Trump zatelefonoval a zrušili červenú kartu. FIFA čelí obvineniam z politického zásahu

Spojené štáty americké cez víkend oslávili 250. narodeniny.
4. júla 1776 podpísali Deklaráciu nezávislosti a odvtedy sa v USA každoročne stretávajú rodiny, oslavujú a na oblohe vidno ohňostroje.
Tento rok však oslavy pokračovali aj v nedeľu.
Američania, ktorí hostia futbalový šampionát, sa dozvedeli skvelú správu – ich kľúčový útočník Folarin Balogun bude môcť hrať v osemfinále proti Belgicku aj napriek tomu, že v predošlom zápase proti Bosne a Hercegovine dostal za faul na Tarika Muharemovića červenú kartu.
Na základe pravidiel FIFA červená karta znamená automatickú suspendáciu na nasledujúci zápas a proti tomuto pravidlu sa nedá odvolať.
FIFA však v nedeľu rozhodla, že Balogun bude môcť hrať.
„Vykonanie zákazu štartu je pozastavené na skúšobnú dobu jeden rok. Ak sa Folarin Balogun počas skúšobnej doby dopustí ďalšieho porušenia podobného charakteru a závažnosti, pozastavenie trestu bude zrušené,“ znelo v oficiálnom vyhlásení.
FIFA argumentovala článkom 27 z pravidiel disciplinárnej komisie:
„Disciplinárny orgán môže rozhodnúť o úplnom alebo čiastočnom pozastavení vykonania disciplinárneho opatrenia. Pozastavením vykonania sankcie disciplinárny orgán podrobuje sankcionovanú osobu skúšobnej lehote v trvaní jedného až štyroch rokov.“
Balogunova absencia by bola pre výber USA citeľná. Na turnaji je ich najlepší strelec a nastúpil v každom zápase okrem toho proti Turecku, do ktorého domáci išli s postupom vo vrecku.
V troch zápasoch strelil 25-ročný Američan tri góly.
Vybavil to Trump?
Rozhodnutie dovoliť jednému z kľúčových hráčov USA nastúpiť vo vyraďovacom zápase je veľmi kontroverzné a vo futbalovom svete atypické.
Navyše sa objavili špekulácie, že prsty v tom mohol mať aj americký prezident Donald Trump, ktorý zavolal prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi a požiadal ho o preskúmanie suspendácie pre amerického útočníka.
Keď sa dozvedel o zmenenom verdikte, ďakoval aj na sociálnej sieti: „Ďakujem FIFA za to, že urobila správnu vec a napravila veľkú nespravodlivosť.“
Je známe, že prezident USA a prezident FIFA majú dobrý vzťah.
Infantino inicioval vznik Ceny mieru FIFA, ktorú vzápätí udelil Trumpovi počas vyžrebovania MS v decembri. Americký prezident predtým nedostal Nobelovu cenu mieru. FIFA má zároveň kanceláriu v Trump Tower v New York City, čo znamená, že rodine Trumpa platí za tieto priestory nájom.
FIFA má pritom vo svojich štatútoch definované, že jej členovia sa musia držať politickej neutrality a politický zásah nie je počas turnaja povolený.
Nie je jasné, v akej miere a či vôbec situáciu ohľadom Baloguna ovplyvnil aj prezident Trump, ale tieto fakty a spoločná minulosť vyvolávajú aj podľa zahraničných médií podozrenia.
Scott Goodwin, ktorý je výrazným finančným sponzorom reprezentácie USA, to vo vyjadrení na sociálnej sieti vyvracia:
„Médiá dramaticky preháňajú ohľadom zapojenia kohokoľvek mimo amerického zväzu a jeho právneho tímu do tohto procesu. Rovnako ako 300 miliónov ďalších Američanov, aj mňa rozčúlilo rozhodnutie o červenej karte. Kontaktoval som zväz rovnako ako mnohí iní a bolo mi povedané, že sú do procesu zapojení s Nezávislou disciplinárnou komisiou FIFA.“
Rozhodnutie a možné politické prepojenie však veľmi kritizoval bývalý prezident FIFA, Sepp Blatter:
„Červené karty sa nerušia telefonátmi od politikov. Zvrátiť ich môžu pravidlá, dôkazy a nezávislé orgány. Ak americký prezident zasiahol do konania cez prezidenta FIFA a následne bol hráč uvoľnený pre vyraďovací zápas MS, otázkou je: Quo vadis (Kam kráčaš), FIFA? Futbal sa nesmie stať ihriskom pre politickú moc.“
„Ak to Trump a Infantino naozaj zariadili, je to šialenstvo," povedal budúci tréner nemeckej reprezentácie Jürgen Klopp.
Je to prvý apríl, hromžil tréner Belgicka
Veľká nespokojnosť s rozhodnutím prišla aj zo strany súpera USA, Belgicka.
„RBFA (Belgický futbalový zväz) je prekvapený rozhodnutím FIFA, podľa ktorého je suspendovaný hráč Spojených štátov Folarin Balogun oprávnený nastúpiť v pondelkovom zápase USA – Belgicko.“
Belgičania vidia toto rozhodnutie v priamom rozpore s pravidlami podujatia a podľa magazínu The Athletic sa proti tomu už aj odvolali a požiadali o vysvetlenie.
„Nebránime len seba a náš národný tím, ale futbal ako taký – jeho integritu a etiku,“ komentoval belgický tréner Rudi Garcia.
„Nakoľko si pamätám, myslím si, že takéto rozhodnutie padlo prvýkrát v histórii MS. Nevedel som, že 5. júl na majstrovstvách sveta bol v skutočnosti 1. apríl.“
Po zopár otázkach o tomto rozhodnutí či o Trumpovi, tréner Garcia novinárov poprosil o športové otázky. On aj hráči viackrát naznačili, že pre nich sa nič nemení. Sústredia sa na zápas a na výkon na ihrisku.
Nie sme obete ani zloduchovia
Červená karta Baloguna bola predmetom diskusie už okamžite po zápase s Bosnou. Viacerí experti sa zhodli, že verdikt bol veľmi prísny.
„Za mňa toto nie je nikdy červená karta. Nemal úmysel stúpiť mu na nohu. Bola to normálna futbalová akcia a stalo sa to nešťastnou náhodou,“ hovoril tréner Mauricio Pochettino, ktorý tak verdikt FIFA s radosťou prijíma aj ako futbalové zadosťučinenie.
„Rozumiem belgickej strane aj trénerovi, ale za mňa to nie je na veľkú debatu. Ak bolo niekomu v tejto situácii ublížené, tak Spojeným štátom. Hrali sme 35 minút bez jedného hráča vo vyraďovacom zápase šampionátu. Nemáme v tom žiaden benefit. Nie sme v tomto príbehu obete, ale ani zloduchovia.“
Americkí futbalisti sa o rozhodnutí dozvedeli počas cesty autobusom na tréning.
„Neboli sme si istí, či je to pravda v dobe umelej inteligencie,“ hovoril obranca Chris Richards.
„Samozrejme, je to pre nás veľká pomoc,“ hovoril Christian Pulisic. „Keď sa pozriete na ten faul, nebol v tom absolútne žiaden úmysel. Mám pocit, že na turnaji bolo veľa horších zákrokov.“
„Bola nám dopriata príležitosť mať ho v zostave, čo je pre nás skvelé. Ale ja som šťastný najmä kvôli nemu. Bolo skvelé vidieť úsmev na jeho tvári, zaslúži si hrať v tom zápase,“ dodal Pulisic.
Balogunovi sa nedá veľa vyčítať. V zápase proti Bosne prijal červenú kartu profesionálne. Po záverečnom hvizde prišiel za rozhodcom, podal mu ruku a nesťažoval sa.
„Najdôležitejšie pre mňa je, aby som ukazoval správny príklad ľuďom, ktorí to pozerajú. Je veľa ľudí, ktorých inšpirujeme. Sledujú nás malí chlapci a dievčatá a musíme im ukázať, ako sa správne vyrovnať s vecami, aj keď máme pocit, že nie sú spravodlivé,“ hovoril dva dni po dueli.
Ozve sa Trumpovi aj Kane?
Rozhodnutie umožniť Balogunovi štart v zápase prehlušilo aj výhry Nórska a Anglicka v osemfinále.
„Je to zlé, zlé, zlé, zlé, zlé rozhodnutie, ktoré poškodí majstrovstvá sveta,“ povedal nórsky tréner Stale Solbakken, ktorého sa na to pýtali po vyradení Brazílie.
„Mrzí ma to aj voči Spojeným štátom, pretože ak vyhrajú, toto bude stále visieť v pozadí. Nie je to dobré pre šport.“
Situáciu komentoval aj anglický tréner Thomas Tuchel, ktorý proti Mexiku prišiel o obrancu Quansaha takisto pre červenú kartu.
„Kto potom toto rozhodnutie zruší - a kedy? A na akom základe? Ako ďaleko to zájde? Príde mi to jednoducho zvláštne. Chceme predsa konzistenciu v rozhodnutiach. Budeme sa teraz odvolávať, keď žltá karta v skutočnosti nie je žltá karta? O tom by sa dalo diskutovať donekonečna. Kde sa to začína a kde sa to končí?“
Na otázku novinára, či sa Harry Kane má ozvať Trumpovi ohľadom karty pre Quansaha, odpovedal Tuchel s humorom: „Možno áno, to by bol dobrý začiatok.“
Infantino by sa mal hanbiť, vraví Rooney
Oficiálne vyhlásenie vydala už aj UEFA, ktorá toto rozhodnutie označila za prekročenie červenej čiary:
„Futbal, rovnako ako každý iný šport, sa spolieha na pravidlá, ktoré sú základom spravodlivej, čestnej a transparentnej súťaže. Niekedy sú pravidlá otvorené interpretácii. V tomto prípade nie.
Minimálne automatické pozastavenie činnosti na jeden zápas po udelení červenej karty nie je ľubovoľnou možnosťou a nevyžaduje si rozhodnutie príslušného orgánu.
Je to zásada zakotvená v predpisoch, ktorá nemôže byť predmetom výnimky, nieto ešte uprostred turnaja, kde sa niekoľko ďalších hráčov ocitlo v rovnakej situácii a pravidelne si odpykávalo pozastavenie činnosti.“
„Infantino by sa mal hanbiť,“ povedal bývalý anglický reprezentant Wayne Rooney. „Nad športovým duchom vo futbale teraz visí otáznik.“
Počas vysielania televízie Fox na rozhodnutie ohľadom Baloguna reagoval aj bývalý futbalista Thierry Henry, ktorý v rokoch 2016 až 2018 pôsobil ako asistent na lavičke Belgicka.
„Toto rozhodnutie muselo Belgičanov zasiahnuť. Pripravujete sa na zápas špecifickým spôsobom a zrazu musíte meniť svoje plány, mení to všetko,“ hovoril Henry.
„Nemyslím si, že to mala byť červená karta a všetci sme sa na tom zhodli. Vieme, že to nespravil zámerne. Možno to bolo správne rozhodnutie, ale prečo takto neskoro?“
Výnimky dostali aj Ronaldo a Messi
Rozhodnutie umožniť Balogunovi štart bez odpykania trestu nie je úplne prvé.
FIFA ho už v minulosti urobila aj napríklad v prospech Cristiana Ronalda.
Potrestaný bol v kvalifikačnom zápase proti Írsku, kde v súboji bez lopty udrel lakťom protihráča. Dostal červenú kartu a pre závažnosť faulu mu FIFA udelila trojzápasový dištanc. Nakoniec si však odpykal len jeden duel.
Pre zrušenie trestu vtedy použili rovnaký argument ako teraz pri Balogunovi. FIFA zákaz štartu takisto pozastavila na ročnú skúšobnú dobu. Ak by trest platil, na MS 2026 by nemohol odohrať prvé dva duely.
Kritiku FIFA zožala aj počas minulého leta, keď zmenila vstupné kritériá pre prvú verziu rozšírených klubových MS, aby zahrnula aj Inter Miami, kde hrá Lionel Messi.