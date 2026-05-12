Hviezda Gira ohúrila aj Slovákov. Pripomína legendu, fascinoval ho Alaphilippe

Francúzska cyklistika prežíva veľmi úspešné obdobie. Kým v prvej tretine sezóny očaril verejnosť svojimi výkonmi Paul Seixas, hviezdou úvodu Gira d'Italia je ďalší mladík z krajiny galského kohúta.
Pri svojej druhej účasti na talianskej Grand Tour vynikajúco zvládol štart na území Bulharska Paul Magnier, ktorý ovládol oba šprintérske dojazdy.
"Kým v prvom prípade som uspel zo zredukovaného pelotónu, v Sofii som si dokázal, že môžem konkurovať najlepším šprintérom sveta," povedal.
Pochopil, že vrchár nebude
Magniera možno označiť za ďalší majstrovský úlovok Patricka Lefevera. Dlhoročný šéf Soudalu Quick-Step si Francúza všimol už ako tínedžera.
Pôvodne ho cyklistika príliš nezaujímala, ale keď v trinástich dostal horský bicykel a skúsil si niekoľko súťaží, tento šport si okamžite zamiloval.
Od roku 2024 je súčasťou Quick-Stepu, pričom pri tejto voľbe nemal dôvod váhať. Aj preto, že v tíme sa vtedy nachádzal jeho cyklistický vzor.
"Keď som sledoval preteky v televízii, vždy som sa sústredil na Juliana Alaphilippa. Fascinovalo ma, čo robil. Vyhrával štýlovo a robil cyklistiku zábavnou a veľkolepou," povedal Magnier o slávnom krajanovi.
Lefevere ho označil za veľmi všestranného a talentovaného cyklistu. Hneď svoje prvé preteky vo farbách belgického tímu vyhral a dokonca zvažoval, že by sa špecializoval na pozíciu vrchára.
"Keď som sa pridal k tímu, snažil som sa byť vrchárom, ale rýchlo som pochopil, že to nebude možné. Naopak, videli sme, že som výbušný. Pracoval som na tom a dnes patrím k najlepším šprintérom," doplnil.
Štyrikrát zdolal Kubiša
Rodák z amerického Texasu dosiahol v prvej sezóne a pol niekoľko cenných víťazstiev, no od pretekov Okolo Slovenska 2025 doslova lieta.
Možno boli niektorí fanúšikovia smutní, že pod Tatrami opäť neuvidia Tima Merliera, no Quick-Step za neho poslal adekvátnu šprintérsku náhradu.
Magnier, ktorý už vtedy vraj zdolával Merliera v tréningoch, vyhral na Okolo Slovenska štyri etapy po sebe, čím prekonal rekord Jozefa Regeca. Zakaždým za ním skončil druhý domáci Lukáš Kubiš.
Ďalšie štyri triumfy následne pridal na Okolo Chorvátska a úžasnú formu potvrdil aj na Tour of Guangxi. Na čínskych pretekoch kategórie World Tour nevyhral iba jednu (horský dojazd, pozn.) zo šiestich etáp.
V priebehu necelého mesiaca tak dosiahol 13 víťazstiev a celkovo ich mal v sezóne 19, čo bolo druhé najvyššie číslo po Tadejovi Pogačarovi (20).
Ako odmenu nedostal Magnier iba prémie, ale aj nový kontrakt až do roku 2029. Aj preto má Quick-Step aktuálne najlepší šprintérsky tandem.
"Pre mňa bolo nesmierne dôležité, že som cítil, že tím mi verí. Som spokojný s tým, čo dostávam, a preto som podpísal dlhoročný kontrakt," povedal.
Pripomína Boonena
Na tohtoročné Giro prichádzal ako líder tímu, no trochu bol v tieni domáceho Jonathana Milana - víťaza cyklámenovej súťaže z rokov 2024 a 2023.
Zatiaľ je to však 2:0 pre Magniera, ktorého kariéra nemusí byť len o hromadných dojazdoch. Prirovnávajú ho totiž k legendám jarných klasík.
"Môžeme od neho čakať veľké veci. Už vo svojej prvej sezóne na mňa zapôsobil. Je vysoký a veľmi rýchly. Pripomína mi Toma Boonena," hovorí Yves Lampaert.
Rovnaký názor má aj taliansky športový riaditeľ Davide Bramati, ktorý emotívne sledoval víťazstvá Magniera na Gire v tímovom vozidle.
"Keď sme Paula prvýkrát videli, hneď sme si spomenuli na Toma Boonena. Je rýchly, no má tiež veľmi dobré čísla v stúpaní. V krátkych intervaloch je silný. Oproti rovesníkom je určite silnejší," tvrdí.
Po dvoch vyhraných etapách a presune do Talianska sa logicky naskytá otázka, či by Francúz mohol zaútočiť na dres pre víťaza bodovacej súťaže.
"Momentálne nemôžem byť šťastnejší. Po takomto úvode je určite cieľom cyklámenový dres, ale v prvom rade sa pokúsime o ďalšie víťazstvá," dodal.
Na správnej ceste
Prvé tri etapy má za sebou aj Lukáš Kubiš, ktorý v rovinatých etapách pracuje pre Dylana Groenewegena a vo zvlnených chce využiť svoju šancu.
Holandský šprintér nebol v Sofii ďaleko od vytúženého triumfu pre tím Unibet Rose Rockets, ale o pol kolesa skončil za dvojicou Magnier - Milan.
"Mal som dobrú rýchlosť, ale prišiel som príliš neskoro. Mrzí ma to, lebo sme si prišli po víťazstvo a tím odviedol vynikajúcu prácu," uviedol.
Napriek tomu je výsledok tretej etapy prísľubom. Športový riaditeľ a tréner šprintov Marcel Kittel verí, že jeho tím má na to, aby bol úspešný.
"Chlapci, viem, že teraz sa cítite na nič, ale skvele ste to rozbehli. S takýmto vláčikom určite vyhráme etapu na Giro d'Italia," motivoval jazdcov 38-ročný Nemec, ktorý vyhral 19 etáp na Grand Tour.
Slovenský majster vníma pozitívne, že sa počas hektického úvodu pretekov vyhol pádu a verí, že v ďalších dňoch sa bude môcť s celým tímom tešiť.
"Sme na správnej ceste a máme pred sebou ešte veľa možností, v ktorých môžeme získať vytúžené víťazstvo," dodal 62. muž celkového poradia.
Celkové poradie po 3. etape
1.
Thomas Guillermo Silva
Uruguaj
XDS Astana
13:10:05 h
2.
Florian Stork
Nemecko
Tudor Pro Cycling
+ 4 s
3.
Egan Bernal
Kolumbia
Netcompany INEOS
+ 4 s
4.
Thymen Arensman
Holandsko
Netcompany INEOS
+ 6 s
5.
Giulio Ciccone
Taliansko
Lidl - Trek
+ 6 s
6.
Jan Christen
Švajčiarsko
UAE Emirates - XRG
+10 s
62.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Rose Rockets
+ 1:38 min