Veľká rana pre Barcelonu. Vyšetrenia Yamala odhalili najhorší scenár

Lamine Yamal leží na trávniku v bolestiach po tom, ako sa zranil pri penalte (Autor: TASR/AP)
ČTK|23. apr 2026 o 14:30
V tejto sezóne si mladý Španiel už nezahrá.

Útočník Lamine Yamal nedohral pre zranenie stredajší zápas Barcelony v španielskej lige a v tejto klubovej sezóne už sa na trávnik nevráti.

Katalánsky tím po dnešnom vyšetrení oznámil, že si 18-ročný futbalista pri penalte poranil dvojhlavý stehenný sval a čaká ho konzervatívna liečba.

O premiérový štart na majstrovstvách sveta by ale prísť nemal, zástupcovia klubu očakávajú, že španielskej reprezentácii bude v lete k dispozícii.

Španielsky talent si v dueli s Celtou Vigo vybojoval v závere prvého polčasu penaltu a v 40. minúte z nej poslal Barcelonu do vedenia 1:0.

VIDEO: Zranenie Yamala

Po úspešnej exekúcii ale namiesto osláv so spoluhráčmi okamžite signalizoval na lavičku, že bude musieť striedať a ľahol si na trávnik. Po krátkom ošetrení na ihrisku zamieril do šatní a držal sa za ľavý hamstring.

"Testy potvrdili, že Lamine Yamal má zranenie bicepsu stehenného svalu ľavej nohy. Hráč podstúpi konzervatívnu liečbu. Lamine Yamal vynechá zvyšok sezóny a očakáva sa, že bude k dispozícii pre majstrovstvá sveta, "uviedla Barcelona v stručnom vyhlásení.

Barcelona doma Celtu Vigo vďaka jedinému Yamalovmu gólu porazila 1:0 a šesť zápasov pred koncom sezóny ďalej vedie tabuľku o deväť bodov pred Realom Madrid.

    Arda Güler
