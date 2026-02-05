Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nos

Druhý tréning na zjazdovke Stelvio na sobotňajší olympijský zjazd vyhral domáci Talian Mattia Casse.
Umiestnil sa o desať priečok vyššie ako v stredajšej úvodnej tréningovej jazde, hoci zrejme neprešiel správne všetky bránky.
Taliani kompletne ovládli štvrtkovú jazdu, obsadili prvé tri priečky. Za Cassem skončili Florian Schieder a Giovanni Franzoni.
Až za nimi sa s odstupom 99 stotín sekundy delili o štvrtú priečku Francúzi Maxence Muzanton a Nils Allegre.
V tretej desiatke po spomalení v závere skončili švajčiarski spolufavoriti Marco Odermatt a Franjo von Allmen.
Do dnešného tréningu po stredajšom ťažkom páde nenastúpil nórsky lyžiar Fredrik Möller.
Karambol tentoraz postihol Rakúšana Daniela Hemetsbergera. Pri páde mu spadla prilba a poranil sa na tvári. Krvácal mu nos, mal ranu v ústach a opuchnuté oko. Navyše sa sťažoval na bolesť nohy.
Záverečný tréning pred sobotňajšími pretekmi čaká zjazdárov v piatok.
