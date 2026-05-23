    Fotka zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Daniel Voženilek a Frantisek Gajdoš.
    Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    Na snímke sprava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko).
    Jiří Šlégr.
    Adam Sýkora a Jaroslav Chmelař v drese New York Rangers.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

    Hokejisti Česka zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 3:2.

    Prvá tretina bola mimoriadne vyrovnaná, no českí hokejisti v nej boli nebezpečnejší. Mali síce o jednu strelu na bránku menej ako Slováci, ale v 9. minúte sa ujali vedenia gólom Daniela Voženílka, ktorý si prevzal puk v strednom pásme a strelou spoza brániaceho hráča prekonal Samuela Hlavaja.

    Prvú časť odohrala slovenská reprezentácia bez zraneného Kristiána Pospíšila, ktorý s však vrátil na ľad v úvode druhej dvadsaťminútovky.

    V nej nervozita stúpala, na hracej plochy nechýbali tvrdé zákroky aj šarvátky. Slovensko vyrovnalo v 32. minúte zásluhou kapitána Marek Hrivíka, ktorý sa medzi kruhmi dostal k puku, potiahol si ho na ľavú stranu a prekonal gólmana Josefa Kořenářa.

    Na trestnej lavici však potom sedel K. Pospíšil a Česi trestali - Martin Kaut trafil medzi betóny Hlavaja a súper opäť viedol.

Na snímke Servác Petrovský (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko) a Adam Sýkora (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska v kruhu pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hráčov v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026. Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jakub Flek (Česko) a Samuel Kňažko (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Michal Kempny a brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Dominik Kubalik počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Daniel Vozenilek a František Gajdoš počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke lavička slovenskej hokejovej reprezentácie a zľava asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Pardavý, hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh a asistent trénera Peter Frühauf v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Martin Kaut (Česko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Luka Radivojevič, Filip Mešár (obaja Slovensko) a Michal Kempný (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Liška (Slovensko), Lukáš Sedlák a brankár Josef Kořenář (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava strelec gólu Marek Hrivík (Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Jiří Ticháček (obaja Česko) a Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hokejistov a vpravo strelec tretieho gólu Roman Červenka (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Tomáš Galvas (obaja Česko) a Sebastián Čederle (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke Martin Chromiak (Slovensko) sa teší z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Sýkora a strelec gólu Martin Chromiak (obaja Slovensko) sa tešia z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Czechia's Roman Cervenka, right, celebrates with teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP) (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Andrej Kollar, right, hits the goal of Czechia's goaltender Josef Korenar, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, center, falls next to Czechia's Tomas Cibulka, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Czechia's Daniel Vozenilek, right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)

    Radosť českého družstva však netrvala dlho, keďže Martin Chromiak sa pred bránkou Čechov nenechal a na štyrikrát (!!!) puk dostal za Kořenářa.

    Český tím sa dostal tretíkrát do vedenia v 53. minúte, celkovo poriadne kuriózne. Martina Kauta totiž slovenskí reprezentanti neobrali o puk a Červenka jeho pokus usmernil za Hlavaja korčuľou.

    Situáciu rozhodcovia riešili aj prostredníctvom videa, no neobjavili zámer Čecha kopnúť puk a gól teda platil.

    V závere sa realizačný tím slovenského výberu rozhodol pre hru bez brankára, v ktorej už gól nepadol.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

