    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Hokejisti a ich spojenie s Českom: Narazím ho na mantinel, odkazuje Chmelař Sýkorovi

    Adam Sýkora a Jaroslav Chmelař v drese New York Rangers.
    Adam Sýkora a Jaroslav Chmelař v drese New York Rangers.
    Samuel Grega|22. máj 2026 o 17:26
    Príbehy slovenských hokejistov a ich spojenie s Českom.

    Česko a Slovensko netvoria spoločný štát už 33 rokov. Podobný jazyk, spoločná minulosť a hokej však tieto krajiny stále spájajú.

    Keď sa v roku 1993 federácia rozdelila na Česko a Slovensko, na svete bol jediný hráč zo slovenského kádra hokejistov na MS 2026 – kapitán Marek Hrivík.

    Ani on si to však nepamätá, nemal ani rok a pol.

    Susedské krajiny sa stretnú v sobotu od 16:20 v súboji základnej skupiny majstrovstiev sveta. V dueli pôjde opäť o veľa. Mužstvá sú síce jednou nohou vo štvrťfinále, ale vyhrať derby je stále prestíž.

    Na veľkom fóre sa rivali stretnú po troch rokoch.

    „Pre ľudí na Slovensku aj v Čechách to bude vždy veľké derby. Chalani to takisto vnímajú. Možno to už nemá také grády ako to bolo krátko po rozdelení republiky, ale stále je to výnimočný zápas,“ hovoril tréner Vladimír Országh.

    Medzi Čechmi a Slovákmi je stále silná väzba, čo potvrdzujú aj mladší hráči.

    Pred vzájomným zápasom sme sa pozreli na príbehy slovenských hokejistov, ktorí majú nejaké spojenie s Českom.

    Česko-slovenské kamarátstvo z USA

    Adam Sýkora strávil posledné tri sezóny na farme v AHL, kde nastupoval za Hartford Wolf Pack. Okrem budovania svojej cesty smerom do NHL si budoval aj výborné kamarátstvo.

    V mužstve sa v rovnakom čase ocitol aj o rok starší Čech Jaroslav Chmelař.

    V Hartforde boli jediní hráči z týchto krajín a kamarátstvo sa tak budovalo o niečo jednoduchšie.

    „Je to neuveriteľný chalan. V podstate už druhý rok sme spolu bývali a potom sme sa spolu dostali aj do New Yorku,“ nešetril chválou Sýkora.

    „Bolo to veľmi dobré a naše kamarátstvo sa stále posilňuje aj tým, že máme možnosť hrať na takýchto podujatiach spolu alebo proti sebe. Som rád, že som práve takéhoto chalana našiel, aj keď je z inej krajiny.“

    Dvaja mladí chlapci spolu kráčali za svojím snom. V aktuálnej sezóne sa obaja prebojovali do NHL, kde si spolu zahrali za New York Rangers.

    Fanúšikov profiligy zaujali hneď po svojom príchode. Na ľade sa spolu smiali, radostne oslavovali góly, podpichovali sa a ich rituál z rozcvičky pobavil svet.

    Teraz sa stretnú opäť na jednom ľade, ale v úplne inej role – ako súperi.

    „Ako sa hovorí, kamaráti sme mimo ľadu, ale na ľade sa nič nedaruje. Myslím si, že aj on je tak nastavený,“ povedal Sýkora.

    Chmelařove slová prezradili, že to tak skutočne je:

