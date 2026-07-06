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    Belgicko sa odmieta podvoliť FIFA. Proti kontroverznému verdiktu podalo odvolanie

    Folarin Balogun
    Folarin Balogun (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. júl 2026 o 14:25
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    Belgický zväz požiadal FIFA o rozsiahlejšie vysvetlenie situácie.

    Kráľovský belgický futbalový zväz (RBFA) podal podľa portálu The Athletic odvolanie proti oprávnenosti útočníka USA Folarina Baloguna nastúpiť na osemfinálový zápas MS vo futbale.

    FIFA pozastavila platnosť červenej karty pre amerického hráča na prebiehajúcom šampionáte podmienečne na rok.

    Medzinárodná futbalová federácie (FIFA) udelila vedeniu RBFA právo odvolať sa proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie. Belgický zväz a aj ten americký musia predložiť vyhlásenia a vo veci rozhodne člen odvolacej komisie FIFA.

    Ten nebude pochádzať z konfederácií, ktorých sú Belgicko a USA členmi. Zatiaľ nie je jasné, či rozhodnutie padne ešte pred začiatkom duelu v Seattli, ktorý je naplánovaný na utorok 02.00 h SELČ. Oficiálne potvrdenie odvolania zatiaľ nezverejnila ani jedna zo strán.

    Donald Trump a Gianni Infantino.
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    Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča.

    Rozhodnutie dočasne pozastaviť platnosť vylúčenia mal ovplyvniť americký prezident Donald Trump počas telefonátu s prezidentom FIFA Giannim Infantinom. Balogun môže vďaka kontroverznému verdiktu zasiahnuť do utorkového osemfinále.

    RBFA vyjadril prekvapenie a požiadal FIFA o rozsiahlejšie vysvetlenie situácie. Rozhodnutie vyvolalo aj všeobecnú vlnu kritiky a zapojila sa do nej aj Európska futbalová únia.

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    0
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    USA
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    0
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    2
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    BRA
    2
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    NOR
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    MEX
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    0
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    ARG
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    CPV
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    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
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    CAN
    0
    Maroko
    MAR
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    USA
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    Belgicko
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    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
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    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
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    Egypt
    EGY
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    SUI
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    Domov»MS vo futbale 2026»Belgicko sa odmieta podvoliť FIFA. Proti kontroverznému verdiktu podalo odvolanie