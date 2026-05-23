    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:1, 2:1, 0:1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Český útočník Roman Červenka strieľa víťazný gól v zápase proti Slovensku na MS v hokeji 2026.
    Slováci môžu cítiť krivdu, ale nie pre teč korčuľou. Rozhodca opísal víťazný gól Česka
    Tréner Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Česko.
    Országh: Pospíšilovci potrebujú emócie, len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom
    Fotka zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Slovenskí hokejisti vo federálnom derby neuspeli. Oznámkujte ich za výkon proti Česku
    Daniel Voženilek a Frantisek Gajdoš.
    Prvá prehra a pád o pozíciu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Česko
    Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
    Na snímke sprava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko).
    Országh verí v predčasný narodeninový darček proti Česku: Ukázali tvár v zápase so Švédskom
    PrehľadPreviewZostavyFotogalériaOnline prenosSumárSúvisiace

    Bratovražedné derby plné emócií, zhodnotil Országh. Slovákov pochválil za výkon

    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    Fotogaléria (47)
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár. (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|23. máj 2026 o 19:13
    ShareTweet0

    Prečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Slovenska zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Česko po výsledku X:X

    Prečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.

    Vladimír Országh, hlavný tréner SR: „Mrzí nás to, pretože chalani odohrali výborný zápas, za predvedenú hru by si zaslúžili minimálne bod. Tie najdôležitejšie zápasy ešte len prídu, máme však na čom stavať. Chalani to odpracovali, odmakali, viac ako dve tretiny sme boli viac než vyrovnaným súperom. Za výkon určite pochvala. Bolo to bratovražedné derby, boli tam emócie, to k tomu patrí.“

    Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Slovenskí fanúšikovia pózujú, uprostred v čiernom tričku s okuliarmi bývalý hokejista Branko Radivojevič pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Slovenský a český fanúšik pózujú v bojovom postoji ppred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Český fanúšik pózuje s tématickým oblečením pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Slovenská fanúšička pózuje pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    47 fotografií
    Českí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026. Na snímke Servác Petrovský (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko) a Adam Sýkora (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska v kruhu pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hráčov v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Ondrej Beránek (Česko) a Aurel Nauš (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jakub Flek (Česko) a Samuel Kňažko (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Michal Kempny a brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Dominik Kubalik počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Daniel Vozenilek a František Gajdoš počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke lavička slovenskej hokejovej reprezentácie a zľava asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Pardavý, hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh a asistent trénera Peter Frühauf v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Martin Kaut (Česko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Luka Radivojevič, Filip Mešár (obaja Slovensko) a Michal Kempný (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Liška (Slovensko), Lukáš Sedlák a brankár Josef Kořenář (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava strelec gólu Marek Hrivík (Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Jiří Ticháček (obaja Česko) a Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hokejistov a vpravo strelec tretieho gólu Roman Červenka (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Tomáš Galvas (obaja Česko) a Sebastián Čederle (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke Martin Chromiak (Slovensko) sa teší z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Sýkora a strelec gólu Martin Chromiak (obaja Slovensko) sa tešia z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Czechia's Roman Cervenka, right, celebrates with teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Andrej Kollar, right, hits the goal of Czechia's goaltender Josef Korenar, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, center, falls next to Czechia's Tomas Cibulka, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Czechia's Daniel Vozenilek, right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke hore hlavný tréner Vladimír Orzságh, dole zľava Sebastián Čederle, Adam Sýkora a Servác Petrovský (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Oliver Okuliar, Aurel Nauš, Patrik Koch a Filip Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Marek Alscher (Česko), Filip Mešár (Slovensko), brankár Josef Kořenář (Česko), Martin Pospíšil (Slovensko), Lukáš Sedlák a Michal Kempný (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Servác Petrovský, brankár Samuel Hlavaj, Aurel Nauš a Mislav Rosandič (všetci Slovensko) smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hore zľava hlavný tréner Vladimír Orzságh, asistent trénera Peter Frühauf, dole zľava Aurel Nauš, Adam Liška, Patrik Koch, Servác Petrovský a Marek Hrivík (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko), Adam Sýkora (Slovensko), Tomáš Galvas (Česko) a Martin Pospíšil (Slovensko) sa zdravia po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava František Gajdoš, Patrik Koch a brankár Samuel Hlavaj (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Filip Hronek a Jiří Černoch (všetci Česko) sa tešia z víťazstva v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Lukáš Sedlák (Česko) a František Gajdoš (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Česka sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Marek Hrivík, František Gajdoš, Martin Pospíšil a Kristián Pospíšil (všetci Slovensko) smútia po prehre v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke vľavo v popredí strelec tretieho gólu Roman Červenka a za ním Lukáš Sedlák (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.

    Luka Radivojevič, obranca SR: „Myslím si, že sme hrali celých 60 minút neskutočný hokej. Nastavili sme sa tak, že chceme zápas vyhrať, bolo to na dobrej ceste, bohužiaľ, nevyšlo to. Ukázali sme, že vieme hrať aj proti veľkým súperom, chceme hrať takto v každom zápase.“

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

    Roman Červenka, útočník ČR: „Náročný duel. Slováci hrali výborne, hlavne od 2. tretiny. My sme v nej urobili množstvo chýb v strednom pásme a z toho pramenil ich tlak. V tretej tretine sme sa vrátili k svojej hre a vďaka tomu sme to zvládli.“

    Marek Hrivík, útočník a kapitán SR, autor prvého gólu: „Bol to dobrý zápas, hrali sme dobre, škoda, že sa nám tam neodrazil nejaký puk v 3. tretine. Chceli sme potešiť fanúšikov tu aj doma, je to škoda. Vedeli sme, že potrebujeme hrať jednoducho, sčasti sa nám to podarilo, ale treba uznať, že Česi si to vedeli uhrať a tie situácie ustrážiť. Určite by nám aspoň jedna presilovka pomohla, rozhodcovia to pískali ako pískali, treba to rešpektovať. Škoda, chýbal nám tam v závere kúsok, verím, že sa nám to vráti v ďalšom priebehu turnaja.“

    Martin Pospíšil, útočník SR: „Bol to dosť náročný zápas. Len škoda niektorých situácií, ktoré sme mohli riešiť lepšie a nás to stálo góly. Ale si myslím, že celkovo sme odohrali veľmi kvalitný zápas a musíme sa od tohto odraziť.“

    Samuel Kňažko, obranca SR: „Mrzí ma to rozhodcovské rozhodnutie pri rozhodujúcom góle, z môjho hľadiska by som to neuznal, keďže tam bolo jasné kopnutie. Ale pravidlá sa menia každý rok. Ako som povedal včera, bola to vojna o jeden gól. Rivalitu dnes bolo aj vidieť a dúfam, že si to hlavne diváci užili. Ale my sme to chceli Slovensku dať, no bohužiaľ to prialo im.“

    Martin Chromiak, strelec druhého gólu SR: „Podľa mňa sme podali výborný výkon celých 60 minút a to každá jedna päťka. Každý jeden hráč odrobil super robotu, s tým môžeme byť veľmi spokojní. Máme ešte máme pred sebou dva zápasy a keď budeme podávať takéto výkony, tak môžeme zdolať aj silnejšie krajiny. Pri mojom góle som mal šťastie, niekoľkokrát sa to ku mne odrazilo, našťastie to tam padlo.“

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Tréner Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Česko.rozhovor
    Tréner Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Česko.rozhovor
    Országh: Pospíšilovci potrebujú emócie, len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom
    Samuel Grega|dnes 20:19
    Jiří Šlégr.
    dnes 09:31
    33 rokov od rozdelenia, no iskra nezhasla. Šéf Česka si najviac pamätá jedného SlovákaLegendárny obranca hrával za spoločný štát i následné derby.
    dnes 09:31
    Adam Sýkora a Jaroslav Chmelař v drese New York Rangers.
    Samuel Gregapi 17:26|6
    Hokejisti a ich spojenie s Českom: Narazím ho na mantinel, odkazuje Chmelař SýkoroviPríbehy slovenských hokejistov a ich spojenie s Českom.
    Samuel Grega|pi 17:26|6
    Asistent trénera Todd Woodcroft a Samuel Hlavaj na tréningu Slovenska.
    Martin Turčinpi 16:48|6
    Dvaja bratia, ktorí si nič nedarujú. Česko a Slovensko sú ako Toronto a Montreal, tvrdí KanaďanAko vníma rivalitu Česka a Slovenska tréner Todd Woodcroft?
    Martin Turčin|pi 16:48|6
    Zľava Jakub Meliško, Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu
    dnes 12:39
    Rozkorčuľovanie Slovákov naznačilo zmenu v zostave. Brankár ostáva v tajnostiSlováci ladia detaily pred derby s Českom.
    dnes 12:39
    Česko oslavuje gól v zápase Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    dnes 19:19
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026Video, zostrih a góly zo zápasu Slovensko - Česko skupiny B na MS v hokeji 2026.
    dnes 19:19
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    dnes 19:13
    Bratovražedné derby plné emócií, zhodnotil Országh. Slovákov pochválil za výkonPrečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    dnes 19:13
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Tréner Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Česko.rozhovor
    Tréner Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Česko.rozhovor
    Országh: Pospíšilovci potrebujú emócie, len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom
    Samuel Grega|dnes 20:19
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Bratovražedné derby plné emócií, zhodnotil Országh. Slovákov pochválil za výkon