    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Sledujte na Joj
    Joj

    Országh verí v predčasný narodeninový darček proti Česku: Ukázali tvár v zápase so Švédskom

    Na snímke sprava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko).
    Na snímke sprava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko). (Autor: TASR)
    ČTK|22. máj 2026 o 17:52
    Slováci stratili jediný bod z dvanástich.

    Hokejisti Slovenska, ktorí budú v sobotu ďalším súperom českého tímu na majstrovstvách sveta, patria na šampionáte medzi kvarteto tímov, ktoré doposiaľ neokúsilo trpkosť prehry.

    Zverenci trénera Vladimíra Országha stratili jediný bod z dvanástich. Proti Česku túžia pridať ďalší a priblížiť sa štvrťfinále, v ktorom vlani chýbali.

    Česi majú obrovskú kvalitu

    „Emócie samozrejme budú, chalani sú naštartovaní, ale Česi majú obrovskú kvalitu. Že sa trápili, to sa niekedy jednoducho stáva.

    Stále majú výborné mužstvo. Hrá sa ťažko proti každému súperovi. Česi však ukázali tvár v zápase so Švédskom,“ pripomenul Országh víťazstvo Česka nad tímom Tre Kronor 4:3. „Pre ľudí to vždy bude veľké derby.

    A aj chalani to tak vnímajú,“ dodal tréner, ktorý v nedeľu oslávi 49. narodeniny.

    Slováci zvládli víťazne všetky štyri zápasy proti papierovo slabším súperom – porazili Nórsko, Taliansko, Slovinsko a Dánsko, len proti Slovincom na to potrebovali až samostatné nájazdy.

    Teraz ich čaká výrazne ťažšia trojica zápasov – po stretnutí s Českom zmerajú v nedeľu večer sily s Kanadou a v utorok popoludní v posledný hrací deň skupinovej fázy nastúpia proti Švédsku.

    Prichádza iná úroveň

    „Teraz máme favoritov skupiny. My nimi nebudeme v žiadnom z tých zápasov. Prichádza iná úroveň, pre nás veľmi dobrá skúška.

    Sme v situácii, v ktorej sme chceli byť,“ poznamenal bývalý útočník Országh, ktorý to ako hráč dotiahol až do NHL. Už v trénerskej úlohe si vyskúšal aj extraligu – pôsobil v Litvínove a Třinci.

    Slovenský hokej čaká už od roku 2012 na semifinálovú účasť na MS. Vtedy tím okolo Zdena Cháru s českým trénerom Vladimírom Vůjtkem porazil v semifinále českú reprezentáciu 3:1 a napokon získal striebro.

    Odvtedy však končí buď už v skupine, alebo v lepšom prípade vo štvrťfinále. Súčasný – a mnohými podceňovaný – výber to chce zmeniť.

    S pokorou ideme ďalej

    „Neprišli sme len odohrať turnaj, zúčastniť sa a nazbierať nejaké body. Prišli sme niečo dosiahnuť, s pokorou teraz ideme ďalej.

    Ešte nie sme tam, kde chceme byť. Nemáme tu síce veľké mená, ale chalani v tíme si navzájom prajú. Mužstvo žije a je pozitívne naladené,“ pochvaľoval si Országh.

    Hráči veria, že proti Česku pôjde kvalita ich hry ešte vyššie. „Dúfam, že ukážeme ešte lepší hokej. Mám z Česka priateľku, ale bude fandiť nám.

    Poznám tam aj veľa chalanov z tímu. Bude to pre mňa zaujímavý zápas,“ tešil sa Oliver Okuliar, ktorý odohral v extralige dve sezóny za Hradec Králové.

    „Bude to náročné, vieme, čo ten zápas znamená. Chceme mať energiu na striedačke aj na ľade. Máme tu mladý tím, veľa sa učíme ovládať emócie.

    Poraziť Čechov je však samozrejme vždy extra motivácia navyše,“ netajil útočník Marek Hrivík, kapitán Vítkovíc, ktorý má kapitánske „C“ aj teraz na šampionáte vo Švajčiarsku.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    4
    2
    0
    0
    2
    18:11
    6
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    5
    0
    1
    1
    3
    8:20
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    4
    0
    0
    0
    4
    2:17
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

