    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    14.06.2026, Skupina C
    1 - 1
    1:1
    Maroko
    Maroko
    PrehľadOnline prenosSumárFotogaléria

    Ancelottiho misia sa začala rozpačito. Maroko herne dominovalo, bod Brazílie zariadil Vinicius

    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (42)
    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|14. jún 2026 o 02:05
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    Brazília remizovala s Marokom v skupine C na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Brazília - Maroko 1:1 (1:1)

    Góly: 32. Vinicius - 21. Saibari

    Rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Casemiro, Ibanez (obaja Braz.)

    Diváci: 80.663

    Brazília: Alisson - Ibanez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro (46. Fabinho), Guimaraes (80. Danilo Santos) - Paqueta (61. Cunha), Raphinha, Vinicius - Thiago (61. Luiz Henrique)

    Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (80. Salah-Eddine) - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz (64. Talbi), Ounahi (64. El Mourabet), El Khannouss (80. Amaimouni) - Saibari (89. Rahimi)

    Futbalisti Brazílie remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na MS 2026 v zápase C-skupiny s Marokom 1:1.

    Favorit zápasu v stretnutí prehrával po góle Ismaela Saibariho z 21. minúty. Po polhodine hry zariadil na štadióne v East Rutherford deľbu bodov brazílsky krídelník Vinicius Junior.

    Brazílčania odohrajú ďalší duel v noci na sobotu 20. júna vo Philadelphii (02.30 SELČ) proti outsiderovi z Haiti.

    Maroko sa stretne v rovnaký deň o 00.00 h s výberom Škótska vo Foxborough.

    Fotogaléria zo zápasu Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026 (skupina C)
    Noussair Mazraoui (3) a Roger Ibanez (24) počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Tímy pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalisti Maroka pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    Futbalisti Brazílie pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.
    42 fotografií
    Fanúšikovia Brazílie pred zápasom C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Neil El Aynaoui strieľa na bránu počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Raphinha počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Lucas Paqueta a Noussair Mazraoui počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Noussair Mazraoui (3) a Roger Ibanez (24) počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Raphinha a Neil El Aynaoui počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Fanúšikovia Maroka počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.V strede Douglas Santos počas zápasu C-skupiny Brazília - Maroko na majstrovstvách sveta vo futbale.Brazil's Vinicius Junior (7) celebrates a goal with teammates Lucas Paqueta (20) and Bruno Guimaraes (8) in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates a goal with teammates in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior, top, jumps past Morocco's Bilal El Khannouss during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. 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(AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) cools down with a splash of water in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) scores over Brazil goalkeeper Alisson Becker, left, as Brazil's Gabriel Magalhaes (3) and Marquinhos (4) watch during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. 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(AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco fans in New York's Central Park celebrate near a Brazil fan, front left, at a public watch party after the team's opening goal while viewing the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., between Brazil and Morocco, Saturday, June 13, 2026.(AP Photo/Andres Kudacki)Brazil's Vinicius Junior (7) is congratulated after scoring his side's first goal during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) cools down with a splash of water in the first half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Magalhaes, right, heads the ball as Morocco's Ismael Saibari approaches during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Pamela Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari celebrates scoring his side's opening goal against Brazil during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. 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(AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha (11) is tackled by Morocco's Noussair Mazraoui (3) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha (11) controls the ball against Morocco's Noussair Mazraoui (3) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Raphinha (11) moves the ball against Morocco's Noussair Mazraoui (3) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Ismael Saibari (11) takes a shot on goal against Brazil's Marquinhos (4) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) challenges for the ball with Morocco's Ayyoub Bouaddi (6) during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco goalkeeper Yassine Bounou clears the ball from Brazil's Raphinha, left, during the World Cup Group C soccer match in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Matt Slocum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Noussair Mazraoui (3) controls the ball against Brazil's Raphinha (11) in the second half during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Adam Hunger) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) and Morocco's Ayyoub Bouaddi (6) react during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) and Morocco's Ayyoub Bouaddi (6) react during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolGeneral view as the attendance is displayed on the video board during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMorocco's Neil El Aynaoui (24) jumps to head the ball against Brazil's Bruno Guimaraes (8) during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Yuki Iwanmura) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Magalhaes, right, and Morocco's Ismael Saibari fight for the ball during the World Cup Group C soccer match between Brazil and Morocco in East Rutherford, N.J., near New York, Saturday, June 13, 2026. (AP Photo/Petr David Josek) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina C

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BrazíliaBrazíliaBRA
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    HaitiHaitiHTI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    MarokoMarokoMAR
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    ŠkótskoŠkótskoSCO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Brazília - Maroko

    I. polčas:

    Začiatok zápasu patril Maročanom, ktorí boli aktívnejší. Brazílčanom neumožnili diktovať tempo hry.

    Africký zástupca bol presný v medzihre a v 21. minúte sa zaslúžene ujal vedenia. Diaz sa postaral o presnú kolmicu na Saibariho, ktorý v úniku preloboval Alissona.

    Prvú polhodinu boli prakticky bez lopty Raphinha aj Vinicius. Krídelníkovi Realu Madrid však stačila prvá šanca na gól na turnaji.

    Strelil ho po tom, čo sa v pokutovom území s ľahkosťou zbavil brániaceho El Aynaouiho a prudkou strelou nedal šancu Bonovi.

    V závere polčasu marocký brankár podržal svoj tím, keď vytlačil na roh efektné zakončenie Paquetu.

    II. polčas:

    „Kanárici“ nastúpili po zmene strán s dvoma zmenami. Ancelotti stiahol z hry dvojicu Ibanez a Casemiro, ktorí boli pod hrozbou vylúčenia. Na ich miesta prišla skúsená dvojica Danilo a Fabinho.

    Hra však stratila tempo, aké mala v prvom dejstve. Favorit duelu pôsobil smerom dopredu sterilne a ťažko sa presadzoval cez súpera.

    Ojedinelú šancu Brazílie mal v 78. minúte Raphinha, ktorému však strela po spätnej prihrávke od Viniciusa vôbec nesadla a mieril iba do rúk Bona.

    Marocký brankár nemal problém ani so zakončením striedajúceho Danila Santosa z tretej minúty nadstavenia.

    Brazílčania sa ešte v závere triasli o výsledok, keď na dvakrát musel zachraňovať brankár Alisson.

    Program a výsledky dnes na MS vo futbale 2026

    13.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 3
    Katar
    Katar
    1 - 1
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    San Francisco | San Francisco
    14.06. 00:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Brazília
    Brazília
    1 - 1
    Maroko
    Maroko
    New York | New York
    14.06. 03:00
    | Skupina C | Matchday 3
    Haiti
    Haiti
    vs.
    Škótsko
    Škótsko
    Boston | Boston
    14.06. 06:00
    | Skupina D | Matchday 3
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Turecko
    Turecko
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026.
    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026.
    Ancelottiho misia sa začala rozpačito. Maroko herne dominovalo, bod Brazílie zariadil Vinicius
    dnes 02:05
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026.
    Vinicius Junior (7) v zápase Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026.
    Ancelottiho misia sa začala rozpačito. Maroko herne dominovalo, bod Brazílie zariadil Vinicius
    dnes 02:05
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