Bratovražedné derby plné emócií, zhodnotil Országh. Slovákov pochválil za výkon

Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Česko po výsledku X:X
Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Mrzí nás to, pretože chalani odohrali výborný zápas, za predvedenú hru by si zaslúžili minimálne bod. Tie najdôležitejšie zápasy ešte len prídu, máme však na čom stavať. Chalani to odpracovali, odmakali, viac ako dve tretiny sme boli viac než vyrovnaným súperom. Za výkon určite pochvala. Bolo to bratovražedné derby, boli tam emócie, to k tomu patrí.“
Luka Radivojevič, obranca SR: „Myslím si, že sme hrali celých 60 minút neskutočný hokej. Nastavili sme sa tak, že chceme zápas vyhrať, bolo to na dobrej ceste, bohužiaľ, nevyšlo to. Ukázali sme, že vieme hrať aj proti veľkým súperom, chceme hrať takto v každom zápase.“
Roman Červenka, útočník ČR: „Náročný duel. Slováci hrali výborne, hlavne od 2. tretiny. My sme v nej urobili množstvo chýb v strednom pásme a z toho pramenil ich tlak. V tretej tretine sme sa vrátili k svojej hre a vďaka tomu sme to zvládli.“
Marek Hrivík, útočník a kapitán SR, autor prvého gólu: „Bol to dobrý zápas, hrali sme dobre, škoda, že sa nám tam neodrazil nejaký puk v 3. tretine. Chceli sme potešiť fanúšikov tu aj doma, je to škoda. Vedeli sme, že potrebujeme hrať jednoducho, sčasti sa nám to podarilo, ale treba uznať, že Česi si to vedeli uhrať a tie situácie ustrážiť. Určite by nám aspoň jedna presilovka pomohla, rozhodcovia to pískali ako pískali, treba to rešpektovať. Škoda, chýbal nám tam v závere kúsok, verím, že sa nám to vráti v ďalšom priebehu turnaja.“
Martin Pospíšil, útočník SR: „Bol to dosť náročný zápas. Len škoda niektorých situácií, ktoré sme mohli riešiť lepšie a nás to stálo góly. Ale si myslím, že celkovo sme odohrali veľmi kvalitný zápas a musíme sa od tohto odraziť.“
Samuel Kňažko, obranca SR: „Mrzí ma to rozhodcovské rozhodnutie pri rozhodujúcom góle, z môjho hľadiska by som to neuznal, keďže tam bolo jasné kopnutie. Ale pravidlá sa menia každý rok. Ako som povedal včera, bola to vojna o jeden gól. Rivalitu dnes bolo aj vidieť a dúfam, že si to hlavne diváci užili. Ale my sme to chceli Slovensku dať, no bohužiaľ to prialo im.“
Martin Chromiak, strelec druhého gólu SR: „Podľa mňa sme podali výborný výkon celých 60 minút a to každá jedna päťka. Každý jeden hráč odrobil super robotu, s tým môžeme byť veľmi spokojní. Máme ešte máme pred sebou dva zápasy a keď budeme podávať takéto výkony, tak môžeme zdolať aj silnejšie krajiny. Pri mojom góle som mal šťastie, niekoľkokrát sa to ku mne odrazilo, našťastie to tam padlo.“