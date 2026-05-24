Strelil vyrovnávajúci gól, no na body to nestačilo. Kto bol najlepším Slovákom proti Česku?

Hokejisti Česka zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 3:2.
Čitatelia Sportnetu po tomto dueli mali možnosť oznámkovať výkony hráčov na stupnici od 1 po 10.
Najlepšiu známku s hodnotou 8,4 dostal útočník Martin Chromiak, ktorý vyrovnal proti Česku na 2:2. Za ním nasledoval kapitán a ďalší útočník Marek Hrivík. Strelec gólu na 1:1 sa dostal na hodnotu 8,3.
Za touto dvojicou nasledovali Oliver Okuliar so známkou 7,8 a Adam Liška dostal hodnotenie 7,6.
Naopak najnižšiu známku dostal útočník Kristián Pospíšil, bol ohodnotený len na 6,3 bodov. O niečo lepšie na tom bol s hodnotou 6,5 obranca Maxim Štrbák.
Pozrite si kompletné výsledky hlasovania.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B