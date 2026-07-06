ONLINE: 3. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE

Cyklistické preteky Tour de France 2026 dnes pokračujú treťou etapou.
Cyklisti v tretej etape Tour de France zavítajú do Pyrenejí a na ceste do Les Angles nastúpajú na 196 kilometroch takmer 4000 výškových metrov.
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ONLINE PRENOS: Tour de France 2026 - 3. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, pondelok, výsledky)
Tour de France 2026
06.07.2026 o 12:20
3. etapa: Granollers – Les Angles
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí Tour po 2. etapě (žlutý trikot)
1.Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 4:01:48
2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates XRG +6
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +15
4. Isaac del Toro (MEX) UAE Team Emirates XRG +16
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl–Trek +19
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +42
7. Romain Grégoire (FRA) Groupama–FDJ United +44
8. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +45
9. Lenny Martinez (FRA) Bahrain Victorious +53
10. Tom Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +1:00
1.Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 4:01:48
2. Tadej Pogačar (SLO) UAE Team Emirates XRG +6
3. Remco Evenepoel (BEL) Red Bull – BORA – hansgrohe +15
4. Isaac del Toro (MEX) UAE Team Emirates XRG +16
5. Juan Ayuso (ESP) Lidl–Trek +19
6. Paul Seixas (FRA) Decathlon CMA CGM Team +42
7. Romain Grégoire (FRA) Groupama–FDJ United +44
8. Florian Lipowitz (GER) Red Bull – BORA – hansgrohe +45
9. Lenny Martinez (FRA) Bahrain Victorious +53
10. Tom Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +1:00
Po včerejším dominanci UAE se dnes očekává podobný průběh. Sekundovat této hvězdné stáji bude určitě tým Visma a v popředí se budou držet spíše ti nejlepší vrchaři. Ale pokud někdo z klasikářů přejede Col de Toses, může to být etapa i pro něj. Nutno dodat, že dnešní etapa je dělaná i pro únik.
Start etapy je v Granollers, odkud se jezdci vydají na sever. Jako první je čeká na desátém kilometru stoupání na Cote de Saint Feliu de Codines. Stoupání je 7,6 km dlouhé s průměrem 4,5%. Stoupání je hodnoceno jako trojka. Na 98 kilometru se peloton dostane na sprinterskou prémii. Následuje výjezd na prémii první kategorie Col de Toses. Toto stoupání má 9,3 km s průměrným sklonem 6,5%.
Po sjezdu z Col de Toses se peloton dostane do Francie, kde na něj čeká ještě prémie třetí kategorie Col du Calvaire. Stoupání má 11,4 km s průměrným sklonem 4,1%. A na závěr pojede peloton do cíle na Les Angles. Závěrečné stoupání má 1,7 km s průměrným sklonem 6,5%. Finální stoupání je hodnoceno jako prémie třetí kategorie.
Po sjezdu z Col de Toses se peloton dostane do Francie, kde na něj čeká ještě prémie třetí kategorie Col du Calvaire. Stoupání má 11,4 km s průměrným sklonem 4,1%. A na závěr pojede peloton do cíle na Les Angles. Závěrečné stoupání má 1,7 km s průměrným sklonem 6,5%. Finální stoupání je hodnoceno jako prémie třetí kategorie.
Hezké pondělní poledne všem cyklistickým fanouškům. Tour de France pomalu nabírá na obrátkách a v tomto přenosu se společně podíváme na třetí etapu, která závodníky dovede poprvé na francouzské území.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:20.