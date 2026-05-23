Országh verí Hlavajovi. Zostavy zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj piaty zápas na MS vo Švajčiarsku, čaká ich derby s Českom.
V bráne nastúpi Samuel Hlavaj, formácie sú zostavené bez zmien. Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš.
Za ich chrbtom bude obranná dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.
Zmena nastala len v pozícii trinásteho útočníka, Jakuba Minárika nahradí Servác Petrovský.
Duel Slovensko - Dánsko štartuje o 20.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos aj s audiokomentárom si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.
Zostavy zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026
Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Faško-Rudáš - Okuliar, Liška, Hrivík - Sýkora, Čederle, Chromiak - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský