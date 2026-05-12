Výborné správy pre Slovensko. Na MS v hokeji sa predstaví trojica mladíkov zo zámoria

Slovenská hokejová reprezentácia môže na MS v hokeji 2026 počítať s trojicou hráčov zo zámorskej AHL.
K mužstvu trénera Vladimíra Országha by sa mali pripojiť útočníci Martin Chromiak (Ontario), Filip Mešár (Laval) a obranca Jozef Viliam Kmec (Henderson).
O príchode hráčov z AHL informoval generálny manažér Miroslav Šatan na sociálnej sieti X.
Nominácia slovenskej reprezentácie na svetový šampionát vo Švajčiarsku ešte nie je známa. Tím absolvuje od utorka krátku prípravu v Bratislave a vo štvrtok zamieri do dejiska svetového šampionátu.
Trojici slovenských hokejistov sa skončila sezóna v play-off AHL.
Chromiak počas celého ročníka patril medzi lídrov farmárskeho tímu Los Angeles. V základnej časti AHL odohral 71 zápasov a nazbieral 56 bodov (28+28). V piatich stretnutiach vyraďovacej časti strelil jeden gól.
Ani na jeden zápas v play-off nenastúpil Filip Mešár, útočník Lavalu bol iba zdravým náhradníkom. Posledný duel odohral v základnej časti AHL ešte 19. apríla. V sezóne 2025/26 nastúpil na 71 zápasov a pripísal si v nich 27 bodov (9+18).
Obranca Jozef Viliam Kmec odohral premiérovú sezónu na farme Vegas v Hendersone. V 65 zápasoch základnej časti zaznamenal 16 bodov za 4 góly a 12 asistencií.
Program Slovenska na MS v hokeji 2026
Káder SR v záverečnom kempe pred MS 2026:
brankári: Eugen Rabčan (HC MONACObet Banská Bystrica/Kometa Brno), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
obrancovia: František Gajdoš (Litvínov), Jozef Viliam Kmec (Henderson Silver Knights), Samuel Kňažko (HC Vítkovice Ridera), Jakub Meliško (HK Dukla Michalovce), Rayen Petrovický (HC Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (HC Košice), Patrik Koch (HC Oceláři Třinec)
útočníci: Martin Faško-Rudáš (Bílí Tygři Liberec), Marek Hrivík (HC Vítkovice Ridera), Martin Chromiak (Ontario Reign), Andrej Kollár (HC Kometa Brno), Adam Liška (Severstaľ Čerepovec), Filip Mešár (Laval Rocket), Jakub Minárik (HC Energie Karlovy Vary), Aurel Nauš (HK Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftea), Šimon Petráš (HC Košice), Servác Petrovský (Bílí Tygři Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL), Sebastián Čederle, Jakub Lacka (obaja HK Nitra)