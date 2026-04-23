Prichádza posila? Zasmial som sa, hovorí mladý brankár. Ešte som neodchytal ani zápas

Meno Adam Gajan dnes požná už takmer každý fanúšik slovenského hokeja. Je to preto, že mladý brankár má za sebou mimoriadne úspešné roky.
Dvakrát bol jednotkou na MS v hokeji do 20 rokov, v roku 2023 bol najvyššie draftovaným brankárom do NHL a v úlohe tretieho brankára sa predstavil aj na olympiáde v Miláne, hoci na nej neodchytal ani jeden zápas.
Na začiatku apríla podpísal svoj prvý kontrakt v NHL s Chicagom Blackhawks, absolvoval debut v nižšej AHL a teraz má pred sebou ďalší míľník.
V príprave na MS v hokeji 2026 si môže pripísať prvý štart za seniorskú reprezentáciu.
„Som vďačný za to, že som tu," hovorí Gajan.
„Verím, že teraz šancu dostanem a už sa na to veľmi teším. Viem, že tréner Lášák chcel, aby som prišiel do reprezentácie skôr. V Chicagu sa rozhodli spraviť to, čo je podľa nich najlepšie pre mňa. Takže som rád, že som tu takto skoro a budem mať viac času na prípravu."
Ešte som neodchytal ani jeden zápas
Zverenci Vladimíra Országha majú za sebou dve stretnutia v Topoľčanoch proti Švajčiarsku (3:1 a 3:5).
V prvom zápase dostal šancu v bránke Roman Rychlík, v druhom Eugen Rabčan. Na pondelkovom zraze sa trénerovi Országhovi hlásili už aj obaja brankári zo zámoria - Adam Gajan a Samuel Hlavaj.
Do Nemecka však odíde iba Gajan, reprezentačná jednotka dostane ešte týždeň voľno.
Tréner Ján Lašák už skôr avizoval, že Gajan by mal chytať v jednom z dvoch prípravných zápasov proti Nemecku.
Slováci sa vo štvrtok predstavia v Kaufbeurene, o dva dni neskôr ich čaká duel v Augsburgu.
„Po prílete som mal zopár dní oddychu. Boli to dôležité dni, keďže sezóna pre mňa bežala bez prestávky od augusta. Užil som si to, no teraz som pripravený naplno pracovať," ozrejmil Gajan.
Jeho účasť v príprave na svetový šampionát ohlásil zväz prostredníctvom sociálnych sietí. „Posily zo zámoria," uvádza sa v príspevku.
Okrem Gajana sa k reprezentácii pripoja aj útočníci Adam Sýkora, Martin Pospíšil a už spomínaný brankár Hlavaj.
„V seniorskej reprezentácii som ešte neodchytal ani jeden zápas, takže keď som niekde čítal, že prichádzam ako posila, trochu som sa zasmial. No zároveň, už som bol na olympiáde, takže verím, že šancu dostanem," hovorí Gajan.
O MS v hokeji zatiaľ nerozmýšľa, ale o účasť na turnaji vo Švajčiarsku zabojuje. „Verím, že keď dostanem príležitosť, bude sa mi dariť."
Z nechceného sa stal najlepší
Príbeh brankára Gajana je hodný sfilmovania. S hokejom začínal v rodnom Poprade, no väčší rast mu prinieslo pôsobenie v Bardejove, kde ako 11-ročný čelil v priemere 43 strelám za zápas.
Prešiel aj cez Liptovský Mikuláš, Fínsko a Skalicu.
Práve v Skalici si uvedomil, že ak chce zaujať skautov z NHL, musí odísť do zámoria. Slovenská juniorská liga v Amerike veľkú váhu nemala.
Kluby z juniorských súťaží oslovoval osobne a posielal im videá z tréningov, ktoré si sám nahrával na kameru.
Takto sa dostal do klubu Chippewa Steel v NAHL, druhej najlepšej juniorskej ligy v USA. Odtiaľ sa za krátky čas prepracoval do USHL.
V polovici sezóny 2022/23 ho oslovil aj realizačný tím reprezentácie do 20 rokov, ktorý ho nominoval na juniorský šampionát. V slovenskom tíme bol náhradník, no dostal príležitosť v druhom zápase na turnaji.
Vychytal výhru 6:3 nad USA, v ďalšom 3:0 nad Lotyšskom a v treťom bod za prehru 3:4 so Švajčiarmi. Vo štvrťfinále proti Kanade čelil 57 strelám, Slováci prehrali 3:4 po predĺžení, v ktorom rozhodol Connor Bedard.
Gajan z turnaja odišiel s cenou pre najlepšieho brankára.
Do NHL ho v tom istom roku draftovalo Chicago z 35. miesta. Bol nielen najvyššie draftovaným brankárom toho ročníka, ale dodnes zostáva najvyššie zvoleným slovenským brankárom v histórii.
Odvtedy uplynuli tri sezóny. Prvú strávil v Green Bay v USHL, ďalšie dve na University of Minnesota-Duluth v NCAA.
V poslednom ročníku sa výrazne zlepšil - V 33 zápasoch zaznamenal 19 víťazstiev a úspešnosť zákrokov 90,8 %, čo mu vynieslo pozvánku do univerzitného výberu na prestížny Spenglerov pohár.
Na univerzite už nechcel chytať
Sezónu uzavrel v AHL v Rockforde, kde s najväčšou pravdepodobnosťou bude pôsobiť aj v nasledujúcom ročníku.
„Už dlhšiu dobu som vedel, že hneď po skončení univerzitnej sezóny podpíšem zmluvu s Chicagom a veril som, že dostanem nejaký zápas aj v AHL.
Rockford síce ešte viac-menej bojoval o play-off, takže šancí veľa nebolo. Tím odišiel v piatok večer na výjazd a ja som sa až v sobotu dozvedel, že budem chytať. Na svoj prvý profesionálny zápas som musel šoférovať," vraví s úsmevom.
Na farme stihol odohrať jeden zápas. Pri prehre Rockfordu 2:4 s Chicagom predviedol až 36 úspešných zákrokov. Pochytal viac ako 92 percent striel.
„Bol to trochu iný hokej ako na univerzite. Povedal by som, že v porovnaní s posledným obdobím menej šikovný, pretože na univerzite hrá množstvo hráčov pripravených priamo na NHL, ktorí plnia roly na presilovkách. Na druhej strane hráči v AHL boli silnejší, trpezlivejší a skúsenejší," priblížil.
Napriek tomu, že v univerzitnej súťaži patril medzi najlepších, chytať tam už nechcel. Aj školu navštevoval len preto, lebo musel.
„Minulé leto, keď som sa rozprával s agentom, som povedal, že tretí rok na univerzite už nechcem chytať a že sa chcem posunúť na vyššiu úroveň. A hlavný dôvod, prečo som chcel ísť práve do Rockfordu, bol tamojší brankársky tréner. Som presvedčený, že mi budúcu sezónu veľmi pomôže," vysvetľuje Gajan.
O podpise zmluvy s klubom NHL sa dozvedel po skončení olympiády, kde bol v pozícii brankárskej trojky.
Už vo štvrtok sa z náhradníka môže stať plnohodnotná súčasť seniorskej reprezentácie.