Messimu sa to nestalo 20 rokov, aj tak čaroval. Ako reagoval Ronaldo?

Lionel Messi sedel na lavičke, usmieval sa a sledoval, ako jeho spoluhráči bez problémov zvládajú poslednú prekážku v skupinovej fáze majstrovstiev sveta proti outsiderovi.
Tréner Lionel Scaloni poslal svoje eso na trávnik až po hodine hry. Nie preto, že by ho Argentína nepotrebovala. Práve naopak. Pretože ho potrebuje ešte viac.
Argentína v záverečnom zápase skupiny zdolala Jordánsko 3:1. Messi pritom po prvýkrát po dvadsiatich rokoch nezačal zápas majstrovstiev sveta v základnej zostave. Naposledy sa tak stalo 30. júna 2006.
Scaloniho rozhodnutie však nebolo prejavom nedôvery ani experimentom. Bola to kalkulácia úradujúcich šampiónov. Preventívne šetrenie hráča, ktorý má o niekoľko dní opäť rozhodovať kľúčové zápasy.
Keď potom v 60. minúte vstúpil na trávnik štadióna v Dallase, tribúny explodovali.
Fanúšikovia sa definitívne dostali do varu v 80. minúte, keď Messi strelil tretí gól Argentíny nádherným priamym kopom v jeho typickom štýle.
Prvý hráč v dejinách
Argentínčan má po troch zápasoch na konte už šesť gólov a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý skóroval v siedmich zápasoch majstrovstiev sveta za sebou, čím prekonal legendy z minulého storočia ako Just Fontaine a Jairzinho.
„Messi je očividne odhodlaný stať sa najväčšou hviezdou tohto svetového šampionátu, rovnako ako sa mu to podarilo v Katare 2022, a doviesť Argentínu k titulu,“ napísal denník AS.
Tentoraz skóroval svojou špecialitou – z priameho kopu. Po faule, ktorého bol sám obeťou tesne pred šestnástkou, poslal loptu presne do siete.
Výrazne však zaváhal aj jordánsky brankár Laila. Inkasoval po tom, čo sa schoval za múr a stratil výhľad. Messi situáciu dokonale prečítal a brankár na jeho pokus nedokázal reagovať.
Týmto zásahom si argentínska legenda ešte viac upevnila postavenie najlepšieho strelca v histórii majstrovstiev sveta.
Argentína nasadila béčko
Na konte má už 19 gólov, teda o tri viac než Miroslav Klose a Kylian Mbappé, s ktorým zároveň zvádza veľký súboj o korunu najlepšieho strelca tohto šampionátu. Francúz má na konte zatiaľ o dva góly menej.
Argentína nastúpila prakticky s náhradníckou zostavou, no aj tá potvrdila, akú obrovskú silu dnes úradujúci majstri sveta majú. A to hrali len na pol plynu.
Messi pritom proti slabému Jordánsku potreboval iba 28 dotykov s loptou. Za necelú polhodinu hry vyslal dve strely a pripísal si aj dve finálne prihrávky.
Kapverdy snívajú o ďalšom zázraku.
V prvom kole play-off obhajcovia trofeje vyzvú Kapverdy, najväčšiu senzáciu doterajšieho priebehu majstrovstiev sveta. Krajina s približne 500-tisíc obyvateľmi postúpila do vyraďovacej fázy na úkor Uruguaja.
Hlavným hrdinom tímu je 40-ročný brankár Vozinha. Podľa portálu Transfermarkt má trhovú hodnotu iba 50-tisíc eur a momentálne pôsobí v portugalskom druholigovom klube GD Chaves.
V rokoch 2022 až 2024 odchytal za AS Trenčín 35 zápasov a pomohol mu k záchrane.
V základnej skupine MS vychytal bezgólovú remízu proti úradujúcim majstrom Európy zo Španielska. Dokáže pripraviť ďalšiu senzáciu aj proti Messiho Argentíne?
Zápas sa hrá 4. júla o polnoci.
Portugalsko prišlo o prvé miesto
Na rozdiel od Messiho, Cristiano Ronaldo v poslednom zápase proti Kolumbii neodpočíval.
Stretnutie sa skončilo bez gólov a portugalský kapitán zaznamenal tri strelecké pokusy, z ktorých iba jeden trafil priestor brány.
VIDEO: Lionel Messi proti Jordánsku
„Legendárny Portugalčan podal nevýrazný výkon a nedokázal zabrániť tomu, aby Portugalsko prišlo o prvé miesto v skupine,“ napísal portugalský denník A Bola.
Po záverečnom hvizde prepukli na tribúnach búrlivé oslavy a medzi kolumbijskými priaznivcami sa ozývali aj posmešné pokriky na adresu Cristiana Ronalda.
„Kde je Ronaldo?“ skandovali fanúšikovia Kolumbie, ktorí si postup do vyraďovacej časti turnaja vychutnávali naplno. Ich tím vyhral skupinu K so siedmimi bodmi.
Portugalsko skončilo s piatimi bodmi až na druhom mieste. V prvom kole play-off ho tak čaká Chorvátsko, čo je veľmi nepríjemný súper.
Martínez bráni Ronalda
„Držíme spolu.“ Takto reagoval Cristiano Ronaldo prostredníctvom sociálnych sietí na bezgólovú remízu s Kolumbiou.
Portugalský kapitán opäť odohral celý zápas a zaznamenal ďalší významný míľnik vo svojej bohatej kariére. Ronaldo nastúpil v špeciálnych kopačkách v zápase, ktorý bol jeho jubilejným 25. vystúpením na majstrovstvách sveta.
Týmto počtom vyrovnal historický zápis Lothara Matthäusa a posunul sa s ním na spoločné druhé miesto v rebríčku hráčov s najväčším počtom zápasov na svetových šampionátoch.
Pred nimi zostáva už iba Lionel Messi, ktorý má ešte o tri zápasy viac.
Fotogaléria zo zápasu Kolumbia - Portugalsko na MS vo futbale 2026 (skupina K)
Má výbornú kondíciu
Po zápase sa trénera Portugalska Roberta Martíneza novinári pýtali, prečo nenechal oddychovať aj svojho kapitána.
„Cristiano je náš stredný útočník. Je to hráč, ktorý má výborný pohyb v pokutovom území, a pre nás je veľmi dôležité, aby sme dokázali zosúladiť a načasovať pohyb všetkých desiatich ostatných hráčov s jeho hrou."
Ronaldo má až 42 rokov, na MS 2026 dal dva góly - oba proti Uzbekistanu.
"To je súčasť procesu rastu tímu a dolaďovania jednotlivých aspektov našej hry. Cristiano je po fyzickej stránke v poriadku. Počas zápasu priebežne monitorujeme fyzické údaje a Cristiano bol naozaj vo veľmi dobrej kondícii. Teraz máme štyri dni na regeneráciu a ku všetkým hráčom pristupujeme rovnako.“
Martínez dostal aj otázku, či je spokojný s výkonom Ronalda.
„Pri rozhodovaní neporovnávame hráčov nášho tímu s inými hráčmi. To by bolo veľmi detinské a neprofesionálne. Môžem povedať len to, že priebežne sledujeme všetky údaje, ktoré dostávame počas zápasov v reálnom čase, ako aj informácie z tréningového procesu. Každý zápas je príležitosťou...“
Kritika z Anglicka
Ronaldo nepredviedol žiadnu úspešnú kľučku ani kľúčovú prihrávku a nevyhral jediný hlavičkový súboj. J
Kritika výkonu Cristiana Ronalda po bezgólovej remíze Portugalska s Kolumbiou zaznela aj z Veľkej Británie. Komentátor denníka Daily Mail Riath Al-Samarrai odmietol tvrdenia, že portugalská hviezda sa na svetovom šampionáte vrátila do svojej niekdajšej formy.
„Neverte, že Cristiano Ronaldo je späť. Nie je,“ napísal vo svojom komentári. Podľa Al-Samarraia mal Ronaldo práve proti kvalitnejšiemu súperovi dokázať, že aj vo veku 41 rokov dokáže rozhodovať veľké zápasy, no v tejto skúške podľa neho výrazne zlyhal. Britský novinár dokonca naznačil, že prítomnosť portugalského kapitána môže byť pre mužstvo proti silnejším súperom skôr záťažou než výhodou a že remíza s Kolumbiou odhalila limity súčasného portugalského tímu i skomplikovala jeho cestu vyraďovacou časťou turnaja.
Kritické slová zazneli aj v štúdiu BBC z úst bývalého Ronaldovho spoluhráča z Manchesteru United Wayne Rooney.
„Musia pracovať oveľa tvrdšie. Cristiano nebránil príliš ani vtedy, keď mal 23 rokov, nieto ešte teraz, keď má 41. Hráči okolo neho musia odviesť viac práce, ale oni to vedia a vie to aj Roberto Martínez,“ povedal Rooney. Podľa neho sa Ronaldo zatiaľ nedokázal dostatočne prepojiť s hrou mužstva, čo vytvára zvýšené nároky na ostatných hráčov.
„Ak túto prácu nerobí on, musia ju robiť ostatní. A práve to je pre Portugalsko znepokojujúce. Pri návrate do obrany len kráčajú, nevidieť od nich žiadny úmysel intenzívne pracovať,“ dodal bývalý anglický reprezentant.