05.02.2026 06:00
Deň -1
Miláno a Cortina 2026
Live
Petra Vlhová so zlatou medailou zo ZOH Peking 2022.
Pôjde Vlhová a kto má najväčšiu šancu na medailu? Otázky a odpovede o zimnej olympiáde 2026
Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2024 v Česku.
Slováci môžu na bronz iba spomínať. Olympiáda bude turnaj najlepších (preview)
Maskoti Tina a Milo.
Namiesto chýbajúcej labky využíva chvost. So sestrou budú symbolmi ZOH 2026
Denný programMinúta po minúteSúvisiace

Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nos

Daniel Hemetsberger
Daniel Hemetsberger (Autor: TASR/AP)
ČTK|5. feb 2026 o 13:38
ShareTweet0

Druhý tréning opanovali domáci Taliani.

Druhý tréning na zjazdovke Stelvio na sobotňajší olympijský zjazd vyhral domáci Talian Mattia Casse.

Umiestnil sa o desať priečok vyššie ako v stredajšej úvodnej tréningovej jazde, hoci zrejme neprešiel správne všetky bránky.

Taliani kompletne ovládli štvrtkovú jazdu, obsadili prvé tri priečky. Za Cassem skončili Florian Schieder a Giovanni Franzoni.

Až za nimi sa s odstupom 99 stotín sekundy delili o štvrtú priečku Francúzi Maxence Muzanton a Nils Allegre.

V tretej desiatke po spomalení v závere skončili švajčiarski spolufavoriti Marco Odermatt a Franjo von Allmen.

Do dnešného tréningu po stredajšom ťažkom páde nenastúpil nórsky lyžiar Fredrik Möller.

Karambol tentoraz postihol Rakúšana Daniela Hemetsbergera. Pri páde mu spadla prilba a poranil sa na tvári. Krvácal mu nos, mal ranu v ústach a opuchnuté oko. Navyše sa sťažoval na bolesť nohy.

Záverečný tréning pred sobotňajšími pretekmi čaká zjazdárov v piatok.

Zimná olympiáda Miláno 2026

Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Daniel Hemetsberger
Daniel Hemetsberger
Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nos
dnes 13:38
Daniel Hemetsberger
dnes 13:38
Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nosDruhý tréning opanovali domáci Taliani.
dnes 13:38
Dom amerických športovcov v olympijskej dedine
dnes 11:53
Napätie okolo ICE si vyžiadalo zmenu. Americký dom museli premenovaťPôvodne sa volal Ice House.
dnes 11:53
Mark McMorris sa zranil počas tréningu v Livigne.
dnes 10:15
Vážne zranenie bronzového medailistu. Záchranári ho museli odviezť na saniachKanadský snowboardista sa zranil počas tréningu v Livigne.
dnes 10:15
Adam Kocian.
Matej Hankdnes 08:00|3
Buďte odvážni, riskujte, olympiáda sa nemá len užiť, odkazuje športovcom mentálny trénerMentálny tréner a psychológ zameraný na vysoký výkon hovoril o tom, ako by sa športovci mali mentálne pripraviť na vrchol kariéry.
Matej Hank|dnes 08:00|3
Zjazdové lyžovanie

Zjazdové lyžovanie

Daniel Hemetsberger
Daniel Hemetsberger
Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nos
dnes 13:38
Nachádzate sa tu:
Domov»Olympiáda Miláno a Cortina 2026»Program a výsledky»Zjazdové lyžovanie»Stelvio znovu straší zjazdárov. Rakúšanovi pri páde spadla prilba a krvácal mu nos