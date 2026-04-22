VIDEO: Daňo hrdinom Třinca v treťom zápase. Jeho tím zdolal Pardubice po skvelej otočke

Marko Daňo v drese českého HC Oceláři Třinec. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR, ČTK|22. apr 2026 o 21:41
Třinec prehrával už 1:4 a obrat dovŕšil v čase 75:51 Marko Daňo.

Česká extraliga - 3. zápas finále

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 5:4 pp (1:2, 1:2, 2:0 - 1:0)

Góly: 9. Nestrašil, 34. Hudáček, 57. Kundrátek, 59. Nestrašil, 76. Daňo (Hudáček) - 6. Kondelík, 16. Sedlák, 22. Čerešňák, 27. Ludvig

/stav série: 1:2/

Hokejisti Třinca vyhrali v treťom finále play off extraligy doma nad Pardubicami 5:4 v predĺžení a znížili stav série na 1:2 na zápasy.

Třinec prehrával už 1:4 a obrat dovŕšil v čase 75:51 slovenský útočník Marko Daňo svojím prvým gólom v tohtoročnom play off.

Štvrtý zápas série hranej na štyri víťazstvá sa uskutoční vo štvrtok od 17.00 h opäť v třineckej Werk Aréne.

Třinec znížil v čase 56:54 na 3:4 vďaka gólu Tomáša Kundrátka a 109 sekúnd pred koncom základnej hracej doby v power play vyrovnal druhým gólom v stretnutí Andrej Nestrašil, ktorý si rovnako ako spoluhráč Michal Kovařčík (0+3) pripísal v stretnutí tri body.

Daňovi asistoval pri rozhodujúcom zásahu krajan Libor Hudáček, ktorý predtým aj skóroval, za hostí sa gólovo presadil slovenský obranca Peter Čerešňák.

Pardubice boli blízko k tretiemu víťazstvu v sérii, keď ešte v 57. minúte viedli 4:2. Domácim sa však podarilo v závere riadneho hracieho času vyrovnať a v 16. minúte predĺženia rozhodol Daňo.

Česká hokejová extraliga

    Sukeľov Litvínov štvrtý zápas v rade nevyhral. Jihlava môže snívať sen o obrate v sérii
