VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Slovenska prehrávajú vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B hrajú s Českom výsledkom 1:2.
Skóre zápasu otvoril ešte v prvej tretine Čech Daniel Voženílek. Slováci zásluhou Mareka Hrivíka však v druhej časti vyrovnali.
VIDEO: Daniel Voženílek a jeho gól na 1:0
VIDEO: Marek Hrivík a jeho gól na 1:1
VIDEO: Martin Kaut a jeho gól 2:1
VIDEO: Martin Chromiak a jeho gól na 2:2
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body