VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Česka zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 3:2.
Prvá tretina bola mimoriadne vyrovnaná, no českí hokejisti v nej boli nebezpečnejší. Mali síce o jednu strelu na bránku menej ako Slováci, ale v 9. minúte sa ujali vedenia gólom Daniela Voženílka, ktorý si prevzal puk v strednom pásme a strelou spoza brániaceho hráča prekonal Samuela Hlavaja.
Prvú časť odohrala slovenská reprezentácia bez zraneného Kristiána Pospíšila, ktorý s však vrátil na ľad v úvode druhej dvadsaťminútovky.
V nej nervozita stúpala, na hracej plochy nechýbali tvrdé zákroky aj šarvátky. Slovensko vyrovnalo v 32. minúte zásluhou kapitána Marek Hrivíka, ktorý sa medzi kruhmi dostal k puku, potiahol si ho na ľavú stranu a prekonal gólmana Josefa Kořenářa.
Na trestnej lavici však potom sedel K. Pospíšil a Česi trestali - Martin Kaut trafil medzi betóny Hlavaja a súper opäť viedol.
Radosť českého družstva však netrvala dlho, keďže Martin Chromiak sa pred bránkou Čechov nenechal a na štyrikrát (!!!) puk dostal za Kořenářa.
Český tím sa dostal tretíkrát do vedenia v 53. minúte, celkovo poriadne kuriózne. Martina Kauta totiž slovenskí reprezentanti neobrali o puk a Červenka jeho pokus usmernil za Hlavaja korčuľou.
Situáciu rozhodcovia riešili aj prostredníctvom videa, no neobjavili zámer Čecha kopnúť puk a gól teda platil.
V závere sa realizačný tím slovenského výberu rozhodol pre hru bez brankára, v ktorej už gól nepadol.
