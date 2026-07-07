    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    MS vo futbale 2026
    07.07.2026, Vyraďovacia fáza, Osemfinále
    1 - 0pp
    Po predĺžení
    Pokutové kopy
    4:3
    Kolumbia
    Kolumbia
    PrehľadPreviewOnline prenosSumárFotogaléria

    Záver osemfinále priniesol gólové suchoty. O súperovi Argentíny rozhodol až rozstrel

    Jhon Lucumi a Remo Freuler.
    Fotogaléria (42)
    Jhon Lucumi a Remo Freuler. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    Sportnet, TASR|8. júl 2026 o 00:51
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    Švajčiarsko dnes zdolalo Kolumbiu v osemfinále na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - osemfinále

    Švajčiarsko - Kolumbia 1:0 po 11 m (0:0, 0:0)

    Rozhodcovia: Barton - Moran (obaja Salvador), Pupiro (Nikaragua)

    ŽK: Xhaka, Zakaria, Muheim - Suarez, Sanchez

    Diváci: 52.497

    Švajčiarsko: Kobel - Zakaria (87. Widmer), Elvedi, Akanji, Rodriguez (71. Muheim) - Xhaka, Freuler - Rieder (103. Amdouni), Jashari (46. Sow), Ndoye (90.+2 R. Vargas) - Embolo (87. Itten)

    Kolumbia: C. Vargas - Muňoz, Sanchez, Lucumi (119. Mina), Mojica - J. Arias (66. Campaz), Lerma (82. Rios), Puerta, Diaz - James (66. Quintero) - Suarez (82. Hernandez)

    Futbalisti Švajčiarska postúpili do štvrťfinále na majstrovstvách sveta 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

    V zápase osemfinále zvíťazili vo Vancouveri nad Kolumbiou 1:0 po penaltovom rozstrele. V riadnom hracom čase i po predĺžení sa duel skončil nerozhodne 0:0.

    Švajčiari sa vo štvrťfinále stretnú s Argentínou, ktorá otočila zápas s Egyptom z 0:2 na 3:2. Duel je na programe 12. júla o 3.00 SELČ v Kansas City.

    Fotogaléria zo zápasu Švajčiarsko - Kolumbia na MS vo futbale 2026 (osemfinále)
    Switzerland's Gregor Kobel, right, and Colombia's Daniel MuĂ±oz chase the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Luis SuĂˇrez, right, takes a shot past Switzerland's Manuel Akanji during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Colombia's Luis Suarez (25) kicks between Switzerland's Granit Xhaka (10) and Manuel Akanji during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Switzerland's Gregor Kobel right, clears the ball away from Colombia's Luis SuĂˇrez during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
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    Switzerland's Denis Zakaria (6) commits a penalty that received a yellow card as he tackles Colombia's Luis Diaz (7) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFrom left, Ramon Jesurun, president of the Colombia Football Federation, FIFA President Gianni Infantino, Peter Knabel, president of the Swiss Football Association, and FIFA Vice President Victor Montagliani watch during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETESwitzerland's Fabian Rieder (22) reacts during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFIFA President Gianni Infantino holds an Egyptian flag before the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Switzerland's Breel Embolo walks onto the field before the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolFIFA President Gianni Infantino, center, gestures next to Peter Knabel, right, president of the Swiss Football Association, right, and Ramon Jesurun, president of the Colombia Football Federation, during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Colombia head coach NĂ©stor Lorenzo stands before the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Granit Xhaka walks onto the field before the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Johan Mojica reacts after an injury during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Daniel Munoz (2) reacts at the whistle ending the first half as Switzerland's Dan Ndoye (11) walks of the pitch during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Fabian Rieder (22) dribbles away from Colombia's Gustavo Puerta during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Gustavo Puerta, left, and Switzerland's Breel Embolo battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jhon Arias (11) battles for the ball with Switzerland's Dan Ndoye (11) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) jumps over Colombia's Daniel Munoz (2) to avoid a tackle during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETESwitzerland's Manuel Akanji (5) heads the ball in front of Colombia's Luis Suarez (25) during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEColombia's Luis DĂ­az, right, reacts past Switzerland's Denis Zakaria during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Nico Elvedi (4) controlls the ball in friont of Colombia's Luis Suarez (25) during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Denis Zakaria, left, battles for the ball against Colombia's Johan Mojica during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz, center, fights for the ball against Switzerland's Denis Zakaria, rear, and Nico Elvedi, right, during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEColombia's Johan Mojica (17) clears the ball from his goal against Switzerland's Breel Embolo (7) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jhon Lucumi (3) defends against Switzerland's Remo Freuler (8) during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEColombia's Jhon Lucumi (3) gets his head on the ball a during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETESwitzerland's Manuel Akanji (5) and Colombia's Gustavo Puerta (14) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's James RodrĂ­guez, left, and Switzerland's Ardon Jashari battle for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Ardon Jashari (14) battles for the ball with Colombia's James Rodriguez (10) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz, left, fights for the ball against Switzerland's Denis Zakaria, rear, and Switzerland's Nico Elvedi, right, during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Peter Klaunzer/Keystone via AP)Colombia's James Rodriguez (10) talks to referee Ivan Barton during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolReferee Ivan Arcides Barton Cisneros, of El Salvador, works during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Gregor Kobel, top, blocks a shot past Colombia's Luis DĂ­az, center, during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Diaz kicks against Switzerland's Nico Elvedi (4) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland head coach Murat Yakin talks to Granit Xhaka (10) during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Jefferson Lerma leaps for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Nico Elvedi (4) and Colombia's Luis Diaz (7) fight for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis Suarez (25) challenges referee Arcides Barton Cisneros, of El Salvador, after being called for a penalty during the World Cup round of 16 soccer match against Switzerland in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Dan Ndoye (11) shoots on goal against Colombia's Davinson Sanchez (23) during the World Cup round of 16 soccer match in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Gregory Bull) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSwitzerland's Nico Elvedi, left, and Colombia's Luis SuĂˇrez collide during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Luis DĂ­az, left, reacts past Switzerland's Denis Zakaria during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolColombia's Johan Mojica (17) and Switzerland's Fabian Rieder (22) vie for the ball during the World Cup round of 16 soccer match between Switzerland and Colombia in Vancouver, British Columbia, Tuesday, July 7, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Priebeh zápasu Švajčiarsko - Kolumbia

    I. polčas:

    V prvom polčase predvádzali oba tímy taktický výkon s dôrazom na defenzívu a tak v ňom diváci veľa príležitostí nevideli.

    Kolumbijčania si vypracovali jednu a Švajčiari dve. Prvú mal v 21. minúte Juhoameričania, ktorí získali loptu v strede poľa, po sérií rýchlych prihrávok sa dostala na ľavé krídlo k Puertovi a jeho technickú strelu z hranice šestnástky vyrazil na roh Kobel.

    Po polhodine sa dostali pred bránku aj „Helvéti“. Prihrávku do vápna dostal Rieder a tiesnený obrancom preveril Vargasa.

    O dve minúty sa ocitol v podobnej situácii taktiež na ľavej strane Ndoye a jeho strelu kryl opäť brankár Kolumbie.

    II. polčas:

    Ihneď po zmene strán mali tlak Švajčiari, no Ndoye sa vo veľmi dobrej príležitosti šmykol a jeho pokus mieril ďaleko.

    O chvíľku ochotne spadol v pokutovom území Ndoye, ale penalta sa nepískala, a do tretice vystrelil z priameho kopu Rieder, no trafil len bočnú sieť.

    Kolumbijčania sa dostali k šanci až v 63. minúte, Suarez ustál súboj s obrancom, no zle trafil loptu a tá letela ďaleko od brány.

    Obraz hry sa až na krátku pasáž Švajčiarov z úvodu druhého dejstva nezmenil a s pribúdajúcimi minútami hrali oba tímy ešte opatrnejšie a vyčkávali na chyby. Tie neprišli a duel pokračoval predĺžením.

    Predĺženie+rozstrel:

    V ňom mal najprv veľkú šancu striedajúci Amdouni, ktorý vypálil zvnútra šestnástky, ale kolumbijský brankár jeho pokus vyrazil.

    Na druhej strane zablokoval strelu Diaza jeden z obrancov. V 115. minúte mohol po veľkej chybe Xhaku rozhodnúť Campaz, ale sám pred brankárom trestuhodne prestrelil.

    V jedenástkovom rozstrele nakoniec uspeli Švajčiari, keď za Kolumbiu minuli Sanchez a Hernandez, pričom na druhej strane iba Akanji.

    Pavúk MS vo futbale 2026

    Šestnásťfinále
    Nemecko
    GER
    1
    Paraguaj
    PAR
    2
    Francúzsko
    FRA
    3
    Švédsko
    SWE
    0
    Južná Afrika
    RSA
    0
    Kanada
    CAN
    1
    Holandsko
    NED
    1
    Maroko
    MAR
    2
    Portugalsko
    POR
    2
    Chorvátsko
    CRO
    1
    Španielsko
    ESP
    3
    Rakúsko
    AUT
    0
    USA
    USA
    2
    Bosna a Hercegovina
    BIH
    0
    Belgicko
    BEL
    3
    Senegal
    SEN
    2
    Brazília
    BRA
    2
    Japonsko
    JPN
    1
    Pobrežie Slonoviny
    CIV
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Ekvádor
    ECU
    0
    Anglicko
    ENG
    2
    DR Kongo
    COD
    1
    Argentína
    ARG
    3
    Kapverdy
    CPV
    2
    Austrália
    AUS
    1
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    2
    Alžírsko
    ALG
    0
    Kolumbia
    COL
    1
    Ghana
    GHA
    0
    Osemfinále
    Paraguaj
    PAR
    0
    Francúzsko
    FRA
    1
    Kanada
    CAN
    0
    Maroko
    MAR
    3
    Portugalsko
    POR
    0
    Španielsko
    ESP
    1
    USA
    USA
    1
    Belgicko
    BEL
    4
    Brazília
    BRA
    1
    Nórsko
    NOR
    2
    Mexiko
    MEX
    2
    Anglicko
    ENG
    3
    Argentína
    ARG
    3
    Egypt
    EGY
    2
    Švajčiarsko
    SUI
    1
    Kolumbia
    COL
    0
    Štvrťfinále
    Francúzsko
    FRA
    9.7.2026 22:00
    Maroko
    MAR
    Španielsko
    ESP
    10.7.2026 21:00
    Belgicko
    BEL
    Nórsko
    NOR
    11.7.2026 23:00
    Anglicko
    ENG
    Argentína
    ARG
    12.7.2026 03:00
    Švajčiarsko
    SUI
    Semifinále
    Finále

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Jhon Lucumi a Remo Freuler.
    Jhon Lucumi a Remo Freuler.
    Záver osemfinále priniesol gólové suchoty. O súperovi Argentíny rozhodol až rozstrel
    dnes 00:51
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Jhon Lucumi a Remo Freuler.
    Jhon Lucumi a Remo Freuler.
    Záver osemfinále priniesol gólové suchoty. O súperovi Argentíny rozhodol až rozstrel
    dnes 00:51
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    Domov»MS vo futbale 2026»Záver osemfinále priniesol gólové suchoty. O súperovi Argentíny rozhodol až rozstrel