Smutná správa z východu Slovenska. Zomrel 39-ročný hokejbalista

Ladislav Sabol
Ladislav Sabol (Autor: hokejbal.sk)
Sportnet, SITA|6. júl 2026 o 10:27
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Pôsobil najmä vo Svidníku a Vranove nad Topľou.

Vo veku nedožitých 40 rokov nečakane zomrel bývalý hokejbalista Ladislav Sabol.

Rodák z Michaloviec zanechal výraznú stopu predovšetkým v tímoch východného Slovenska.

Počas svojej kariéry úspešne obliekal dresy klubov HK Humenské Levy, no najmä HKM Svidník a HK-28 Vranov nad Topľou.

Vo Svidníku aj Vranove bol súčasťou elitnej formácie, v ktorej nastupoval po boku obrancu Džupinu, Štefana, Oščipovského a Raschmana, uviedla na sociálnej sieti stránka hokejbal.sk.

Okrej hokejbalu sa venoval aj hokeju. K tragédii sa vyjadril klub HK Dukla Michalovce: "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o nečakanom úmrtí nášho bývalého hráča Lacka Sabola, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 40 rokov.

﻿Lacko bol súčasťou histórie nášho klubu a navždy ňou zostane. V mene celého klubu vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine, blízkym a všetkým, ktorých jeho odchod zasiahol. Česť jeho pamiatke."

Pridal sa aj hokejbalový tím HMHK Vranov nad Topľou. "Lacko, česť tvojej pamiatke. Navždy zostaneš súčasťou našej hokejbalovej rodiny."

Hokejbal

    Ladislav Sabol
    Ladislav Sabol
    Smutná správa z východu Slovenska. Zomrel 39-ročný hokejbalista
    dnes 10:27
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