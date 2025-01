Neprežili ani majstri sveta. Medzi obeťami leteckého nešťastia sú aj mladí krasokorčuliari

Práve z Wichity letelo lietadlo spoločnosti American Airlines do Washintonu, kde sa v blízkosti letiska Ronalda Reagana zrazilo s vojenským vrtuľníkom.

Bezprostredne po nehode sa objavili špekulácie, že aj on mohol byť na palube, no neskôr sa potvrdilo, že Maxim Naumov opustil Wichitu už skôr.

V histórii amerického krasokorčuľovania to nebola prvá letecká katastrofa.

V roku 1961 sa zrútilo lietadlo spoločnosti Sabena, ktoré letelo z New Yorku do Bruselu a na palube malo celú americkú reprezentáciu, ktorá smerovala na majstrovstvá sveta do Prahy.