Hokejisti a ich spojenie s Českom: Narazím ho na mantinel, odkazuje Chmelař Sýkorovi

Česko a Slovensko netvoria spoločný štát už 33 rokov. Podobný jazyk, spoločná minulosť a hokej však tieto krajiny stále spájajú.
Keď sa v roku 1993 federácia rozdelila na Česko a Slovensko, na svete bol jediný hráč zo slovenského kádra hokejistov na MS 2026 – kapitán Marek Hrivík.
Ani on si to však nepamätá, nemal ani rok a pol.
Susedské krajiny sa stretnú v sobotu od 16:20 v súboji základnej skupiny majstrovstiev sveta. V dueli pôjde opäť o veľa. Mužstvá sú síce jednou nohou vo štvrťfinále, ale vyhrať derby je stále prestíž.
Na veľkom fóre sa rivali stretnú po troch rokoch.
„Pre ľudí na Slovensku aj v Čechách to bude vždy veľké derby. Chalani to takisto vnímajú. Možno to už nemá také grády ako to bolo krátko po rozdelení republiky, ale stále je to výnimočný zápas,“ hovoril tréner Vladimír Országh.
Medzi Čechmi a Slovákmi je stále silná väzba, čo potvrdzujú aj mladší hráči.
Pred vzájomným zápasom sme sa pozreli na príbehy slovenských hokejistov, ktorí majú nejaké spojenie s Českom.
Česko-slovenské kamarátstvo z USA
Adam Sýkora strávil posledné tri sezóny na farme v AHL, kde nastupoval za Hartford Wolf Pack. Okrem budovania svojej cesty smerom do NHL si budoval aj výborné kamarátstvo.
V mužstve sa v rovnakom čase ocitol aj o rok starší Čech Jaroslav Chmelař.
V Hartforde boli jediní hráči z týchto krajín a kamarátstvo sa tak budovalo o niečo jednoduchšie.
„Je to neuveriteľný chalan. V podstate už druhý rok sme spolu bývali a potom sme sa spolu dostali aj do New Yorku,“ nešetril chválou Sýkora.
„Bolo to veľmi dobré a naše kamarátstvo sa stále posilňuje aj tým, že máme možnosť hrať na takýchto podujatiach spolu alebo proti sebe. Som rád, že som práve takéhoto chalana našiel, aj keď je z inej krajiny.“
Dvaja mladí chlapci spolu kráčali za svojím snom. V aktuálnej sezóne sa obaja prebojovali do NHL, kde si spolu zahrali za New York Rangers.
Fanúšikov profiligy zaujali hneď po svojom príchode. Na ľade sa spolu smiali, radostne oslavovali góly, podpichovali sa a ich rituál z rozcvičky pobavil svet.
Teraz sa stretnú opäť na jednom ľade, ale v úplne inej role – ako súperi.
„Ako sa hovorí, kamaráti sme mimo ľadu, ale na ľade sa nič nedaruje. Myslím si, že aj on je tak nastavený,“ povedal Sýkora.
Chmelařove slová prezradili, že to tak skutočne je:
„Ak budem mať možnosť, narazím ho na mantinel,“ smial sa Čech. „Ak sa na ľade stretneme, dám mu o sebe vedieť. V zápase budeme súperi, každý bude bojovať za svoju krajinu.“
Chceš mať medailu doma alebo v televízii?
Útočník Kristián Pospíšil má za sebou štyri sezóny v Komete Brno, kde sa mu podarilo získať aj majstrovský titul.
V uplynulom ročníku bol v mužstve druhým najproduktívnejším hráčom, nazbieral 43 bodov. České prostredie tak dobre pozná.
Navyše, za Kometu nastupuje aj jeho spoluhráč Andrej Kollár a aj českí reprezentanti Jakub Flek a Ján Sčotka.
„Stretol som „Ščotyho“ (Sčotku) a spomenul mi, že asi nebude hrať. Tak som mu povedal, že sa možno s bratom naserieme a pomôžeme mu vrátiť sa späť do zostavy v ďalšom zápase. Ale to bolo samozrejme len zo srandy,“ vtipkoval Kristián Pospíšil.
Okrem konexií na ľade má Pospíšil spojenie s Českom aj v osobnom živote.
„Mám priateľku z Česka a celá ich rodina sa na ten zápas teší, takže doma mi to pripomínajú.
V niečom je to výnimočné, ale akonáhle padne úvodné buly, bude mi jedno, či tam bude Čech alebo niekto iný. Budem sa snažiť motivovať celý tím, aby sme získali body, a to bude najdôležitejšie.“
Na ktorej strane bude priateľka?
„Boli tam klasické podpichovačky, ale na konci som jej povedal: Chceš mať medailu doma, alebo sa chceš len pozerať na medailu z televízie?“
Bratia Pospíšilovci patria medzi lídrov mužstva. Nastupujú v prvom útoku, spolu s Faškom-Rudášom. Cieľ bude dostať sa Čechom pod kožu.
„Je to predsa len niečo viac. Človek sa na takéto derby prirodzene ešte viac namotivuje. Ja som proti Čechom v mužskej reprezentácii ešte nehral, takže to bude niečo nové a veľmi sa na to teším,“ hovoril Martin Pospíšil.
„Môj nebohý dedko pochádzal z Čiech, takže aj z tohto pohľadu to bude pre mňa niečo výnimočné.“
V zápase nebudú kamarátstva
Samuel Kňažko pôsobí v Česku len jeden rok. Po návrate z AHL podpísal zmluvu s Vítkovicami. V klube, kde je kapitánom Marek Hrivík, nazbieral v prvom ročníku 15 bodov.
Aj keď patrí medzi mladšiu generáciu, rivalita podľa neho stále trvá.
„Myslím si, že sa toho veľa nezmenilo. Je to stále veľká rivalita. Navyše veľa chalanov hrá v Česku, takže ich určite chceme trochu podpichnúť. Keď sa vyhrá, je to vždy lepší pocit,“ povedal obranca.
Česi sú si Slovákmi blízki aj na majstrovstvách sveta. Mužstvá zdieľajú hotel a aj na štadióne majú šatne vedľa seba. Podľa Kňažka však príliš o derby nedebatujú.
Podpichnúť ho však prišiel Čech, ktorý v derby hrať nebude.
„Je tu náš manažér z Vítkovíc, prišiel za mnou a za Hrivom (Hrivíkom) a podpichoval nás, že v sobotu už nebudeme kamaráti a podobne. Už sa to postupne zbiera a v sobotu popoludní to všetko vypukne.“
V príbehoch by sa dalo pokračovať. Oliver Okuliar má z Hradca Králové priateľku, Mislav Rosandič aj Martin Faško-Rudáš v českej extralige odohrali vyše 250 zápasov a celkovo najviac hráčov zo slovenského kádra pôsobí v českej najvyššej súťaži – až deväť.
Spojenie s Českom má aj tréner Vladimír Országh. Odtrénoval tam štyri roky a s Třincom získal ako asistent dva majstrovské tituly.
„Poďme na nich. Poďme im zobrať body a udržať si víťaznú náladu, ktorú máme. Verím, že to bude dobrý zápas,“ vyzýva Faško-Rudáš.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body