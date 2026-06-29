Utrpenie nahradil víťazný gén. Hrdina brazílskej drámy po zápase nemal slov

Kľačal na trávniku, pobozkal zem a na chvíľu akoby prestal vnímať okolitý svet. Gabriel Martinelli práve strelil gól, ktorý môže definovať pre Brazíliu celé majstrovstvá sveta.
Hlavný hrdina a náhradník rozhodol v šiestej minúte nadstaveného času a zaručil postup do osemfinále MS. Päťnásobní majstri sveta opäť raz ukázali, prečo ich futbalový svet nikdy neodpisuje.
„Neviem nájsť slová, ktorými by som opísal radosť vo svojom srdci. Vidieť všetkých tých fanúšikov na nohách, mojich rodičov, priateľov... Nedokážem to vysvetliť. Po tom, čo som trafil konštrukciu brány, som vedel, že ešte dostanem ďalšiu šancu. Úprimne, nemám slov. Som len šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu, či už hrám na ľavej strane alebo v strede útoku. Najdôležitejšie je pomáhať tímu,“ vravel Martinelli.
Koho vyzvú?
Futbalisti Brazílie zdolali v úvodnom kole vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta po obrate Japonsko 2:1. Ázijský tím poslal v Houstone do vedenia v 29. minúte Kaišu Sano. Po zmene strán vyrovnal Casemiro a v šiestej minúte nadstaveného času rozhodol práve Gabriel Martinelli.
Brazílčania sa v nedeľňajšom osemfinále stretnú s víťazom zápasu medzi Pobrežím Slonoviny a Nórskom, ktorý je na programe v utorok.
Japonci ani na piaty pokus nedokázali na majstrovstvách sveta vyhrať zápas vo vyraďovacej fáze.
Muž, ktorý každý deň je ryžu s fazuľou
Keďže jeho otec má taliansky pôvod, Gabriel Martinelli je držiteľom brazílskeho aj talianskeho občianstva. Patrí medzi najrýchlejších futbalistov sveta. V zápasoch anglickej Premier League mu namerali maximálnu rýchlosť 36,74 km/h, čo z neho robí jednu z najväčších hrozieb pri brejkových situáciách.
Jeho spoluhráči a priatelia sa o ňom často smejú, že v dome sa varí len jedna vec. Martinelli totiž každý jeden deň obeduje aj večeria ryžu s fazuľou, ktorú kombinuje so steakom alebo kuracím mäsom.
„Vedel som, že dostanem šancu, vďaka Bohu... Nemám slov. Nemám slov,“ opakoval Martinelli po životnom góle.
Brazílčania po záverečnom hvizde búrlivo oslavovali. Nie však ich tréner. Talian v službách juhoamerickej futbalovej veľmoci Carlo Ancelotti stál pri postrannej čiare s kamennou tvárou. Navonok neprejavil takmer žiadne emócie. Žiaden úsmev. Žiadna radosť.
Ancelotti nechal Neymara sedieť
Ancelotti zažil svoj prvý veľký večer na lavičke brazílskej reprezentácie na majstrovstvách sveta.
„Nestratili sme trpezlivosť, mali sme veľa možností na ihrisku aj na lavičke. Japonsko nie je ľahký súper, je veľmi organizované a intenzívne. Neymara som si šetril na predĺženie. Ak by sme nestrelili druhý gól, nastúpil by v 105. minúte. Nechcel som meniť rozostavenie, pretože mužstvo hralo dobre,“ vysvetľoval Ancelotti.
Neskôr priznal, že s Neymarom mal pripravený konkrétny plán.
„Čakal som s Neymarom až na predĺženie. Hovoril som s ním a povedal som mu, že ak nevyrovnáme, nastúpi v 60. minúte. Vyrovnali sme a nechcel som meniť rozostavenie. Mužstvo malo zápas pod kontrolou,“ povedal Carlo Ancelotti.
Hviezdny Neymar sa napokon do hry vôbec nedostal.
Gabriel Martinelli. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Po prestávke prišla iná Brazília
Po prvom polčase Japonci vyhrávali zaslúžene. Boli mierne lepším mužstvom.
Po prestávke však prišla oveľa živšia Brazília. Vinícius sa presunul viac na krídlo, Douglas Santos začal posielať centre do šestnástky a hráči Canarinhos vo veľkom zapĺňali pokutové územie, pričom čoraz väčšiu úlohu zohrával aj Endrick.
Vo vzdušných súbojoch mali Juhoameričania jasnú prevahu a práve tam sa prejavila slabina Japoncov, ktorým chýbala dôraznosť pri bránení vysokých lôpt. Casemiro strelil vyrovnávajúci gól a od tej chvíle sa Samurai Blue už len snažili prežiť.
Päťnásobní majstri sveta predviedli oveľa konzistentnejší výkon, aký sa od nich očakáva. Vytvárali si nebezpečné príležitosti a zároveň narúšali obranu súpera, ktorá už nedokázala tak presne zatvárať priestory.
Toto je tím, ktorý môže vyhrať
Sám Vinícius mal na kopačke druhý gól, no rozhodujúci moment prišiel tesne pred predĺžením.
Fantastická akcia Bruna Guimarãesa na hranici šestnástky, po ktorej pripravil gólovú prihrávku pre Martinelliho, definitívne pochovala nádeje Japoncov na historický úspech.
Casemiro. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
Casemiro bol vyhlásený za muža zápasu.
„Najväčšou silou nášho tímu bola mentalita. Neustále sme vyvíjali tlak na útočnej polovici ihriska. Na majstrovstvách sveta je kľúčové vážiť si hráčov, ktorí prichádzajú z lavičky. Endrick nastúpil a odohral veľmi dobrý zápas, Martinelli je ďalší skvelý hráč a Rayan výborne nahrádza Raphinhu. To je ten správny duch a toto je mužstvo, ktoré môže vyhrať majstrovstvá sveta,“ vyhlásil.
Španielsky denník AS po zápase napísal:
Brazília a Real Madrid. Rovnaký gén
„Taký tím, akým je Brazília na majstrovstvách sveta, už v histórii futbalu zrejme nikdy nebude existovať. Neexistuje reprezentácia, ktorá by v sebe spájala toľko víťaznej mentality a toľko úspechov. Aj preto dokázala otočiť vyradzovací zápas, v ktorom bola dlho na kolenách, a rozhodnúť ho doslova v posledných sekundách.“
Takto zostáva nažive. Tak ako už mnohokrát predtým.
„Podobne ako na klubovej úrovni dokáže prežiť aj Real Madrid. Brazília a Real sú si v tomto podobné – každý vo svojom priestore, na svojom ihrisku a vo svojich súťažiach. Sú stelesnením víťazného génu, ktorý sa len tak nevytráca,“ dodal AS.
Súčasný tréner Brazílie prišiel práve z Realu Madrid, kde zažil najväčšie úspechy a vyhral prakticky všetko.
„Brazíliu dostanem tam, kam patrí,“ vyhlásil pri svojom nástupe Ancelotti.
A keďže Brazília je s piatimi titulmi majstra sveta najúspešnejšou reprezentáciou histórie, jeho slová naznačujú jediné – najvyššie ambície.
Brazília proti vlastnej prirodzenosti
Španielske médiá však upozorňujú aj na druhú stránku brazílskeho príbehu.
Obrovské utrpenie, ktorým si Brazília prešla proti Japonsku, odhalilo jej skutočnú tvár, ale zároveň aj bojovnosť reprezentácie, ktorá je schopná povzniesť sa nad svoje vlastné limity. Nenápadná hra, jeden futbalista výrazne prevyšujúci takmer všetkých ostatných a tréner, ktorého história oceňuje pre jeho vytrvalosť, znalosti a presvedčenie.
Taký je dnes príbeh Brazílie – tímu závislého od Viníciusa a vkladajúceho nádeje do Carla Ancelottiho, hoci jeho futbalová kvalita je obmedzená.
„Istým spôsobom hrá proti vlastnej prirodzenosti, vzdialená od svojich slávnych čias. Napriek tomu ju nikdy nemožno odpísať,“ tvrdí AS.com.
"Brazília je dnes reaktívnym mužstvom, ktoré len zriedka dokáže budovať hru vo vysokom tempe. Chýba jej technická jemnosť aj schopnosť riešiť situácie v stiesnených priestoroch," tvrdí AS.
Pavúk MS vo futbale 2026