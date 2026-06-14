Ancelottiho misia sa začala rozpačito. Maroko herne dominovalo, bod Brazílie zariadil Vinicius

MS vo futbale 2026 - skupina C
Brazília - Maroko 1:1 (1:1)
Góly: 32. Vinicius - 21. Saibari
Rozhodcovia: Vinčič - Klančnik, Kovačič (všetci Slov.), ŽK: Casemiro, Ibanez (obaja Braz.)
Diváci: 80.663
Brazília: Alisson - Ibanez (46. Danilo), Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos - Casemiro (46. Fabinho), Guimaraes (80. Danilo Santos) - Paqueta (61. Cunha), Raphinha, Vinicius - Thiago (61. Luiz Henrique)
Maroko: Bono - Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui (80. Salah-Eddine) - Bouaddi, El Aynaoui - Diaz (64. Talbi), Ounahi (64. El Mourabet), El Khannouss (80. Amaimouni) - Saibari (89. Rahimi)
Futbalisti Brazílie remizovali vo svojom úvodnom vystúpení na MS 2026 v zápase C-skupiny s Marokom 1:1.
- ONLINE: Brazília - Maroko na MS vo futbale 2026 LIVE (skupina C)
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Favorit zápasu v stretnutí prehrával po góle Ismaela Saibariho z 21. minúty. Po polhodine hry zariadil na štadióne v East Rutherford deľbu bodov brazílsky krídelník Vinicius Junior.
Brazílčania odohrajú ďalší duel v noci na sobotu 20. júna vo Philadelphii (02.30 SELČ) proti outsiderovi z Haiti.
Maroko sa stretne v rovnaký deň o 00.00 h s výberom Škótska vo Foxborough.
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MS vo futbale 2026 - skupina C
Priebeh zápasu Brazília - Maroko
I. polčas:
Začiatok zápasu patril Maročanom, ktorí boli aktívnejší. Brazílčanom neumožnili diktovať tempo hry.
Africký zástupca bol presný v medzihre a v 21. minúte sa zaslúžene ujal vedenia. Diaz sa postaral o presnú kolmicu na Saibariho, ktorý v úniku preloboval Alissona.
Prvú polhodinu boli prakticky bez lopty Raphinha aj Vinicius. Krídelníkovi Realu Madrid však stačila prvá šanca na gól na turnaji.
Strelil ho po tom, čo sa v pokutovom území s ľahkosťou zbavil brániaceho El Aynaouiho a prudkou strelou nedal šancu Bonovi.
V závere polčasu marocký brankár podržal svoj tím, keď vytlačil na roh efektné zakončenie Paquetu.
II. polčas:
„Kanárici“ nastúpili po zmene strán s dvoma zmenami. Ancelotti stiahol z hry dvojicu Ibanez a Casemiro, ktorí boli pod hrozbou vylúčenia. Na ich miesta prišla skúsená dvojica Danilo a Fabinho.
Hra však stratila tempo, aké mala v prvom dejstve. Favorit duelu pôsobil smerom dopredu sterilne a ťažko sa presadzoval cez súpera.
Ojedinelú šancu Brazílie mal v 78. minúte Raphinha, ktorému však strela po spätnej prihrávke od Viniciusa vôbec nesadla a mieril iba do rúk Bona.
Marocký brankár nemal problém ani so zakončením striedajúceho Danila Santosa z tretej minúty nadstavenia.
Brazílčania sa ešte v závere triasli o výsledok, keď na dvakrát musel zachraňovať brankár Alisson.