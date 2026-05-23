    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Sledujte na Joj
    Joj
    PrehľadOnline prenosPreviewZostavyOrszághŠlégrHráčiWoodcroft

    Országh verí Hlavajovi. Zostavy zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

    Samuel Hlavaj (Slovensko) ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko.
    Samuel Hlavaj (Slovensko) ďakuje fanúšikom po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Nórsko. (Autor: TASR)
    Sportnet|23. máj 2026 o 15:10
    ShareTweet0

    Pozrite si zostavy zápasu Slovensko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Slovenskí hokejoví reprezentanti nastúpia na svoj piaty zápas na MS vo Švajčiarsku, čaká ich derby s Českom.

    V bráne nastúpi Samuel Hlavaj, formácie sú zostavené bez zmien. Prvý útok tvorí bratská dvojica Kristián a Martin Pospíšilovci, ktorých doplní Martin Faško-Rudáš.

    Za ich chrbtom bude obranná dvojica Mislav Rosandič a František Gajdoš.

    Zmena nastala len v pozícii trinásteho útočníka, Jakuba Minárika nahradí Servác Petrovský.

    Duel Slovensko - Dánsko štartuje o 20.20 h. V televízii ho vysiela televízia JOJ na hlavnom okruhu, textový online prenos aj s audiokomentárom si budete môcť pozrieť aj na Sportnet.sk.

    Zostavy zápasu Slovensko - Dánsko na MS v hokeji 2026

    Slovensko: Hlavaj - Gajdoš, Rosandič, Kmec, Koch, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - K. Pospíšil, M. Pospíšil, Faško-Rudáš - Okuliar, Liška, Hrivík - Sýkora, Čederle, Chromiak - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovinský hráč Marcel Mahkovec (vľavo) sa pokúša skórovať cez dánskeho brankára Madsa Sogaarda
    Slovinský hráč Marcel Mahkovec (vľavo) sa pokúša skórovať cez dánskeho brankára Madsa Sogaarda
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
    teraz
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Slovinský hráč Marcel Mahkovec (vľavo) sa pokúša skórovať cez dánskeho brankára Madsa Sogaarda
    Slovinský hráč Marcel Mahkovec (vľavo) sa pokúša skórovať cez dánskeho brankára Madsa Sogaarda
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Slovinsko na MS v hokeji 2026
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Országh verí Hlavajovi. Zostavy zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026