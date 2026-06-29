    Brazília
    Brazília
    MS vo futbale 2026
    29.06.2026, Vyraďovacia fáza, Šestnásťfinále
    2 - 1
    0:1
    Japonsko
    Japonsko
    PrehľadPreviewThiagoOnline prenosFotogalériaSumárReakcie

    Utrpenie nahradil víťazný gén. Hrdina brazílskej drámy po zápase nemal slov

    Brazílski futbalisti sa tešia po šestnásťfinálovom zápase Brazília - Japonsko.
    Fotogaléria (48)
    Brazílski futbalisti sa tešia po šestnásťfinálovom zápase Brazília - Japonsko. (Autor: TASR/AP)
    Pavol Spál|29. jún 2026 o 22:45
    ShareTweet0

    Brazília bola polčas na kolenách.

    Kľačal na trávniku, pobozkal zem a na chvíľu akoby prestal vnímať okolitý svet. Gabriel Martinelli práve strelil gól, ktorý môže definovať pre Brazíliu celé majstrovstvá sveta.

    Hlavný hrdina a náhradník rozhodol v šiestej minúte nadstaveného času a zaručil postup do osemfinále MS. Päťnásobní majstri sveta opäť raz ukázali, prečo ich futbalový svet nikdy neodpisuje.

    „Neviem nájsť slová, ktorými by som opísal radosť vo svojom srdci. Vidieť všetkých tých fanúšikov na nohách, mojich rodičov, priateľov... Nedokážem to vysvetliť. Po tom, čo som trafil konštrukciu brány, som vedel, že ešte dostanem ďalšiu šancu. Úprimne, nemám slov. Som len šťastný, že som mohol pomôcť mužstvu, či už hrám na ľavej strane alebo v strede útoku. Najdôležitejšie je pomáhať tímu,“ vravel Martinelli.

    Fotogaléria zo zápasu Brazília - Japonsko na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    Futbalisti Brazílie oslavujú víťazný gól v zápase s Japonskom na MS vo futbale 2026
    Futbalisti Brazílie oslavujú víťazný gól v zápase s Japonskom na MS vo futbale 2026
    Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli (22) sa teší z gólu na 2:1 počas šestnásťfinálového duelu Brazília - Japonsko
    Futbalisti Brazílie oslavujú víťazný gól v zápase s Japonskom na MS vo futbale 2026
    48 fotografií
    Futbalisti Japonska po zápase s Brazíliou na MS vo futbale 2026Japan's players celebrate after scoring the opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, on Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Danilo (13) reacts as Japan's Kaishu Sano (24) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Lucas Paqueta (20) challenges for the ball with Japan's Takehiro Tomiyasu (22) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, on Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) passes the ball by Japan's Hiroki Ito (21) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) kicks the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) battles for the ball with Japan's Daichi Kamada (15) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro (5) is shown a yellow card during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil goalkeeper Alisson Becker (1) makes a save during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Danilo (13), right, vies for the ball with Japan's Daichi Kamada (15) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan squad pose before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Douglas Santos (16) prays before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil team pose before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Matheus Cunha (9) reacts during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Marquinhos (4) controls the ball during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolThe teams from Brazil and JapanÂ line up on the field for the national anthems during the teams' presentation before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK33 Houston - Brazílsky fanúšik pózuje pred šestnásťfinálovým duelom Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP A Brazil fan poses before the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoKK32 Houston - Japonskí fanúšikovia pózujú pred šestnásťfinálovým duelom Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP Japa fans get ready for the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoJapan's Ayase Ueda (18) reacts after Brazil scored second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Bruno Guimaraes (8) celebrates his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) reacts after the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Karen Warren) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Endrick (19) celebrates after the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Gabriel Martinelli (22) scores their second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, on Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Gay) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolKK76 Houston - Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli (22) sa teší z gólu na 2:1 počas šestnásťfinálového duelu Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP Brazil's Gabriel Martinelli (22) celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoKK75 Houston - Brazílsky futbalista Gabriel Martinelli (22) strieľa gól na 2:1 japonskému brankárovi Zinovi Suzukimu počas šestnásťfinálového duelu Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP Brazil's Gabriel Martinelli (22) scores their second goal past Japan goalkeeper Zion Suzuki (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoKK69 Houston - Brazílsky futbalista Casemiro (5) sa teší z gólu so spoluhráčom Neymarom počas šestnásťfinálového duelu Brazília - Japonsko na majstrovstvách sveta vo futbale v americkom Houstone v pondelok 29. júna 2026. FOTO TASR/AP Brazil's Casemiro (5), left, celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - USA - Kanada - Mexiko - MS26 - majstrovstvá - sveta - vo - futbale - muži - šport - futbal - šestnásťfinále - Brazília - JaponskoBrazil's Casemiro (5) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Eric Smith) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro (5) celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro (5), left, celebrates after scoring his side's first goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Casemiro (5) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolBrazil's Vinicius Junior (7) celebrates his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) celebrates with teammates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) celebrates after scoring the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) celebrates after scoring his side's opening goal during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/David J. Phillip) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) scores the opening goal of his team during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolJapan's Kaishu Sano (24) scores their opening goal past Brazil goalkeeper Alisson Becker (1) during the World Cup round of 32 soccer match between Brazil and Japan in Houston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Ashley Landis) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Koho vyzvú?

    Futbalisti Brazílie zdolali v úvodnom kole vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta po obrate Japonsko 2:1. Ázijský tím poslal v Houstone do vedenia v 29. minúte Kaišu Sano. Po zmene strán vyrovnal Casemiro a v šiestej minúte nadstaveného času rozhodol práve Gabriel Martinelli.

    Brazílčania sa v nedeľňajšom osemfinále stretnú s víťazom zápasu medzi Pobrežím Slonoviny a Nórskom, ktorý je na programe v utorok.

    Japonci ani na piaty pokus nedokázali na majstrovstvách sveta vyhrať zápas vo vyraďovacej fáze.

    Muž, ktorý každý deň je ryžu s fazuľou

    Keďže jeho otec má taliansky pôvod, Gabriel Martinelli je držiteľom brazílskeho aj talianskeho občianstva. Patrí medzi najrýchlejších futbalistov sveta. V zápasoch anglickej Premier League mu namerali maximálnu rýchlosť 36,74 km/h, čo z neho robí jednu z najväčších hrozieb pri brejkových situáciách.

    Messimu sa to nestalo 20 rokov, aj tak čaroval. Ako reagoval Ronaldo?
    Súvisiaci článok
    Messimu sa to nestalo 20 rokov, aj tak čaroval. Ako reagoval Ronaldo?

    Jeho spoluhráči a priatelia sa o ňom často smejú, že v dome sa varí len jedna vec. Martinelli totiž každý jeden deň obeduje aj večeria ryžu s fazuľou, ktorú kombinuje so steakom alebo kuracím mäsom.

    „Vedel som, že dostanem šancu, vďaka Bohu... Nemám slov. Nemám slov,“ opakoval Martinelli po životnom góle.

    Brazílčania po záverečnom hvizde búrlivo oslavovali. Nie však ich tréner. Talian v službách juhoamerickej futbalovej veľmoci Carlo Ancelotti stál pri postrannej čiare s kamennou tvárou. Navonok neprejavil takmer žiadne emócie. Žiaden úsmev. Žiadna radosť.

    Brazília - Japonsko 2:1 (0:1)

    Góly: 56. Casemiro, 90.+5 Martinelli - 29. Sano

    Rozhodcovia: Mariani - Bindoni, Tegoni (všetci Tal.), ŽK: Casemiro, Danilo - Sano, Kamada, J. Suzuki

    Diváci: 68 777

    Brazília: Alisson - Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos - Guimaraes (90.+8 Danilo Santos), Casemiro (90.+2 Fabinho), Paqueta (46. Endrick) - Rayan, Cunha (66. Martinelli), Vinicius Junior

    Japonsko: Z. Suzuki - Tomijasu, Taniguči, H. Ito - Doan (66. Sugawara), Sano, Kamada (78. Tanaka), Nakamura (66. J. Suzuki) - J. Ito (78. Mačino), Maeda (90.+7 Ogawa) - Ueda

    Ancelotti nechal Neymara sedieť

    Ancelotti zažil svoj prvý veľký večer na lavičke brazílskej reprezentácie na majstrovstvách sveta.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Germany's Leroy Sane (19) dribbles past Paraguay's Junior Alonso (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Germany's Leroy Sane (19) dribbles past Paraguay's Junior Alonso (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    teraz
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Germany's Leroy Sane (19) dribbles past Paraguay's Junior Alonso (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Germany's Leroy Sane (19) dribbles past Paraguay's Junior Alonso (6) during the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026. (AP Photo/Steven Senne) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Paraguaj na MS vo futbale 2026 (šestnásťfinále)
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Utrpenie nahradil víťazný gén. Hrdina brazílskej drámy po zápase nemal slov