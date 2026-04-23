Veľká rana pre Barcelonu. Vyšetrenia Yamala odhalili najhorší scenár

Útočník Lamine Yamal nedohral pre zranenie stredajší zápas Barcelony v španielskej lige a v tejto klubovej sezóne už sa na trávnik nevráti.
Katalánsky tím po dnešnom vyšetrení oznámil, že si 18-ročný futbalista pri penalte poranil dvojhlavý stehenný sval a čaká ho konzervatívna liečba.
O premiérový štart na majstrovstvách sveta by ale prísť nemal, zástupcovia klubu očakávajú, že španielskej reprezentácii bude v lete k dispozícii.
Španielsky talent si v dueli s Celtou Vigo vybojoval v závere prvého polčasu penaltu a v 40. minúte z nej poslal Barcelonu do vedenia 1:0.
Po úspešnej exekúcii ale namiesto osláv so spoluhráčmi okamžite signalizoval na lavičku, že bude musieť striedať a ľahol si na trávnik. Po krátkom ošetrení na ihrisku zamieril do šatní a držal sa za ľavý hamstring.
"Testy potvrdili, že Lamine Yamal má zranenie bicepsu stehenného svalu ľavej nohy. Hráč podstúpi konzervatívnu liečbu. Lamine Yamal vynechá zvyšok sezóny a očakáva sa, že bude k dispozícii pre majstrovstvá sveta, "uviedla Barcelona v stručnom vyhlásení.
Barcelona doma Celtu Vigo vďaka jedinému Yamalovmu gólu porazila 1:0 a šesť zápasov pred koncom sezóny ďalej vedie tabuľku o deväť bodov pred Realom Madrid.