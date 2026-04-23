Senzačný obrat, aký nemá na Slovensku páru. Jesenný outsider je mužstvom jari

Gól Lukáša Petráša do siete Dávida Jankoviča z Komoče, v červenom Komjatičania Daniel Szabo (3) a Pavol Krehák (16). (Autor: Zuzana Garayová)
Marián Dragúň|23. apr 2026 o 13:00
Skončí úžasná séria odpadlíka z jesene v nedeľu u lídra?

Futbalové Komjatice sú na Slovensku unikát. A to hneď dvakrát.

Nielen preto, že už trinásty rok hrajú výlučne s hráčmi z dediny a za párky, ale hlavne preto, že v aktuálnej sezóne šiestej ligy predviedli výsledkový obrat, aký nemá na celom Slovensku páru.

Mimochodom, niekoľko šéfov klubov z Nitrianskeho kraja dodnes neverí, že hrajú všetci hráči úplne zadarmo. Dodáme, že tréner je najlacnejší široko-ďaleko, i to, že futbal sa tam hrá na ligovom trávniku.

V plnohodnotnej 16-člennej regionálnej súťaži nenájdeme mužstvo, ktoré by za 15 jesenných kôl získalo sedem bodov a za prvých sedem jarných až devätnásť z 21 možných.

Zo samého dna k hornej polke

V jeseni prehrali až 12 zápasov z 15 a so stratou šiestich bodov sa celú zimu pozerali z úplného dna súťaže troch okresov Nitrianskeho kraja na predposledné Želiezovce.

Napriek nie celkom vydarenej zime však prvých päť jarných zápasov vyhrali, šiesty remizovali v priamom súboji mužstiev hrajúcich o záchranu na horúcej pôde v Salke 0:0, uplynulú nedeľu zdolali v 22. kole šiestej ligy Východ ZsFZ Komoču 2:0 a v polovici jari strácajú na hornú polovicu tabuľky a ôsmu Lipovú iba dva body.

Už sa chystali na „okres“

Komjatičania však stále nedvíhajú ruky vysoko nad hlavu a snažia sa krotiť emócie z jarného zmŕtvychvstania.

V živej pamäti ich totiž máta krutá reality z vlaňajška, keď sa rovnako z posledného miesta po jeseni začalo mužstvo štverať postupne vyššie, lenže z trojčlenného pásma zostupu sa im vykĺznuť nakoniec nepodarilo a celé leto sa pripravovali na sezónu v okresnej siedmej lige.

Futbalový Pán Boh však minulé leto nedopustil, aby vyše štvortisícová obec s veľkým štadiónom a silnou futbalovou tradíciou, ktorá sa roky - a bez prestávky - stará o kompletnú dedinskú mládežnícku „pyramídu“, vypadla do okresnej šúťaže.

Len týždeň pred prvým kolom nového ročníka sa zo šiestej ligy odhlásila Iža z okresu Komárno, ktorá už ďalej nedokázala platiť napríklad svojich „legionárov“ z okolia.

Vo výskoku Komjatičan Miroslav Polák a Kornél Szabó z Komoče. (Autor: Zuzana Garayová)

Rýchla odpoveď šéfovi ŠTK

Keď na riadiaci zväz do Nitry dorazili z Iže už aj oficiality, šéf ŠTK ZsFZ Tibor Révay obratom oslovil prezidenta FC Komjatice Martina Marenčáka s rýchlou otázkou, či sú Komjatice schopné o týždeň nastúpiť v Lipovej na zápas prvého kola a hrať šiestu ligu.

No a keďže klubového šéfa, ktorý je, mimochodom, hrajúcim kapitánom mužstva a ešte aj trénerom štvrtoligového dorastu, nijako neťaží každý mesiac napríklad nutnosť zháňať peniaze na platenie rôznych posíl napríklad z Južnej Ameriky či zo susednej dediny, komjatické áčko pohotovo prikývlo a zostalo v krajskej súťaži.

„O finančných problémoch niektorých mužstiev pri platení rôznych legionárov sa hovorilo, preto sme boli viac-menej pripravení aj na prípadnú možnosť zostať v šiestej lige a okamžite sme ponuku zväzu prijali,“ vrátil sa do minulého leta 47-ročný prezident FC Komjatice Martin Marenčák.

Štart pokazila veľká maródka

„Na jeseň sme však doplatili na slabší štart a až štyri najtesnejšie prehry v prvých štyroch kolách. V Lipovej sme prehrali 3:4, doma so Semerovom 1:2 po nešťastnom vlastnom góle päť minút pred koncom, vo Svodíne po góle Kornela Salátu 1:0, pričom aj domáci, ktorí idú na postup, hovorili o úplne vyrovnanom zápase.

Vo Veľkých Lovciach sme prehrali 1:2, no už tam začala nevídaná maródka v mužstve, pričom vo štvrtom kole v Želiezovciach musel nastúpiť v útoku od začiatku tretí brankár Daniel Trebuňa a prehrali sme tam 0:4. Zostavu sme iba lepili a potom sa to už s nami viezlo skoro celú jeseň.“

Komjatičania však doviezli bod za deľbu 2:2 z desiatych Nesvád, ktoré privítajú doma v 25. kole a plusový bod môže mať ešte svoju cenu v konečnom účtovaní.

Futbalové dvojičky Komjatíc, vzadu brankár Patrik Kmeťo a Marek Kmeťo (14) v zápase v Salke. (Autor: TJ Salka)

Peniaze za hranie futbalu? Nie

Presne pred rokom, keď bolo tabuľkové postavenie mužstva ešte o čosi horšie, uviedol Martin Marenčák pre Sportnet nasledovné.

„Ja si naozaj nedokážem predstaviť, že by sme platili za hranie futbalu Kolumbijčanom či iným Juhoameričanom, alebo nejakým posilám z okolia, naši hráči by nedostávali nič a niektorí by dokonca sedeli doma.

Nejaký podnikateľ z obce by možno aj položil na drevo peniaze na šikovného futbalistu z Brazílie, ale čo ďalej.

Ako by to bolo s ubytovaním a manažovaním ďalších súvislostí s tým spojených. Jednoducho, v Komjaticiach nie sme na takýto spôsob robenia futbalu nastavení.“

Tento dispečer stredu poľa s prehľadom v hre a exekútor priamych a roky neomylných pokutových kopov si v doraste vychováva vlastných spoluhráčov. Komjatická cesta je niekedy aj na úkor vyššej kvality či dosahovania lepších výsledkov, šiesta liga sa však hrá

v obci na polceste medzi krajskou Nitrou a okresnými Novými Zámkami dlhodobo bez akéhokoľvek platenia hráčov a hlavne s vlastnými odchovankami.

Za vlastného je už považovaný aj ofenzívny Michal Kuruc, ktorý sa do obce pred rokmi priženil, postavil rodinný dom a túto zimu spečatil prestup z piatoligových Šurian.

Jar naštartoval náhradník

Po katastrofálnej prvej polovici súťaže potreboval zdecimovaný káder nabrať jarnú miazgu a novú motiváciu.

„Vlani sme zimovali tiež na poslednom mieste, no vtedy sme mali plnohodnotnú zimnú prípravu aj so sústredením, zatiaľ čo teraz sme nič nesilili a hlavne hráčov po zraneniach nechali oddýchnuť a poriadne zregenerovať.

Poviem na rovinu, keďže ani nálada v mužstve už nebola najlepšia, túto zimnú prípravu sme mali v istom slova zmysle doslova regeneračnú. Prebiehala iba doma, účasť nebola tiež ideálna a tréningy sme spájali s dorasteneckými.

Zimnú ligu sme síce odohrali, no nie za každú cenu v najsilnejšej zostave,“ prezradil šéf klubu „novú metodiku“ na výsledkový obrat.

„Jediným pozitívom voľnejšej zimy bolo, že hráči sa doliečili, vrátila sa im chuť do futbalu, ale s blížiacim sa prvým jarným kolom som si ani ja osobne nebol celkom istý, že ako náš experiment dopadne.“

V stretnutí Komjatice – Lipová strelili prvý gól hostia už v tretej minúte. „Vedel som, že proti nepríjemnej Lipovej budeme potrebovať aj kúsok šťastia. To prišlo v 90. minúte, keď dal náš víťazný gól na 3:2 18-ročný striedajúci dorastenec Sebastián Szabó.

Hneď nato sme vyhrali v Semerove 5:1, mužstvo si v plnej zostave začalo veriť a vtedy som už tušil, že existenčne dôležitý úvod jari môžeme zvládnuť."

Strelcovi nedeľňajšieho gólu proti Komoči Lukášovi Petrášovi (12) gratuluje hrajúci prezident FC Komjatice Martin Marenčák. (Autor: Zuzana Garayová)

Mužstvo jari

V treťom jarnom kole si prišiel do stále posledných Komjatíc po tri body druhý Svodín, ktorý chce na 100-ročné výročie oslavovať titul. „Od Svodína sme v nedávnej minulosti dostali aj jeden debakel, ale mne ako súper sedí a cítil som, že by sme mohli uspieť. Po

bezgólovom polčase sme išli do vedenia, no hostia v závere vyrovnali na 1:1. Budem sa opakovať, mužstvo je teraz už v pohode, išli sme za víťazstvom a hneď o minútu dal náš víťazný gól na 2:1 Pavol Krehák."

Komjatice sa odpútali z dna tabuľky, vo Veľkých Lovciach zvíťazili 3:1 a v nasledujúcom kole čakali doma v šesťbodovom súboji po jeseni predposledné Želiezovce. Tie padli v Komjaticiach - bez vykartovaného Brazílčana Alcantaru - po dvoch góloch z hry Martina Marenčáka a výsledku 2:1.

Na zápas 21. kola - šiesty jarný - išli Komjatičania až k južnej hranici do rovnako namočenej Salky s jarnou bilanciou 5 – 0 – 0 a v ťažkom prostredí vzdorovitého súpera hnaného vášnivým publikom sa čakala prvá prehra mužstva jari.

„V Salke sa nehralo nikdy ľahko, jej hráči dokážu vyvinúť tlak najmä vtedy, keď potrebujú body. V závere sme tam mohli skórovať, ale mohli sme aj inkasovať, výsledok 0:0 preto berieme všetkými desiatimi. Bol to však obojstranne férový zápas, po ktorom sme zaslali na zväz oficiálnu pochvalu za objektívne vedenie zápasu rozhodcami.“

Po nedeľňajšom víťazstve 2:0 doma s nováčikom z Komoče, ktorému chýbali tiež dvaja vykartovaní hráči, má mužstvo jari 19 bodov z 21 možných.

V nedeľu k prvému

Po najbližšom víkendovom kole sa šiestoligová jar prehupne do svojej druhej polovice a hoci po jeseni odpisované Komjatice nemajú zďaleka ešte vyhrané, záchranárske práce naštartovali najlepšie, ako len mohli.

Lenže v nedeľu ich čaká zápas v blízkom Bánove, kde bude ich jarná neporaziteľnosť vysoko ohrozená. Bánovčania sú totiž prvým mužstvom tabuľky a na výslní budú chcieť zostať aj po nedeli.

„Do prvého Bánova nejdeme s veľkými očami, verím však, že tam odohráme lepší zápas, ako ten jesenný doma, ktorý sme prehrali 0:3,“ želá si šéf klubu.

„Vykartovaného nemáme nikoho, naopak, teší ma, že do zostavy sa po vleklých zraneniach postupne vracajú Mário Krehák a Róbert Meňuš. Siedmimi jarnými výsledkami sme iba napravili to, čo sme pokazili v jesennej časti, teraz sa nám však začína pravý boj o záchranu, v ktorom máme všetko vo svojich rukách.

Spolu s trénerom sa hráčov snažíme vyvarovať akémukoľvek uspokojeniu či nebodaj poľaveniu. Na jar sa nám zatiaľ darí, sériu bez prehry sa pokúsime natiahnuť a body neodovzdáme prvému v tabuľke len tak.“

Brankár Patrik Kmeťo a obranca Peter Garay (15) udržali v Salke čisté konto a nepresadil sa ani maďarský legionár Balázs Klátyik (8). (Autor: TJ Salka)

Simo v španielskej akadémii

Komjatické áčko ťahajú teraz väčšinou skúsenejší hráči, pretože v ostatných rokoch sa končiaci dorastenci v základnej zostave A-tímu z rôznych dôvodov väčšinou neuchytili.

Hráčom Komjatíc so striedavým štartom v treťoligovom doraste Nových Zámkov je stále aj 17-ročný Miroslav Simo, ktorému agent v zime sprostredkoval trojmesačnú stáž v španielskej Futbalovej akadémii Palencia.

Späť však k najbližšiemu majstráku. Tréner Komjatíc Richard Kostolný pozná mužstvo Bánova dokonale. Určite vie, že v nedeľu bude jeho tímu hroziť najväčšie nebezpečenstvo po krídlach, zľava od čiperného Denisa Turana, sprava od bleskurýchleho Martina Villema.

Bánov hrá o majstrovský titul, v minulom kole však prišiel v šlágri kola v tretej Okoličnej na Ostrove, kde prehral 1:3, o vylúčeného brankára Mikuláša Nevolného, ktorého nahradí proti Komjaticiam skúsený Patrik Ostrožlík.

Úžasne motivovaní hostia

Sila Bánova v domácom prostredí je i tak neodškriepiteľná a doterajšiu bilanciu 10 – 0 – 1 si určite nebude chcieť nechať pokaziť ani v posledný aprílový víkend.

„Výsledkový obrat nášho najbližšieho súpera sledujem pozorne a musím povedať, že ma naozaj prekvapil. Keď zarátam aj posledné jesenné kolo, kedy Komjatice porazili doma Starý Tekov 3:1, tak je to sedem víťazných zápasov a jeden remízový v rade. Kojmatice k nám prídu určite úžasne nastavené i motivované, každá séria sa však raz skončí, preto verím, že tá osemzápasová komjatická skončí už túto nedeľu.

Inak, tá naša, desaťzápasová bez prehry, sa skončila práve minulú nedeľu v Okoličnej, kde sme, navyše, prišli už v prvom polčase o spomínaného brankára Mikuláša Nevolného po červenej karte. Mužstvo však, napriek prehre 3:1, musím pochváliť za obetavý výkon aj v dlhom oslabení o jedného hráča,“ povedal hrajúci tréner Lokomotívy Bánov Miloš Fehervári.

„Proti rozbehnutým Komjaticiam okrem potrestaného brankára určite nenastúpia ani Erik Barta a Jakub Paška, otázny je ešte stále štart kapitána Ľuboša Sádeckého, ale aj Denisa Turana. No a mňa čaká vo štvrtok ešte jedno CT vyšetrenie, ale mužstvu chcem pomôcť na ihrisku,“ hovoril v stredu pre Sportnet hrajúci kouč Bánova a najlepší strelec mužstva.

Vedúci Bánov zakopol doma iba raz, keď prehral ešte v druhom kole 2:6 s Veľkým Lovcami. Aké sú šance mužstva jari z Komjatíc natiahnuť osemzápasovú sériu bez prehry (7 – 1 – 0)? Novozámocké okresné derby stretnutie Lokomotíva Bánov – FC Komjatice začína túto nedeľu o 16. hodine.

Tabuľka VI. ligy Východ ZsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
TJ Lokomotíva BánovTJ Lokomotíva BánovTJ Lokomotíva Bánov
22
15
2
5
53:28
47
P
V
V
R
V
2
Športový klub SvodínŠportový klub SvodínŠportový klub Svodín
22
14
4
4
39:19
46
V
V
V
V
P
3
FC Okoličná na OstroveFC Okoličná na OstroveFC Okoličná na Ostrove
22
14
3
5
61:25
45
V
V
R
P
V
4
OŠK Svätý PeterOŠK Svätý PeterOŠK Svätý Peter
22
14
1
7
54:44
43
V
V
V
P
V
5
ŠK PodlužanyŠK PodlužanyŠK Podlužany
22
12
3
7
38:32
39
V
P
V
V
P
6
MŠK HurbanovoMŠK HurbanovoMŠK Hurbanovo
22
10
5
7
39:27
35
V
R
P
V
V
7
ŠK Sokol Starý TekovŠK Sokol Starý TekovŠK Sokol Starý Tekov
22
10
4
8
42:40
34
V
R
R
P
V
8
OŠK LipováOŠK LipováOŠK Lipová
22
8
4
10
42:45
28
P
R
P
P
P
9
KFC Kalná nad HronomKFC Kalná nad HronomKFC Kalná nad Hronom
22
8
2
12
47:38
26
P
V
V
V
P
10
FC KomjaticeFC KomjaticeFC Komjatice
22
8
2
12
37:52
26
V
R
V
V
V
11
FC KomočaFC KomočaFC Komoča
22
8
1
13
28:40
25
P
P
P
V
P
12
Športový klub NesvadyŠportový klub NesvadyŠportový klub Nesvady
22
6
7
9
17:36
25
V
P
R
P
V
13
TJ SalkaTJ SalkaTJ Salka
22
6
5
11
29:40
23
P
R
R
R
V
14
MŠK ŽeliezovceMŠK ŽeliezovceMŠK Želiezovce
22
7
1
14
27:49
22
P
P
P
V
P
15
TJ Veľké LovceTJ Veľké LovceTJ Veľké Lovce
22
6
2
14
44:57
20
P
R
P
P
P
16
FC SEMEROVOFC SEMEROVOFC SEMEROVO
22
5
4
13
35:60
19
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

