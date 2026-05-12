Weiss sa oficiálne vracia k reprezentácii. Slovan ho uvoľnil bez nároku na odstupné

Slovenská futbalová reprezentácia má oficiálne nového trénera. Stal sa ním Vladimír Weiss st., ktorého do funkcie jednomyseľne schválil Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu (SFZ).
Po vyše štrnástich rokoch sa na lavičku národného tímu vracia najúspešnejší tréner v histórii samostatnosti.
Weiss st. vo funkcii nahradí Taliania Francesca Calzonu po tom, čo jeho nomináciu odporučila štvorčlenná výberová komisia v zložení Belaník, Kozák, Brunegraf a Kocian.
Hoci mal 61-ročný tréner ešte rok platnú zmluvu v ŠK Slovan Bratislava, majitelia úradujúceho majstra mu v odchode nebránili.
„Oceňujeme prístup Ivana Kmotríka staršieho a Ivana Kmotríka mladšieho, ktorí vyšli v ústrety potrebám reprezentácie a trénera Weissa uvoľnili bez akéhokoľvek odstupného,“ potvrdil viceprezident SFZ Karol Belaník. V najbližších dňoch budú so staronovým koučom prebiehať rokovania o konkrétnych podmienkach zmluvy.
Druhým vážnym kandidátom na uvoľnený post bol Adrián Guľa. Ten sa však napokon z výberu stiahol sám.
„Pred dvoma dňami nám oznámil, že sa chce ešte venovať klubovému futbalu. Ďakujeme mu za korektnosť, pre SFZ je to stále tréner s veľkým potenciálom,“ vysvetlil Belaník.
Zmena trénera po štyroch rokoch
SFZ hľadal nového kormidelníka od konca apríla, kedy sa členovia odbornej komisie nedohodli na pokračovaní spolupráce s 57-ročným talianskym koučom Francescom Calzonom, ktorý viedol Slovensko od augusta 2022.
Zmluva so SFZ mu vypršala 31. marca. Calzona sa stal trénerom slovenskej reprezentácie 30. augusta 2022. Pred dvomi rokmi sa s ňou prebojoval do osemfinále ME v Nemecku, v ktorom „sokoli“ prehrali s Anglickom 1:2 po predĺžení.
V kvalifikácii MS 2026 obsadilo Slovensko druhé miesto v A-skupine za Nemeckom a druhú šancu na postup dostalo v baráži. Po domácej prehre 3:4 s Kosovom v semifinále play off sa však druhýkrát v histórii na finálový turnaj MS nekvalifikovalo.
Neúspech v baráži znamenal, že neprišlo k automatickému predĺženiu Calzonovho kontraktu, pričom stroskotali aj následné snahy o jeho obnovenie.
Od Artmedie až po historický úspech v Afrike
Weiss st. začal trénerskú kariéru ako asistent v Artmedii Petržalka (1996-2000), v rokoch 2000 až 2006 bol jej hlavným trénerom. Následne v rokoch 2006-2007 viedol v najvyššej ruskej súťaži Saturn Moskovská oblasť, odkiaľ sa vrátil opäť do Petržalky (2007-2008). V júli 2008 nahradil na poste trénera Slovenska Jána Kociana a s tímom dosiahol historický postup na prvý veľký turnaj - MS v Južnej Afrike.
V kvalifikačnej skupine Slováci nechali za sebou Slovinsko, Poľsko aj Česko a v Afrike po remíze 1:1 s Novým Zélandom, prehre 0:2 s Paraguajom a šokujúcom triumfe 3:2 nad vtedajšími úradujúcimi majstrami sveta z Talianska prenikli do osemfinále. Až tam ich zastavil neskorší vicemajster sveta Holandsko (1:2).
Pri reprezentačnom kormidle skončil k 31. januáru 2012. Slovenský tím viedol v 40 stretnutiach, v ktorých mali jeho zverenci bilanciu 16 víťazstiev, 8 remíz a 16 prehier. Slováci mali pod jeho vedením skóre 56:53.
Neskôr trénoval v Kazachstane tamojší Kajrat Almaty a v rokoch 2016-2020 viedol národný tím Gruzínska, s ktorým mu chýbal krok k postupu na finálový turnaj ME 2020.
Vo finále baráže prehrali jeho zverenci v Tbilisi so Severným Macedónskom 0:1 a historicky premiérovú účasť na záverečnom turnaji ME či MS v ére samostatnosti si vybojoval ich súper.
Od roku 2021 pôsobil na lavičke Slovana Bratislava, s ktorým dosiahol najväčší úspech postupom do ligovej fázy Ligy majstrov v sezóne 2024/25. Od jeho príchodu na Tehelné pole vyhrali „belasí“ šesť ligových titulov a raz sa radovali v pohári.
Weiss st. vyhral šesťkrát za sebou anketu Tréner roka na Slovensku, za rok 2025 bol prvý spoločne s Calzonom. Celkovo získal Cenu Jozefa Vengloša osemkrát v trénerskej kariére.
Slovenskú reprezentáciu čakajú po skončení klubových sezón dva prípravné zápasy. Najskôr 1. júna v Dunajskej Strede privíta Maltu, 5. júna si v Košiciach zmeria sily s Čiernou Horou.
Od septembra do novembra ju v 3. skupine C-divízie Ligy národov čakajú konfrontácie s Moldavskom, Faerskými ostrovmi a Kazachstanom.
Vladimír Weiss st.
Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie
Vek: 61 rokov
Najväčšie úspechy: Účasť so Slovenskom v osemfinále MS 2010, 9x majster Slovenska (2x Artmedia, 7x Slovan), 2x účasť v skupinovej/ligovej fáze Ligy majstrov (2005/06 s Artmediou, 2024/25 so Slovanom)
Klubová kariéra: Artmedia Petržalka (1996-2006, 2007-2008), Saturn Ramenskoje (2006-2007), Slovan Bratislava (2011-2012, 2021-2026), Kajrat Almaty (2012-2015)
Reprezentačná kariéra: Slovensko (2008 – 2012), Gruzínsko (2016 – 2020)
Ocenenia: 8-násobný Tréner roka na Slovensku