Odborníci očakávajú vyrovnaný súboj. Švajčiarsko vie, v čom je Kolumbia nebezpečná

Utorkový večerný program na MS vo futbale ponúkne ďalšie dramatické boje o štvrťfinále.
O 22.00 h SELČ sa vo Vancouveri stretnú Švajčiarsko a Kolumbia a nielen fanúšikovia, ale aj odborníci a bookmakeri očakávajú tesný a vyrovnaný zápas. Zároveň bude posledný na kanadskej pôde na tomto šampionáte.
Kolumbia a Švajčiarsko sa stretli prvýkrát v skupinovej fáze na majstrovstvách sveta v roku 1994 tiež v USA. Hernan Gaviria a Harold Lozano skórovali na Stanford Stadium v Kalifornii, Kolumbijčania zvíťazili 2:0.
Švajčiarsko - Kolumbia (osemfinále MS 2026)
utorok 7. júla, 22.00 h SELČ, BC Place (Vancouver, Kanada)
Predpokladané zostavy:
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez - Xhaka, Freuler - Ndoye, Manzambi, Vargas - Embolo
Kolumbia: Vargas - Muňoz, Sanchez, Lucumi, Mojica - Lerma, Puerta - J. Arias, James, Diaz - Suarez
rozhodujú: Barton - Moran (obaja Salvador), Pupiro (Nikaragua)
Aj napriek tomu však skončili na poslednom mieste v skupine a ďalej sa nedostali. Naopak, Švajčiarsko postúpilo do vyraďovacej fázy ako druhé za Rumunskom a postúpil aj domáci výber USA.
V tábore Švajčiarska rastie sebavedomie, čo „Nati“ po víťazstve v B-skupine zdolali Alžírsko 2:0 v osemfinále. Švajčiari už hrali štvrťfinále na MS v rokoch 1934, 1938 a 1954, ale v modernej ére vyraďovacích súbojov sa často trápili s konzistentnosťou.
Teraz však stabilizovali svoje výkony. Dvadsaťročný stredopoliar Johan Manzambi sa stal jedným z kľúčových koliesok v dobre naolejovanom stroji Murata Yakina, hviezda nemeckého Freiburgu doteraz zaznamenala tri góly a dve asistencie.
Aj Kolumbia je zatiaľ na turnaji nezdolaná po štyroch zápasoch. Po víťazstvách nad Uzbekistanom a Demokratickou republikou Kongo sa umiestnila na čele K-skupiny. Jediný zápas, v ktorom sa jej nepodarilo zvíťaziť a ani skórovať, bol duel s Portugalskom (0:0).
Svoju silnú stránku ešte podčiarkla víťazstvom 1:0 nad Ghanou v osemfinále. S jediným inkasovaným gólom patria zverenci Nestora Lorenza k najťažším orieškom turnaja. Luis Diaz a James Rodriguez majú schopnosť zmeniť priebeh zápasu v jedinom okamihu.
„Kolumbia je tím s vysokou technickou kvalitou. Vzhľadom na ich intenzitu môžu byť kedykoľvek nebezpeční. Ak chceme postúpiť, budeme musieť držať spolu a hrať ako tím,“ citoval portál fifa.com trénera Švajčiarska Murata Yakina.
Hrozbou pre Kolumbijčanov budú aj Breel Embolo a Dan Ndoye. Švajčiarsko hrá v rozostavení 3-5-2, Kolumbia 4-4-2. Rozdiel v hre by mohol byť pri prechode do ofenzívy.
„Švajčiarsko je veľmi organizovaný tím. Hrajú dobre a majú aj dobrých hráčov v každom priestore na ihrisku. Bude to veľmi ťažký zápas,“ vyhlásil Lorenzo, tréner Kolumbie.
Víťaz tohto zápasu nastúpi proti úspešnejšiemu z duelu Argentína - Egypt.