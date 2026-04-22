PreviewKde sledovať?TímKúdelkaVizitkyFotogalériaOnline prenosGólySumárTabuľkaPamätné zápasyReakcie

Slovensko získalo prvé body na domácich MS. Pozrite si, ako vyzerá tabuľka skupiny A

Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom. (Autor: TASR)
Sportnet|22. apr 2026 o 21:11
ShareTweet0

Pozrite si, ako vyzerá aktuálna tabuľka skupiny A na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Na ktorom mieste je Slovensko po zápase proti Kanade?

Slovákov poslal do vedenia v presilovke Samuel Šramatý v druhej tretine, krátko na to vyrovnal Mathis Preston.

V tretej tretine rozhodol Timothy Kazda, keď rutinérsky premenil trestné strieľanie.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Kanada na MS v hokeji do 18 rokov 2026
Na snímke zľava Ivan Matta (Slovensko) a Kohyn Eshkawkogan (Kanada) počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne. - TNX
Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.
Na snímke hráči Slovenska zľava Lucian Bernát, David Stančík a Michal Jakubec sa tešia z úvodného gólu, ktorý strelil ich spoluhráč Samuel Šramatý počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke brankár Gavin Betts (Kanada), ktorému strieľa úvodný gól Samuel Šramatý (Slovensko) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava hráči Slovenska a hráči Kanady stoja počas hymny pred zápasom základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Ben Macbeath (Kanada), Oliver Ozogány (Slovensko) a Tynan Lawrence (Kanada) bojujú o puk počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Gavin Betts, Ben Macbeath (Kanada), Timothy Kazda a Samuel Šramatý (obaja Slovenska) počas zápasu v A-skupine medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Samuel Hybský (Slovensko), Dima Zhilkin, Ben Macbeath a brankár Gavin Betts (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava Samuel Hybský (Slovensko) a Maddox Dagenais (Kanada) bojujú o puk pri mantineli počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik, ktorému maľujú tvár pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujú pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov pred Zimným štadiónom Pavla Demitru v Trenčíne.Na snímke slovenský fanúšik pózujr so slovenskou vlajkou pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia pred zápasom základnej B - skupiny Kanada - Slovensko na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Oliver Ozogány (Slovensko) a Jean-Christoph Lemieux (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Šimon Potočka (Slovensko) a Kohyn Eshkawkogan (Kanada) bojujú o puk počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Denis Čelko, Matej Bereš, Filip Kovalčík (všetci Slovensko) a Beckett Hamilton (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska (vľavo) a Kanady stoja na ľade po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke asistenti hlavného trénera Slovenska Denis Legerský (hore vpravo) a František Štolc (hore vľavo) a ich zverenci Marko Požgay (dole vpravo) a kapitán tímu Adam Goljer počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke ambasádor turnaja Marián Gáborík (druhý zľava), bývalý hokejista Marián Hossa (druhý sprava) a maskot stoja na ľade po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke brankár Denis Čelko (Slovensko), ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu za Slovensko po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke ambasádor turnaja Marián Gáborík (druhý zľava) a brankár Denis Čelko (Slovensko), ktorého vyhlásili za najlepšieho hráča zápasu za Slovensko po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke slovenskí fanúšikovia sa tešia z druhého gólu počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke sprava brankár Carter Esler (Kanada), ktorého prekonáva Timothy Kazda (Slovensko) počas trestného strieľania v zápase základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.Na snímke zľava Dávid Stančík (Slovensko) a Jean-Maddox Dagenais (Kanada) počas zápasu základnej A-skupiny medzi Kanadou a Slovenskom na hokejových majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov v Trenčíne.

Vo svojom druhom dueli na šampionáte nastúpia Slováci vo štvrtok o 18.00 h proti Nórsku.

V skupine A majú po úvodnom hracom dni na konte 3 body okrem Slovákov aj Fíni, ktorí zdolali práve Nórov hladko 6:1.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

MS v hokeji U18 2026 - skupina A

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Fínsko

1

1

0

0

0

6:1

3

2.

Slovensko

1

1

0

0

0

2:1

3

3.

Kanada

1

0

0

0

1

1:2

0

4.

Nórsko

1

0

0

0

1

1:6

0

5.

Lotyšsko

0

0

0

0

0

0:0

0

Reprezentácie

    Na snímke hráči Slovenska sa tešia z výhry po zápase základnej A-skupiny.rozhovor
    Tréner Dendis: Nebola to ubránená výhra, Kanaďanov sme točili po rohoch. Pred nájazdom neváhal
    Reprezentácie

      Nachádzate sa tu:
      Domov»Hokej»Reprezentácie»Slovensko získalo prvé body na domácich MS. Pozrite si, ako vyzerá tabuľka skupiny A