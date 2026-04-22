VIDEO: Daňo hrdinom Třinca v treťom zápase. Jeho tím zdolal Pardubice po skvelej otočke

Česká extraliga - 3. zápas finále
HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 5:4 pp (1:2, 1:2, 2:0 - 1:0)
Góly: 9. Nestrašil, 34. Hudáček, 57. Kundrátek, 59. Nestrašil, 76. Daňo (Hudáček) - 6. Kondelík, 16. Sedlák, 22. Čerešňák, 27. Ludvig
/stav série: 1:2/
Hokejisti Třinca vyhrali v treťom finále play off extraligy doma nad Pardubicami 5:4 v predĺžení a znížili stav série na 1:2 na zápasy.
Třinec prehrával už 1:4 a obrat dovŕšil v čase 75:51 slovenský útočník Marko Daňo svojím prvým gólom v tohtoročnom play off.
Štvrtý zápas série hranej na štyri víťazstvá sa uskutoční vo štvrtok od 17.00 h opäť v třineckej Werk Aréne.
Třinec znížil v čase 56:54 na 3:4 vďaka gólu Tomáša Kundrátka a 109 sekúnd pred koncom základnej hracej doby v power play vyrovnal druhým gólom v stretnutí Andrej Nestrašil, ktorý si rovnako ako spoluhráč Michal Kovařčík (0+3) pripísal v stretnutí tri body.
VIDEO: Víťazný gól Daňa
Daňovi asistoval pri rozhodujúcom zásahu krajan Libor Hudáček, ktorý predtým aj skóroval, za hostí sa gólovo presadil slovenský obranca Peter Čerešňák.
VIDEO: Gól Hudáčka na 2:4
Pardubice boli blízko k tretiemu víťazstvu v sérii, keď ešte v 57. minúte viedli 4:2. Domácim sa však podarilo v závere riadneho hracieho času vyrovnať a v 16. minúte predĺženia rozhodol Daňo.
VIDEO: Gól Čerešňáka na 3:1 pre Pardubice