstvám Philipsena.
Bodovanie súťaže o zelený dres
Rovinaté etapy (5, 7, 8, 11, 12):
- 70, 50, 40, 35, 30, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8
Mierne kopcovité etapy (4, 13, 17, 21):
- 50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Kopcovité etapy (2, 3, 9, 18):
- 30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2
Horské etapy a individuálna časovka (6, 10, 14, 15, 16, 19, 20):
- 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Šprintérske prémie:
- 25, 20, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
Pedersen sa nepotešil
Zaujímavosťou je, že pokiaľ by sa nové pravidlá aplikovali do výsledkov minuloročnej Tour, Jonathan Milan by si polepšil o 80 bodov, zatiaľ čo konto Tadeja Pogačara by narástlo oveľa menej - len o 19 bodov.
Tento rok nahradí Milana v zostave tímu Lidl - Trek elitný klasikár Mads Pedersen. Z pohľadu bývalého majstra sveta, ktorý sa typologicky podobá Petrovi Saganovi, nie sú nové pravidlá vítanou zmenou.
"Myslím si, že organizátori Tour de France chcú, aby zelený dres získal šprintér. Pridanie bodov do rovinatých etáp pre mňa rozhodne nie je ideálne.
Budem musieť zbierať body najmä tam, kde ich nezískajú najrýchlejší jazdci," vraví Dán, ktorý vyhral bodovaciu súťaž na Gire a dvakrát aj na Vuelte.
Naopak, okrem Jaspera Philipsena, ktorý dominoval pred troma rokmi, sa otvára šanca na premiérový zelený dres pre Tima Merliera či Olava Kooija.
Belgičan tímu Soudal Quick-Step zaznamenal za poslednú sezónu a pol 22 víťazstiev, vrátane dvoch na Tour de France, Paríž - Nice či Scheldeprijs.
"Cieľom tímu je vyhrávať etapy, no vzhľadom na zmeny v bodovacom systéme, by mohol Tim zabojovať aj o zelený dres. Najmä preto, že máme veľmi silný tím pre hromadné dojazdy," povedal manažér tímu Tom Steels.
Kooij má skromnejšie ciele. Do sezóny vstúpil až koncom mája, tri víťazstvá mu dodali sebavedomie, no pri debute chce vyhrať aspoň jednu etapu.
Navyše, tím Decathlon CMA CGM sa sústredí aj na celkovú klasifikáciu, v ktorej má ďalší debutant, iba 19-ročný Francúz Paul Seixas, pódiové ambície.