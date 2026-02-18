So svetovou šampiónkou a úzkou konkurenciou. Môže Slovensko v premiére skialpinizmu na ZOH prekvapiť?

Keď sa povie zimná olympiáda, väčšina fanúšikov si automaticky vybaví alpské lyžovanie, bežky či biatlon – športy, ktoré sú roky súčasťou hier a majú svoje hviezdy aj jasné pravidlá.
Na najbližších hrách sa však prvýkrát predstaví aj skialpinizmus, šport, ktorý doteraz patril najmä do sveta horských pretekov mimo olympijských reflektorov.
Pre mnohých divákov to bude úplne niečo nové. Pre ľudí z hôr však ide o disciplínu, ktorá má korene dávno predtým, než sa začalo hovoriť o televíznych formátoch a olympijských kvótach.
Program skialpinizmu na ZOH 2026:
19. februára - šprint ženy a muži
21. februára - miešaná štafeta
Skialpinizmus vznikol z potreby pohybu v zimnom teréne – z presunov v Alpách, z vojenských hliadok aj z čistej túžby vystúpiť vyššie.
Olympiáda ho však teraz predstaví v modernej podobe: rýchlej, intenzívnej a dramatickej. Žiadne dlhé niekoľkohodinové prechody hrebeňmi, ale krátke, výbušné preteky, kde rozhodujú sekundy, technika aj schopnosť nezaváhať v prechodovej zóne.
Čo je vlastne skialpinizmus?
Najjednoduchšie sa dá opísať ako pretekanie v horách na lyžiach, kde športovec počas jednej trate strieda výstup a zjazd.
Do kopca ide na lyžiach so stúpacími pásmi, ktoré zabránia šmýkaniu dozadu. Pred zjazdom ich musí rýchlo odlepiť, schovať a „prepnúť“ výstroj do zjazdového režimu.
V niektorých úsekoch dokonca pretekár nejde na lyžiach vôbec – pripne si ich na batoh a pokračuje pešo, často po prudkom svahu, kde už nie je priestor na sklz ani oddych.
Práve v tom je skialpinizmus jedinečný: nie je to len o rýchlosti, ale o kombinácii vytrvalosti, techniky, odvahy a zvládnutých prechodoch. Jedna chyba pri manipulácii s výstrojom môže stáť celé preteky.
Skialpinizmus nie je len o tom, kto má najsilnejšie nohy. Rozhoduje, ako rýchlo športovec strhne pásy, prepne viazanie a zvládne technické pasáže bez zaváhania.
Olympijský skialp bude krátky a rýchly
Na hrách sa nebude súťažiť vo všetkých tradičných disciplínach, ktoré pozná Svetový pohár. Olympijský debut bude kompaktný: len tri medailové súťaže – mužský šprint, ženský šprint a miešaná štafeta.
Je to signál, že olympiáda stavila na to najatraktívnejšie.
Šprint je pre diváka najzrozumiteľnejší: krátka trať, prudké stúpanie na pásoch, prechod, krátky beh s lyžami na batohu, potom technický zjazd a cieľový dojazd v plnej rýchlosti. Celé to trvá tri až štyri minúty a často rozhoduje jediná sekunda.
Pretekári idú systémom rozjázd, semifinále a finále – podobne ako v šprinte v bežeckom lyžovaní. V krátkom formáte sú kontakt, taktika aj zaváhania viditeľné okamžite.
Miešaná štafeta prináša ďalší rozmer. Tím tvorí muž a žena z jednej krajiny a preteky sa idú vo viacerých krátkych úsekoch, v ktorých sa partneri striedajú.
Každý absolvuje svoju trať niekoľkokrát – štýlom „na striedačku“, podobne ako v biatlonovej štafete, len s výstupmi na pásoch, prechodmi a technickým zjazdom.
Na olympiáde pôjde o jednorazové finále bez rozjázd, takže od prvého štartu bude rozhodovať priamy súboj, tempo a schopnosť udržať rytmus bez zaváhania v prechodových zónach.
Olympijský skialp tak ukáže tento šport v najrýchlejšej a najtvrdšej podobe – ako intenzívne preteky, kde sa rozhoduje v minútach a priestor na chybu takmer neexistuje.
Slovensko nebude len do počtu
Práve malé štartové pole otvára zaujímavú šancu aj pre krajiny, ktoré v tradičných zimných športoch nezbierajú medaily pravidelne. V skialpinizme bude na olympiáde len 36 športovcov – 18 mužov a 18 žien.
Slovensko pritom získalo tri miestenky: dve ženské a jednu mužskú. V disciplíne s extrémne malým štartovým poľom je to výrazný výsledok.
Marianna Jagerčíková mala svoju pozíciu medzi elitou prakticky istú – dlhodobo patrí k svetovej špičke a v kvalifikačnom rebríčku sa držala na miestach znamenajúcich priamy postup.
Zároveň však svojimi výsledkami vybojovala aj druhú ženskú miestenku pre Slovensko, ktorú napokon zaplní Rebeka Cullyová. „Nemám slov. Marianna je skvelá a mám z toho veľkú radosť,“ reagovala na sociálnych sieťach slovenská reprezentantka.
Tretia miestenka prišla v miešanej štafete. Práve tá bola pre Slovákov jednou z posledných možností, ako sa dostať na olympijský debut v tejto disciplíne.
Dvojica Jagerčíková – Jakub Šiarnik potrebovala potvrdiť pozíciu v záverečných kvalifikačných pretekoch a v náročnej konkurencii si vybojovala účasť medzi dvanástimi najlepšími krajinami.
Šiarnik po jednom z rozhodujúcich vystúpení výstižne opísal, čo takýto boj v skialpe znamená: „Bez kyslíka, vysilení, vymrznutí, ale je to tam.“
Pre slovenský tím to znamená historickú šancu – v olympijskej premiére skialpinizmu nebude Slovensko len do počtu, ale so šprintérskou kvalitou aj reálnou štafetou.
Útok na medailové priečky
Najvýraznejšou tvárou slovenskej premiéry je Marianna Jagerčíková. Šprintérka, ktorá sa dokázala presadiť medzi svetovou elitou a aj po štyridsiatke patrí k najlepším.
Skialp je dnes šport, kde sa výbušnosť mieša so skúsenosťou – a Jagerčíková je dôkazom, že vek nemusí byť hranicou.
„Stáva sa mi to. Starší športovci mi hovoria, že je pre nich inšpirujúce, čo dokážem ešte dosiahnuť. Nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo,“ povedala pred olympijskou premiérou.
Zimné hry v Taliansku vníma ako výnimočný moment aj pre celý šport. „Z toho sa veľmi, veľmi teším, lebo je to míľnik pre náš šport. Je to pre mňa veľká česť, že môžem byť pri tom.“
A hoci bude patriť medzi najskúsenejšie pretekárky štartového poľa, olympijská premiéra pre ňu nemusí byť poslednou kapitolou.
Jagerčíková je jednou z najúspešnejších slovenských skialpinistiek histórie – v roku 2023 sa stala majsterkou sveta v šprinte, pričom medailu v tejto disciplíne získala aj na predchádzajúcich dvoch šampionátoch.
Okrem toho má titul majsterky Európy a viackrát stála na pódiu Svetového pohára, čo ju dlhodobo drží medzi elitou v najrýchlejšej olympijskej disciplíne.
Aj preto berie olympijský debut ako vrchol, no nie ako bodku. Otvorene hovorí aj o ďalšom horizonte: „O štyri roky budú hry vo Francúzsku, to sa bude pretekať prakticky vedľa môjho domu.“
Zohratá dvojica chce top sedem
Mužskou oporou slovenského tímu je Jakub Šiarnik. Pre Slovensko je kľúčovou postavou najmä v miešanej štafete, ktorá bola aj najrýchlejšou cestou na olympijský debut.
Šiarnik priznáva, že hoci sa predstaví aj v šprinte, jeho silnejšou stránkou sú iné formáty.
„Šprint nie je moja najsilnejšia disciplína. Cítim však, že moje predispozície sú prirodzene skôr na štafetu, ktorá časovo pripomína neolympijskú disciplínu vertikál,“ vysvetľoval v rozhovore pre Sportnet.
Práve štafeta je disciplína, na ktorú sa dlhodobo sústreďuje spolu s Jagerčíkovou. Slovenská dvojica si vybojovala olympijskú miestenku v závere kvalifikácie a v malom štartovom poli bude patriť medzi tímy, ktoré sa chcú presadiť čo najvyššie.
Šiarnik otvorene hovorí, že ich cieľom je zvládnuť preteky bez chýb a vyťažiť maximum z formátu, ktorý im sedí najviac.
S Jagerčíkovou navyše tvoria zohratú dvojicu aj mimo trate. Fungujú ako malý tím, ktorý sa pozná do detailu, rozumie si v tempe aj v technických pasážach a vie, že v olympijskej štafete môže rozhodnúť každý jeden prechod.
„V štafete je konkurencia pravdepodobne ešte väčšia ako v šprinte – minimálne z môjho pohľadu. Prebíjať sa dopredu bude určite ťažšie.
Premýšľala som nad tým a ak by nám preteky vyšli úplne na topku, mohli by sme byť okolo siedmeho miesta. Myslím si, že vyššie to bude veľmi ťažké,“ zhodnotila šance slovenská reprezentantka.
Čo môže olympiáda zmeniť
Skialpinizmus vstupuje na olympiádu ako nový šport – ale s obrovským potenciálom. Je rýchly, dramatický, moderný a zároveň zakorenený v horách tak, ako máloktorá zimná disciplína.
Olympijský debut mu dá niečo, čo doteraz chýbalo aj napriek Svetovým pohárom a majstrovstvám sveta: masové publikum, väčšiu pozornosť médií a najmä systémový impulz v jednotlivých krajinách.
„Uvidíme, ako dopadne premiéra na olympijských hrách – či sa to ľuďom bude páčiť a či potvrdia šport aj pre rok 2030 vo Francúzsku. To ukáže budúcnosť.
Bude tiež zaujímavé sledovať, ako sa šport vyvinie. V roku 2030 by sme chceli mať na olympiáde aj individuálnu disciplínu – to je taký klasický skialpinizmus. Individuálne preteky sú hore aj dole, väčšinou vo voľnom teréne, bez brán či iných pevných prvkov,“ povedala Jagerčíková.
Olympijská premiéra ukáže, či si skialpinizmus nájde miesto aj medzi veľkými zimnými športmi. Pre Slovensko je to šanca byť pri zrode novej disciplíny od prvého dňa – s menami, ktoré už dnes patria do svetovej špičky
