Smutná správa z východu Slovenska. Zomrel 39-ročný hokejbalista

Vo veku nedožitých 40 rokov nečakane zomrel bývalý hokejbalista Ladislav Sabol.
Rodák z Michaloviec zanechal výraznú stopu predovšetkým v tímoch východného Slovenska.
Počas svojej kariéry úspešne obliekal dresy klubov HK Humenské Levy, no najmä HKM Svidník a HK-28 Vranov nad Topľou.
Vo Svidníku aj Vranove bol súčasťou elitnej formácie, v ktorej nastupoval po boku obrancu Džupinu, Štefana, Oščipovského a Raschmana, uviedla na sociálnej sieti stránka hokejbal.sk.
Okrej hokejbalu sa venoval aj hokeju. K tragédii sa vyjadril klub HK Dukla Michalovce: "S hlbokým zármutkom sme prijali správu o nečakanom úmrtí nášho bývalého hráča Lacka Sabola, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 40 rokov.
Lacko bol súčasťou histórie nášho klubu a navždy ňou zostane. V mene celého klubu vyjadrujeme úprimnú sústrasť celej rodine, blízkym a všetkým, ktorých jeho odchod zasiahol. Česť jeho pamiatke."
Pridal sa aj hokejbalový tím HMHK Vranov nad Topľou. "Lacko, česť tvojej pamiatke. Navždy zostaneš súčasťou našej hokejbalovej rodiny."