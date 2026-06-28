    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    29.06.2026, Vyraďovacia fáza, 1 play off
    Houston
    19:00
    Japonsko
    Japonsko
    PrehľadPreview

    Neymar je späť, no Brazíliu čaká náročná skúška. Čierny kôň turnaja je odhodlaný uspieť

    Futbalisti Brazílie počas MS 2026.
    Futbalisti Brazílie počas MS 2026. (Autor: TASR/AP)
    TASR|28. jún 2026 o 12:02
    ShareTweet0

    Neymar je späť, no Brazíliu čaká náročná skúška. Čierny kôň turnaja je odhodlaný uspieť

    Rekordní päťnásobní majstri sveta z Brazílie vstúpia v pondelok o 19.00 h SELČ v Houstone do vyraďovacej fázy futbalových MS proti Japonsku.

    Šestnásťfinále ponúkne favorizovaným „kanárikom“ nielen boj o postup, ale aj príležitosť na odvetu.

    Japonci ich totiž v októbrovom prípravnom zápase zdolali 3:2 a dosiahli prvé víťazstvo v histórii vzájomných duelov.

    Brazílčania postúpili do vyraďovacej fázy z prvej pozície C-skupiny. Po úvodnej remíze s Marokom (1:1) zdolali Haiti aj Škótsko zhodne 3:0 a podľa trénera Carla Ancelottiho sa od prvého zápasu výrazne zlepšili.

    „Hráme ako tím,“ zdôraznil taliansky kouč pred súbojom s Japonskom.

    Zaujímavosťou je, že v roku 1994 bol ako asistent Arriga Sacchiho na opačnej strane, keď Brazília vo finále v Pasadene zdolala Taliansko po jedenástkovom rozstrele.

    O 32 rokov neskôr je späť na svetovom šampionáte v USA – tentoraz ako prvý zahraničný tréner v histórii reprezentácie.

    Práve 67-ročný kormidelník je jednou z najväčších nádejí Brazílie na zisk šiesteho titulu a prvého od roku 2002.

    Neymar: Je obrovská úľava

    Defenzívu vedie kapitán Marquinhos, ofenzívu ťahá Ancelottiho bývalý zverenec z Realu Madrid Vinicius Junior a ďalšou zbraňou je Neymar.

    Tridsaťštyriročný hráč sa vrátil do národného tímu po takmer 1000 dňoch. Úvodné dva skupinové duely vynechal pre zranenie lýtka a proti Škótsku nastúpil v 76. minúte.

    Proti žiadnemu súperovi nedal v drese reprezentácie viac gólov ako proti Japonsku (9).

    „Išiel som do šatne úplne sám a vyronil som pár sĺz. Je obrovská úľava, že si toto všetko môžem znova prežiť. Je to moment vďačnosti,“ uviedol najúspešnejší strelec v histórii „Selecao“ po stretnutí so Škótskom.

    Messimu sa to nestalo 20 rokov, aj tak čaroval. Ako reagoval Ronaldo?
    Súvisiaci článok
    Messimu sa to nestalo 20 rokov, aj tak čaroval. Ako reagoval Ronaldo?

    Nadchádzajúci duel má pre Japoncov hlbší význam aj preto, že zásadnú úlohu pri profesionalizácii futbalu v krajine zohral legendárny Zico, ktorý prišiel do Japonska v roku 1991 a neskôr viedol reprezentáciu ako tréner.

    „Budem fandiť Brazílii. Veď som Brazílčan. Ale ak Japonsko vyhrá, nech sa páči. Viem len to, že to bude skvelý zápas, pretože Japonsko hrá poriadny futbal.

    Je pripravené čeliť komukoľvek. Za posledných pár rokov zdolalo Brazíliu, Nemecko, Španielsko a Anglicko. Naozaj je pripravené na čokoľvek, čo mu príde do cesty,“ povedal 73-ročný Brazílčan pre fifa.com.

    Japonci sú odhodlaní uspieť

    „Modrí samuraji“ obsadili druhé miesto v F-skupine po víťazstve nad Tuniskom (4:0) a remízach s Holandskom (2:2) a Švédskom (1:1).

    „Neexistuje väčšia scéna ako táto. Proti Brazílii musíme ísť na 120 percent a na to musíme držať spolu ako jeden tím a krajina a pripraviť sa so všetkým, čo máme,“ poznamenal obranca Jukinari Sugawara podľa AFP.

    Tím trénera Hadžimeho Morijasua je považovaný za jedného z „čiernych koňov“ turnaja, no japonský kouč upozornil, že Brazílčania budú mať v hlave októbrovú prehru:

    „Možno práve preto budú ešte motivovanejší.“ Brankár Zion Suzuki však verí, že jeho tím môže uspieť. „Vieme, že sú silní, ale ak urobíme veci správne, určite môžeme vyhrať,“ vyhlásil 23-ročný gólman talianskej Parmy.

    Víťaz stretnutia si v osemfinále v East Rutherforde zmeria sily s úspešnejším z dvojice Pobrežie Slonoviny - Nórsko.

    MS vo futbale 2026 - šestnásťfinále

    Brazília - Japonsko

    Rozhodujú: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.)

    Predpokladané zostavy:

    Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes, Casemiro, Paqueta - Rayan, Cunha, Vinicius Junior

    Japonsko: Z. Suzuki - Seko, Taniguči, H. Itó - Sugawara, Sanó, Kamada, Nakamura - Dóan, Maeda - Ueda

    MS vo futbale 2026 - dvojice šestnásťfinále

    28.06. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    vs.
    Kanada
    Kanada
    Los Angeles | Los Angeles
    29.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Brazília
    Brazília
    vs.
    Japonsko
    Japonsko
    Houston | Houston
    29.06. 22:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Nemecko
    Nemecko
    vs.
    Paraguaj
    Paraguaj
    Boston | Boston
    30.06. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Holandsko
    Holandsko
    vs.
    Maroko
    Maroko
    Monterrey | Monterrey
    30.06. 19:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Pobrežie Slonoviny
    Pobrežie Slonoviny
    vs.
    Nórsko
    Nórsko
    Dallas | Dallas
    30.06. 23:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Francúzsko
    Francúzsko
    vs.
    Švédsko
    Švédsko
    New York | New York
    01.07. 03:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Mexiko
    Mexiko
    vs.
    Ekvádor
    Ekvádor
    Mexiko City | Mexiko City
    01.07. 18:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Anglicko
    Anglicko
    vs.
    DR Kongo
    DR Kongo
    Atlanta | Atlanta
    01.07. 22:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Senegal
    Senegal
    Seattle | Seattle
    02.07. 02:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    USA
    USA
    vs.
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    San Francisco | San Francisco
    02.07. 21:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Španielsko
    Španielsko
    vs.
    Rakúsko
    Rakúsko
    Los Angeles | Los Angeles
    03.07. 01:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Portugalsko
    Portugalsko
    vs.
    Chorvátsko
    Chorvátsko
    Toronto | Toronto
    03.07. 05:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    vs.
    Alžírsko
    Alžírsko
    Vancouver | Vancouver
    03.07. 20:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Austrália
    Austrália
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Dallas | Dallas
    04.07. 00:00
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Argentína
    Argentína
    vs.
    Kapverdy
    Kapverdy
    Miami | Miami
    04.07. 03:30
    | Vyraďovacia fáza | 1. kolo play off
    Kolumbia
    Kolumbia
    vs.
    Ghana
    Ghana
    Kansas City | Kansas City

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Rakúska sa radujú z postupu po zápase proti Alžírsku na MS 2026
    Futbalisti Rakúska sa radujú z postupu po zápase proti Alžírsku na MS 2026
    Deň 17 na MS: Žiadna nuda, ale futbalový triler. Zbláznili ste sa? kričal komentátor ORF
    Boris Vanyateraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Rakúska sa radujú z postupu po zápase proti Alžírsku na MS 2026
    Futbalisti Rakúska sa radujú z postupu po zápase proti Alžírsku na MS 2026
    Deň 17 na MS: Žiadna nuda, ale futbalový triler. Zbláznili ste sa? kričal komentátor ORF
    Boris Vanyateraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Neymar je späť, no Brazíliu čaká náročná skúška. Čierny kôň turnaja je odhodlaný uspieť