ONLINE: Švédsko - Česko dnes, skupina B na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Švédska a Česka dnes hrajú svoj prvý zápas v skupine B na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.
TV program: Kde sledovať MS v hokeji U18 2026?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
Majstrovstvá sveta U18 Skupina B 2025/2026
23.04.2026 o 16:00
Švédsko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Česko
Prenos
Ameriku tak Češi pokořili na MS poprvé od roku 2002. „Vůbec jsem to nevěděl. Statistiky ale neřešíme. Vítězství si ceníme, oslavovat budeme do půlnoci. Od čtvrtka jdeme znovu od začátku,” hlásil útočník Michal Hartl. A jak na následující Švédy? „Receptem na úspěch bude držet se našeho systému. Švédi hodně předržují puky, hrají hodně dovednostně. My si musíme hrát to svoje.”
Švédsko proti Německu potvrdilo roli favorita. V první třetině se sice prosadili jen jedenkrát, ale už v prostřední části přidali další čtyři branky a o vítězi bylo rozhodnuto. Třetí třetina byla tou nejvyrovnanější. Kromě dvou zásahů Švédů se prosadili dvakrát také Němci. Dvěma čestnými střelci se stali Nikita Bloch a Tobias Krestan. Konečný výsledek 2:7 pro Švédy.
Česká osmnáctka porazila Američany na světovém šampionátu hráčů do 18 let poprvé od roku 2002! „Ale já tyto statistiky nemám v hlavě, takže to byl pro mě zápas jako každý jiný,“ usmívá trenér Tomajko.
Ve čtvrtek jdou čeští mladíci znovu do akce, ve druhém utkání turnaje narazí na Švédy. „Bude to stejné, protože i Švédové jsou na tom výborně individuálně. Čekám podobný zápas, my hlavně potřebujeme udržet naše dobré nastavení a dodržovat věci, které po klucích chceme. Zkrátka to, co tam z naší strany nyní bylo,“ uzavírá Jan Tomajko.
Sportu zdar a hokeji zvlášť. Vítejte u druhého zápasu českého týmu na MS na Slovensku. Český tým po skvělé výhře nad USA dnes čeká další těžký soupeř, a to Švédsko.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 16:00.