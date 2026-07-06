Zranenie bolo silnejšie ako túžba. Davies prežil na MS najťažšie chvíle kariéry

Kapitán kanadskej reprezentácie Alphonso Davies označil majstrovstvá sveta, na ktorých pre zranenie odohral len jeden zápas, za „jednu z najťažších výziev svojej kariéry“.
Ľavý obranca Bayernu Mníchov utrpel zranenie zadného stehenného svalu na začiatku mája počas semifinálového duelu Ligy majstrov proti PSG.
V skupinovej fáze šampionátu bol v každom dueli na lavičke náhradníkov, no neodohral ani minútu. V šestnásťfinále proti Južnej Afrike prišiel na ihrisko na záverečných 15 minút.
Mnohí očakávali, že v osemfinále proti Maroku bude hrať, no napokon na vlastnú žiadosť do stretnutia nezasiahol. Kanada prehrala 0:3 a rozlúčila sa so šampionátom.
Davies sa prihovoril fanúšikom prostredníctvom príspevku na sociálnej sieti Instagram.
„Tento turnaj bol pre mňa osobne jednou z najťažších výziev v mojej kariére. Po zranení zadného stehenného svalu som cítil, že nedokážem podať ten najlepší výkon. Svojmu tímu som nevedel dať všetko v momentoch, kedy to krajina najviac potrebovala. Bolí to,“ vyjadril sa 25-ročný Davies, ktorý má za sebou už niekoľko dlhších absencií vrátane niekoľkomesačnej po minuloročnom vážnom zranení kolena.
„Stále však neverím na výhovorky. Futbal je plný neúspechov a to, ako na ne zareagujete, vás charakterizuje. Toto sklamanie ma len motivuje,“ uviedol Davies.
Tréner kanadského výberu Jesse Marsch už potvrdil, že sa Davies po krátkej pauze pripojí k Bayernu, aby s tímom začal predsezónnu prípravu.
Prvým súťažným zápasom nemeckého majstra bude 22. augusta tamojší Superpohár proti Borussii Dortmund, pripomenula agentúra DPA.