    06.07.2026 12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    sport-ground-additional-data
    hornatý
    Profil etapyOnline prenos

    ONLINE: 3. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

    3. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.
    3. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet|6. júl 2026 o 09:20
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    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 3. etapy cyklistických pretekov Tour de France 2026.

    Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú treťou etapou.

    Cyklisti v tretej etape Tour de France zavítajú do Pyrenejí a na ceste do Les Angles nastúpajú na 196 kilometroch takmer 4000 výškových metrov. 

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 3. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, pondelok, výsledky)

    Tour de France  2026
    06.07.2026 o 12:20
    3. etapa: Granollers – Les Angles
    Plánovaný
    Prenos
    Celkové pořadí Tour po 2. etapě (žlutý trikot)
    1.Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 4:01:48
    2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates XRG +6
    3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +15
    4. Isaac del Toro (MEX) UAE Team Emirates XRG +16
    5. Juan Ayuso (ESP) Lidl–Trek +19
    6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +42
    7. Romain Grégoire (FRA) Groupama–FDJ United +44
    8. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +45
    9. Lenny Martinez (FRA) Bahrain Victorious +53
    10. Tom Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +1:00
    Po včerejším dominanci UAE se dnes očekává podobný průběh. Sekundovat této hvězdné stáji bude určitě tým Visma a v popředí se budou držet spíše ti nejlepší vrchaři. Ale pokud někdo z klasikářů přejede Col de Toses, může to být etapa i pro něj. Nutno dodat, že dnešní etapa je dělaná i pro únik.
    Start etapy je v Granollers, odkud se jezdci vydají na sever. Jako první je čeká na desátém kilometru stoupání na Cote de Saint Feliu de Codines. Stoupání je 7,6 km dlouhé s průměrem 4,5%. Stoupání je hodnoceno jako trojka. Na 98 kilometru se peloton dostane na sprinterskou prémii. Následuje výjezd na prémii první kategorie Col de Toses. Toto stoupání má 9,3 km s průměrným sklonem 6,5%.

    Po sjezdu z Col de Toses se peloton dostane do Francie, kde na něj čeká ještě prémie třetí kategorie Col du Calvaire. Stoupání má 11,4 km s průměrným sklonem 4,1%. A na závěr pojede peloton do cíle na Les Angles. Závěrečné stoupání má 1,7 km s průměrným sklonem 6,5%. Finální stoupání je hodnoceno jako prémie třetí kategorie.
    Hezké pondělní poledne všem cyklistickým fanouškům. Tour de France pomalu nabírá na obrátkách a v tomto přenosu se společně podíváme na třetí etapu, která závodníky dovede poprvé na francouzské území.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:20.

    Program najbližších etáp na TdF 2026

    06.07.2026
    12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    hornatý
    hornatý
    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    08.07.2026
    14:05
    5. etapa
    Lannemezan > Pau
    158,3 km
    rovinatý
    rovinatý
    09.07.2026
    12:25
    6. etapa
    Pau > Gavernie-Gedre
    186,2 km
    hornatý
    hornatý

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    3. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    3. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 3. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 09:20
    Tour de France 2026

    Tour de France 2026

    3. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    3. etapa na Tour de France 2026 dnes. Aké výsledky ponúkne sobota? Sledujte preteky LIVE.online
    ONLINE: 3. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
    dnes 09:20
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