ONLINE: Slovensko - Malta dnes, prípravný zápas LIVE (Dunajská Streda)

Slovensko a Malta dnes hrajú prípravný zápas v rámci júnového asociačného termínu.
Slovenská reprezentácia prvýkrát nastúpi pod vedením staronového trénera Vladimíra Weissa a premiérovo sa predstaví v Dunajskej Strede.
Kde sledovať zápas Slovensko - Malta v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Slovensko - Malta dnes LIVE (prípravný zápas, pondelok, Dunajská Streda, výsledok, NAŽIVO)
Prípravný zápas 2025/2026
01.06.2026 o 18:00
Slovensko
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Malta
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z prípravného zápasu medzi Slovenskom a Maltou.
Slovenská futbalová reprezentácia sa v Dunajskej Strede predstaví už pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom starším.
Ten na dvojzápas proti Malte a Čiernej Hore nominoval týchto hráčov:
Brankári – Ľubomír Belko, Dominik Takáč, Jakub Surovčík
Obrancovia – Peter Pekarík, Peter Kováčik, Hugo Pávek, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Martin Valjent, Dávid Krčík, Adam Obert, Dávid Hancko, Krisztián Bari
Stredopoliari – Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Peter Pokorný, Ondrej Duda, László Bénes, Mario Sauer, Artur Gajdoš
Útočníci – Tomáš Suslov, Adrián Kaprálik, Lukáš Haraslín, Roland Galčík, Michal Faško, David Strelec, Tomáš Bobček, Róbert Boženík
Malta sa rovnako ako Slovensko nepredstaví na blížiacich sa Majstrovstvách sveta. Okrem dnešného duelu sa zverenci Emilia De Lea ešte predstavia 5.6. na neutrálnej pôde v Szombathely, kde ich čaká duel s Azerbajdžanom.
Slovenská futbalová reprezentácia sa v Dunajskej Strede predstaví už pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom starším.
Ten na dvojzápas proti Malte a Čiernej Hore nominoval týchto hráčov:
Brankári – Ľubomír Belko, Dominik Takáč, Jakub Surovčík
Obrancovia – Peter Pekarík, Peter Kováčik, Hugo Pávek, Denis Vavro, Ľubomír Šatka, Martin Valjent, Dávid Krčík, Adam Obert, Dávid Hancko, Krisztián Bari
Stredopoliari – Stanislav Lobotka, Matúš Bero, Peter Pokorný, Ondrej Duda, László Bénes, Mario Sauer, Artur Gajdoš
Útočníci – Tomáš Suslov, Adrián Kaprálik, Lukáš Haraslín, Roland Galčík, Michal Faško, David Strelec, Tomáš Bobček, Róbert Boženík
Malta sa rovnako ako Slovensko nepredstaví na blížiacich sa Majstrovstvách sveta. Okrem dnešného duelu sa zverenci Emilia De Lea ešte predstavia 5.6. na neutrálnej pôde v Szombathely, kde ich čaká duel s Azerbajdžanom.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.