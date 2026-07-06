    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    Vancouver
    22:00
    Kolumbia
    Kolumbia

    Odborníci očakávajú vyrovnaný súboj. Švajčiarsko vie, v čom je Kolumbia nebezpečná

    Hráči Švajčiarska sa tešia z výhry
    Hráči Švajčiarska sa tešia z výhry (Autor: TASR/Keystone via AP)
    TASR|6. júl 2026 o 10:10
    ShareTweet0

    Záverečný duel v Kanade určí posledného štvrťfinalistu.

    Utorkový večerný program na MS vo futbale ponúkne ďalšie dramatické boje o štvrťfinále.

    O 22.00 h SELČ sa vo Vancouveri stretnú Švajčiarsko a Kolumbia a nielen fanúšikovia, ale aj odborníci a bookmakeri očakávajú tesný a vyrovnaný zápas. Zároveň bude posledný na kanadskej pôde na tomto šampionáte.

    Kolumbia a Švajčiarsko sa stretli prvýkrát v skupinovej fáze na majstrovstvách sveta v roku 1994 tiež v USA. Hernan Gaviria a Harold Lozano skórovali na Stanford Stadium v Kalifornii, Kolumbijčania zvíťazili 2:0.

    Švajčiarsko - Kolumbia (osemfinále MS 2026)

    utorok 7. júla, 22.00 h SELČ, BC Place (Vancouver, Kanada)

    Predpokladané zostavy:

    Švajčiarsko: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Ndoye, Manzambi, Vargas - Embolo

    Kolumbia: Vargas - Muňoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Lerma, Puerta - J. Arias, James, Diaz - Suarez

    rozhodujú: Barton - Moran (obaja Salvador), Pupiro (Nikaragua)

    Aj napriek tomu však skončili na poslednom mieste v skupine a ďalej sa nedostali. Naopak, Švajčiarsko postúpilo do vyraďovacej fázy ako druhé za Rumunskom a postúpil aj domáci výber USA.

    V tábore Švajčiarska rastie sebavedomie, čo „Nati“ po víťazstve v B-skupine zdolali Alžírsko 2:0 v osemfinále. Švajčiari už hrali štvrťfinále na MS v rokoch 1934, 1938 a 1954, ale v modernej ére vyraďovacích súbojov sa často trápili s konzistentnosťou.

    Teraz však stabilizovali svoje výkony. Dvadsaťročný stredopoliar Johan Manzambi sa stal jedným z kľúčových koliesok v dobre naolejovanom stroji Murata Yakina, hviezda nemeckého Freiburgu doteraz zaznamenala tri góly a dve asistencie.

    Aj Kolumbia je zatiaľ na turnaji nezdolaná po štyroch zápasoch. Po víťazstvách nad Uzbekistanom a Demokratickou republikou Kongo sa umiestnila na čele K-skupiny. Jediný zápas, v ktorom sa jej nepodarilo zvíťaziť a ani skórovať, bol duel s Portugalskom (0:0).

    Svoju silnú stránku ešte podčiarkla víťazstvom 1:0 nad Ghanou v osemfinále. S jediným inkasovaným gólom patria zverenci Nestora Lorenza k najťažším orieškom turnaja. Luis Diaz a James Rodriguez majú schopnosť zmeniť priebeh zápasu v jedinom okamihu.

    „Kolumbia je tím s vysokou technickou kvalitou. Vzhľadom na ich intenzitu môžu byť kedykoľvek nebezpeční. Ak chceme postúpiť, budeme musieť držať spolu a hrať ako tím,“ citoval portál fifa.com trénera Švajčiarska Murata Yakina.

    Hrozbou pre Kolumbijčanov budú aj Breel Embolo a Dan Ndoye. Švajčiarsko hrá v rozostavení 3-5-2, Kolumbia 4-4-2. Rozdiel v hre by mohol byť pri prechode do ofenzívy.

    „Švajčiarsko je veľmi organizovaný tím. Hrajú dobre a majú aj dobrých hráčov v každom priestore na ihrisku. Bude to veľmi ťažký zápas,“ vyhlásil Lorenzo, tréner Kolumbie.

    Víťaz tohto zápasu nastúpi proti úspešnejšiemu z duelu Argentína - Egypt.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    6.7.2026 21:00
    Španielsko
    ESP
    USA
    USA
    7.7.2026 02:00
    Belgicko
    BEL
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    7.7.2026 18:00
    Egypt
    EGY
    Švajčiarsko
    SUI
    7.7.2026 22:00
    Kolumbia
    COL
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Erling Haaland oslavuje gól v sieti Brazílie v osemfinále MS vo futbale 2026.
    Erling Haaland oslavuje gól v sieti Brazílie v osemfinále MS vo futbale 2026.
    Deň 25 na MS: Nóri hrali Jogo Bonito, Haaland rozdrvil brazílsky futbal za desať minút
    Martin Turčindnes 10:30
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Erling Haaland oslavuje gól v sieti Brazílie v osemfinále MS vo futbale 2026.
    Erling Haaland oslavuje gól v sieti Brazílie v osemfinále MS vo futbale 2026.
    Deň 25 na MS: Nóri hrali Jogo Bonito, Haaland rozdrvil brazílsky futbal za desať minút
    Martin Turčindnes 10:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Odborníci očakávajú vyrovnaný súboj. Švajčiarsko vie, v čom je Kolumbia nebezpečná