    Messimu sa to nestalo 20 rokov, aj tak čaroval. Ako reagoval Ronaldo?

    Lionel Messi.
    Fotogaléria (95)
    Lionel Messi. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|28. jún 2026 o 09:24
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    Portugalsko prišlo o prvé miesto.

    Lionel Messi sedel na lavičke, usmieval sa a sledoval, ako jeho spoluhráči bez problémov zvládajú poslednú prekážku v skupinovej fáze majstrovstiev sveta proti outsiderovi. 

    Tréner Lionel Scaloni poslal svoje eso na trávnik až po hodine hry. Nie preto, že by ho Argentína nepotrebovala. Práve naopak. Pretože ho potrebuje ešte viac.

    Argentína v záverečnom zápase skupiny zdolala Jordánsko 3:1. Messi pritom po prvýkrát po dvadsiatich rokoch nezačal zápas majstrovstiev sveta v základnej zostave. Naposledy sa tak stalo 30. júna 2006.

    Scaloniho rozhodnutie však nebolo prejavom nedôvery ani experimentom. Bola to kalkulácia úradujúcich šampiónov. Preventívne šetrenie hráča, ktorý má o niekoľko dní opäť rozhodovať kľúčové zápasy. 

    Keď potom v 60. minúte vstúpil na trávnik štadióna v Dallase, tribúny explodovali. 

    Fanúšikovia sa definitívne dostali do varu v 80. minúte, keď Messi strelil tretí gól Argentíny nádherným priamym kopom v jeho typickom štýle.

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    Prvý hráč v dejinách

    Argentínčan má po troch zápasoch na konte už šesť gólov a stal sa prvým hráčom v histórii, ktorý skóroval v siedmich zápasoch majstrovstiev sveta za sebou, čím prekonal legendy z minulého storočia ako Just Fontaine a Jairzinho.

    „Messi je očividne odhodlaný stať sa najväčšou hviezdou tohto svetového šampionátu, rovnako ako sa mu to podarilo v Katare 2022, a doviesť Argentínu k titulu,“ napísal denník AS. 

    Tentoraz skóroval svojou špecialitou – z priameho kopu. Po faule, ktorého bol sám obeťou tesne pred šestnástkou, poslal loptu presne do siete.

    Výrazne však zaváhal aj jordánsky brankár Laila. Inkasoval po tom, čo sa schoval za múr a stratil výhľad. Messi situáciu dokonale prečítal a brankár na jeho pokus nedokázal reagovať.

    Týmto zásahom si argentínska legenda ešte viac upevnila postavenie najlepšieho strelca v histórii majstrovstiev sveta.

    Fotogaléria zo zápasu Jordánsko - Argentína na MS vo futbale 2026 (skupina J)
    Argentina's Lionel Messi (10) celebrates scoring his side's 3rd goal during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fans celebrate after the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Jordan's Mahmoud Almardi wears a keffiyeh given to him by a fan following his team's loss to Argentina in the World Cup Group J soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Argentina's Valentin Barco (8) dribbles the ball against Jordan's Abdallah Nasib (3) during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    50 fotografií
    Jordan's Mousa Altamari reacts to his team's loss to Argentina in the World Cup Group J soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Leandro Paredes (5) plays the ball against Jordan's Nizar Alrashdan (21) during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) shakes hands with referee Istvan Kovacs, of Romania, during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) tangles with Jordan's Abdallah Nasib (3) during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan goalkeeper Abdallah Alfakhori, left, embraces Mousa Altamari following their loss to Argentina in the World Cup Group J soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) passes during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan's Mousa Altamari reacts to his team's loss to Argentina in the World Cup Group J soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Marcos Senesi (2) dribbles the ball during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan's Husam Abudahab, bottom center, is carried off the pitch by medical staff after sustaining an injury during the World Cup Group J soccer match against Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan's Husam Abudahab (4) is carried off the field during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) plays the ball during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Tagliafico (3) and Jordan's Mousa Altamari (10) battle during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Tagliafico (3) and Jordan's Mousa Altamari (10) battle during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi reacts after scoring his side's third goal on a free kick during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates scoring his side's 3rd goal during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates after scoring his side's third goal during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, second from left, scores his side's third goal on a free kick during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, second from left, scores his side's third goal on a free kick during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) scores his side's 3rd goal during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) celebrates scoring his side's 3rd goal during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, right, celebrates with Leandro Paredes after scoring his side's third goal on a free kick during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, left, misses a shot on goal during a free kick in the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) moves betweeen Jordan's Abdallah Nasib (3) and Noor Alrawabdeh (8) during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Otamendi (19) gives the captain's armband to Lionel Messi (10) during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez (22) is substituted by Argentina's Lionel Messi (10) during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan's Husam Abudahab, center, challenges for the ball with Argentina's Lionel Messi, right, during the World Cup Group J soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Otamendi, left, is substituted by Lionel Messi during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) adjust the captain's armband after entering to the pitch during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi, right, is substituted for Nicolas Otamendi during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi warms up on the sidelines during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan's Mousa Altamari (10) celebrates scoring their first goal with Nizar Alrashdan (21) during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan's Mousa Altamari, top right, celebrates scoring their first goal with Ehsan Haddad (23) and Ali Olwan (9) during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Jessica Tobias) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan's Mousa Altamari (10) celebrates scoring his side's first goal during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) subs in during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Sam Hodde) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan's Mousa Altamari misses a shot on goal during the World Cup Group J soccer match against Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lionel Messi (10) leaves the pitch at the end the first half during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Nicolas Otamendi, left, reacts to a missed shot on goal during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan goalkeeper Yazeed Abulaila pauses at the end of the first half during the World Cup Group J soccer match against Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJordan's Odeh Fakhoury (11) and Argentina's Leonardo Balerdi (2) compete for the ball during the World Cup Group J soccer match between Jordan and Argentina in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Tony Gutierrez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez celebrates after scoring his side's second goal on a penalty kick during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez celebrates after scoring his side's second goal on a penalty kick during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez celebrates after scoring his side's second goal on a penalty kick during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Lautaro Martinez celebrates after scoring his side's second goal on a penalty kick during the World Cup Group J soccer match against Jordan in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Leonardo Balerdi, left, reacts after being fouled against by Jordan's Nizar Alrashdan to give away a penalty during the World Cup Group J soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolArgentina's Leonardo Balerdi, left, reacts after being fouled against by Jordan's Nizar Alrashdan to give away a penalty during the World Cup Group J soccer match in Arlington, Texas, near Dallas, Saturday, June 27, 2026. (AP Photo/Julio Cortez) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Argentína nasadila béčko

    Na konte má už 19 gólov, teda o tri viac než Miroslav Klose a Kylian Mbappé, s ktorým zároveň zvádza veľký súboj o korunu najlepšieho strelca tohto šampionátu. Francúz má na konte zatiaľ o dva góly menej.

    Cristiano Ronaldo (7).
    Cristiano Ronaldo (7). (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Argentína nastúpila prakticky s náhradníckou zostavou, no aj tá potvrdila, akú obrovskú silu dnes úradujúci majstri sveta majú. A to hrali len na pol plynu.

    Messi pritom proti slabému Jordánsku potreboval iba 28 dotykov s loptou. Za necelú polhodinu hry vyslal dve strely a pripísal si aj dve finálne prihrávky.

    Kapverdy snívajú o ďalšom zázraku.

    V prvom kole play-off obhajcovia trofeje vyzvú Kapverdy, najväčšiu senzáciu doterajšieho priebehu majstrovstiev sveta. Krajina s približne 500-tisíc obyvateľmi postúpila do vyraďovacej fázy na úkor Uruguaja.

    Hlavným hrdinom tímu je 40-ročný brankár Vozinha. Podľa portálu Transfermarkt má trhovú hodnotu iba 50-tisíc eur a momentálne pôsobí v portugalskom druholigovom klube GD Chaves.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Lionel Messi.
    Lionel Messi.
    Messimu sa to nestalo 20 rokov, aj tak čaroval. Ako reagoval Ronaldo?
    Pavol Spáldnes 09:24
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