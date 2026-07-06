    Prezident sa klaňal brankárovi. Paraguajčanov po návrate z MS privítali ako hrdinov

    Hráči Paraguaja ďakujú fanúšikom
    Hráči Paraguaja ďakujú fanúšikom (Autor: TASR/AP)
    TASR|6. júl 2026 o 14:41
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    Na letisku sa zhromaždili tisíce fanúšikov.

    Paraguajských futbalových reprezentantov privítali po návrate z MS 2026 v USA, Mexiku a Kanade ako hrdinov.

    Na letisku Silvia Pettirossiho v metropole Asuncion sa v noci na pondelok zhromaždili tisíce fanúšikov.

    Paraguajský prezident Santiago Peňa objal každého hráča a pred Orlandom Gillom sa niekoľkokrát poklonil. Brankár mal najväčšiu zásluhu na postupe „La Albirroja" do osemfinále.

    V šesnásťfinále proti Nemecku zneškodnil v rozstrele dva pokutové kopy a Paraguajčania senzačne vyradili štvornásobných majstrov sveta. V osemfinále podľahli Francúzsku 0:1.

    „Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mali zásluhu na tom, že sme mohli štartovať na najväčšom sviatku svetového futbalu.

    Špeciálna vďaka patrí fanúšikom za podporu. Som hrdý na mojich spoluhráčov i na to, že som Paraguajčan," uviedol kapitán tímu Gustavo Gomez, stopér brazílskeho Palmeirasu.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Hráči Paraguaja ďakujú fanúšikom
    Hráči Paraguaja ďakujú fanúšikom
    Prezident sa klaňal brankárovi. Paraguajčanov po návrate z MS privítali ako hrdinov
    dnes 14:41
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    Domov»MS vo futbale 2026»Prezident sa klaňal brankárovi. Paraguajčanov po návrate z MS privítali ako hrdinov