Záver osemfinále priniesol gólové suchoty. O súperovi Argentíny rozhodol až rozstrel

MS vo futbale 2026 - osemfinále
Švajčiarsko - Kolumbia 1:0 po 11 m (0:0, 0:0)
Rozhodcovia: Barton - Moran (obaja Salvador), Pupiro (Nikaragua)
ŽK: Xhaka, Zakaria, Muheim - Suarez, Sanchez
Diváci: 52.497
Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (87. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez (71. Muheim) - Xhaka, Freuler - Rieder (103. Amdouni), Jashari (46. Sow), Ndoye (90.+2 R. Vargas) - Embolo (87. Itten)
Kolumbia: C. Vargas - Muňoz, Sanchez, Lucumi (119. Mina), Mojica - J. Arias (66. Campaz), Lerma (82. Rios), Puerta, Diaz - James (66. Quintero) - Suarez (82. Hernandez)
Futbalisti Švajčiarska postúpili do štvrťfinále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku.
- ONLINE: Švajčiarsko - Kolumbia, osemfinále na MS vo futbale 2026
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V zápase osemfinále zvíťazili vo Vancouveri nad Kolumbiou 1:0 po penaltovom rozstrele. V riadnom hracom čase i po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 0:0.
Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou, ktorá otočila zápas s Egyptom z 0:2 na 3:2. Duel je na programe 12. júla o 3.00 SELČ v Kansas City.
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Priebeh zápasu Švajčiarsko - Kolumbia
I. polčas:
V prvom polčase predvádzali oba tímy taktický výkon s dôrazom na defenzívu a tak v ňom diváci veľa príležitostí nevideli.
Kolumbijčania si vypracovali jednu a Švajčiari dve. Prvú mal v 21. minúte Juhoameričania, ktorí získali loptu v strede poľa, po sérií rýchlych prihrávok sa dostala na ľavé krídlo k Puertovi a jeho technickú strelu z hranice šestnástky vyrazil na roh Kobel.
Po polhodine sa dostali pred bránku aj „Helvéti“. Prihrávku do vápna dostal Rieder a tiesnený obrancom preveril Vargasa.
O dve minúty sa ocitol v podobnej situácii taktiež na ľavej strane Ndoye a jeho strelu kryl opäť brankár Kolumbie.
II. polčas:
Ihneď po zmene strán mali tlak Švajčiari, no Ndoye sa vo veľmi dobrej príležitosti šmykol a jeho pokus mieril ďaleko.
O chvíľku ochotne spadol v pokutovom území Ndoye, ale penalta sa nepískala, a do tretice vystrelil z priameho kopu Rieder, no trafil len bočnú sieť.
Kolumbijčania sa dostali k šanci až v 63. minúte, Suarez ustál súboj s obrancom, no zle trafil loptu a tá letela ďaleko od brány.
Obraz hry sa až na krátku pasáž Švajčiarov z úvodu druhého dejstva nezmenil a s pribúdajúcimi minútami hrali oba tímy ešte opatrnejšie a vyčkávali na chyby. Tie neprišli a duel pokračoval predĺžením.
Predĺženie+rozstrel:
V ňom mal najprv veľkú šancu striedajúci Amdouni, ktorý vypálil zvnútra šestnástky, ale kolumbijský brankár jeho pokus vyrazil.
Na druhej strane zablokoval strelu Diaza jeden z obrancov. V 115. minúte mohol po veľkej chybe Xhaku rozhodnúť Campaz, ale sám pred brankárom trestuhodne prestrelil.
V jedenástkovom rozstrele nakoniec uspeli Švajčiari, keď za Kolumbiu minuli Sanchez a Hernandez, pričom na druhej strane iba Akanji.