Slovensko získalo prvé body na domácich MS. Pozrite si, ako vyzerá tabuľka skupiny A

Slovákov poslal do vedenia v presilovke Samuel Šramatý v druhej tretine, krátko na to vyrovnal Mathis Preston.
V tretej tretine rozhodol Timothy Kazda, keď rutinérsky premenil trestné strieľanie.
Vo svojom druhom dueli na šampionáte nastúpia Slováci vo štvrtok o 18.00 h proti Nórsku.
V skupine A majú po úvodnom hracom dni na konte 3 body okrem Slovákov aj Fíni, ktorí zdolali práve Nórov hladko 6:1.
