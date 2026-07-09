Ste vrahovia, kričal víťaz Tour na ikonickom mieste. Pogačar tam dokázal, že je najlepší

Experti Eurosportu v tom mali jasno. Keď mali vo svojej internej tipovačke určiť víťaza 6. etapy Tour de France, padlo iba jedno meno.
Slovinský cyklista Tadej Pogačar bol veľkým favoritom jedinej vážnejšej pyrenejskej skúšky a spôsobom jemu vlastným túto rolu potvrdil.
- SUMÁR: 6. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
- ONLINE: 6. etapa na Tour de France 2026 dnes LIVE
- 6. etapa na Tour de France 2026 - podrobný profil, trasa a prémie
Po takmer 43 kilometrov dlhom sóle urobil prvý dôležitý krok smerom k rekordnému piatemu žltému dresu z najslávnejších cyklistických pretekov.
Kým on prechádzal cieľom s úsmevom a uklonil sa ako herci v divadle, jeho rival Jonas Vingegaard mal hlavu sklonenú. Rozdiel bol výrazný. Líder tímu UAE Emirates získal v hre o celkové prvenstvo skoro tri minúty.
"Tadej Pogačar si rýchlo poradil a už teraz ničí všetky nádeje o vzrušujúcej Tour de France," napísal portál belgickej televízie Sporza.
Krvavé oči a zbesilý výraz
Pred začiatkom šiestej etapy sa najviac spomínalo slovo Tourmalet. Ide o mýtické stúpanie, ktoré patrí k symbolom slávnych pretekov.
Pyrenejský obor siaha do výšky 2115 metrov nad morom a súčasťou Tour bol prvýkrát už v roku 1910. Vtedy sa naň ako prvý vyšplhal Octave Lapize.
Pretekári išli azda najťažšiu etapu v histórii cyklistiky s dĺžkou 326 km a štyrmi extrémnymi stúpaniami, ktoré tvorili tzv. Okruh smrti.
Do histórie sa Lapize zapísal aj slovami, ktoré adresoval organizátorom. "Ste vrahovia," kričal neskorší víťaz Tour, ktorý v posledných kilometroch stúpania už len tlačil bicykel pred sebou.
"Keď som sa ho spýtal, ako mu to ide, pozrel sa na mňa krvavými očami a so zbesilým výrazom v tvári. Svojím spôsobom som ho chápal," spomínal Alphonse Steinés v knihe o histórii Tour de France.
Práve Steinés bol zodpovedný za to, že sa prechádzalo Tourmaletom. Vtedajší šéf Henri Desgrange to označil za šialený nápad, no Steinés ho aj vlastným prieskumom trate chcel presvedčiť o opaku.
Hoci jeho auto zapadlo, musel ísť pešo a hľadala ho záchranná služba, Desgrangeovi poslal telegram s tým, že cesta Tourmaletom je prejazdná.
Najsladšie víťazstvo?
Aj vďaka tomuto klamstvu sa dnes na Tour prechádzalo ikonickým miestom už 89. raz a svoju šou predviedol tím UAE Emirates s najlepším cyklistom sveta.
Jazdci v bieločiernych dresoch výrazne okresali pelotón už na stúpaní Col d'Aspin (12 km; 6,5 %), vysoké tempo udržali aj na Tourmalete (17,1 km; 7,3 %) a vytvorili pozíciu pre útok Tadeja Pogačara.
Tomu spočiatku sekundoval len tímový kolega Isaac Del Toro, ale po chvíli zostal Slovinec na čele sám. Pre neho to nie je žiadna novinka, podobne dlhých víťazných sól má v zbierke kvantum.
Strata Vingegaarda na vrchole stúpania nebola hrozivá, no v dlhom zjazde a záverečnom stúpaní Gavarnie-Gèdre (18,7 km; 3,7 %) narástla z 30 sekúnd na dve minúty a 38 sekúnd.
VIDEO: Záverečné kilometre 6. etapy na Tour de France 2026
"Nebol to môj deň. Nedokázal som reagovať a musel si nájsť vlastné tempo. Na vrchole nebol rozdiel až taký veľký, ale takýto zjazd mi nesvedčí.
Som sklamaný, ale moje nohy sa určite uzdravia. Stále si verím, boj sa ešte neskončil," povedal Vingegaard v bezprostrednom rozhovore.
"Spomínal som si pred etapou na rok 2023, kde sa tiež išlo cez Tourmalet a vyhral som. Tento triumf je rovnako famózny a určite jeden z najsladších v kariére," reagoval úradujúci majster sveta.
Najlepšia verzia Pogačara
Bývalý slovenský cyklista Peter Velits v Sportnet podcaste hovoril, že podľa neho sa organizátori snažia zachovať vyrovnaný súboj o žltý dres čo najdlhšie a aj preto prídu ťažšie etapy až v Alpách.
Belgický denník Het Nieuwsblad sa však už po šiestej etape pýta: "Je Tour rozhodnutá?" Ohromený je aj redaktor Guy Van Den Langenbeegh, podľa ktorého je Pogačar lepší ako kedykoľvek predtým.
Francúzsky denník L'Équipe zhodnotil výkon Slovinca slovom úchvatný a podľa talianskej Gazzetty dello Sport si Pogačar robí na Tour, čo chce.
VIDEO: Rozhovor s Petrom Velitsom pred Tour de France 2026
Bývalý holandský cyklista Robert Gesink podobne ako Velits neočakával, že by pyrenejská etapa spôsobila v očakávanom súboji až takýto rozdiel.
"S úžasom som to sledoval. Myslel som si, že v zjazde sú vyrovnaní, ale nie. Navyše, Jonas strácal veľa času aj na rovine. Visma takýto útok čakala, ale sila UAE Emirates je obrovská," hovorí Gesink.
"Už keď sme v stredu sedeli v autobuse, veľmi sme sa tešili na túto etapu. Dnes ráno som bol už o siedmej hore a vedel som, že to bude dobrý deň. Som na všetkých hrdý," hovorí dvojnásobný majster sveta.
Röntgen napovie viac
Trochu nečakane sa Pogačar znova obliekol aj do žltého dresu. Na Torsteina Traeena mal stratu takmer ôsmich minút, ale nórsky jazdec tímu Uno-X Mobility mal vo štvrtok veľmi zlý deň.
Jednak už 10 km pred vrcholom Tourmaletu začal strácať, no hlavne v následnom zjazde spadol, keď si ťukol o zadné koleso Andersa Johannessena.
Poriadne otlčený absolvoval rýchlu kontrolu ohľadom otrasu mozgu a rozhodol sa pokračovať. Hoci vedel, že príde o žltý dres i nádej na možné umiestnenie v top 10, chcel prísť do cieľa.
V ňom priznal, že cíti pomerne veľké bolesti a ohľadom jeho pokračovania na Tour viac napovedia výsledky z röntgenu. Mnohí ho videli v žltom ešte viacero ďalších etáp, no Tour ukázala, že nič nie je vopred isté.
Vysoko pravdepodobné je však to, že v piatok sa k slovu dostanú šprintéri a obzvlášť budú chcieť uspieť tí, ktorým sa nedarilo v stredu v Pau.
Cyklisti budú prekonávať iba 850 výškových metrov a po 175 km budú finišovať v Bordeaux, kde v roku 2023 triumfoval Jasper Philipsen.
Táto etapa bude veľmi dôležitá aj v súvislosti s bojom o zelený dres. V siedmich rovinatých etapách sa totiž udeľuje za víťazstvo až 70 bodov.