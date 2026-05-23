Slovensko zažilo české šťastie na vlastnej koži. Po smolných góloch prehralo prvý zápas

MS v hokeji 2026 - skupina B
Slovensko - Česko 2:3 (0:1, 2:1, 0:1)
Góly: 32. Hrivík (Kňažko, Okuliar), 38. Chromiak - 9. Voženílek (Cibulka, Kempný), 35. Kaut (Sedlák, Červenka), 53. Červenka (Kaut)
Rozhodcovia: Burzminski, Gour - Birkhoff (všetci Kan.), Nyqvist (Švéd.)
Vylúčení: 4:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 6811
Slovensko: Hlavaj - Kmec, Koch, Gajdoš, Rosandič, Štrbák, Kňažko, Radivojevič - Faško-Rudáš, M. Pospíšil, K. Pospíšil - Liška, Hrivík, Okuliar - Chromiak, Čederle, Sýkora - Mešár, Nauš, Kollár - Petrovský
Česko: Kořenář – Kempný, Hronek, Hájek, Cibulka, Ticháček, Alscher, Galvas – Červenka, Sedlák, Kaut – Kubalík, Tomášek, Flek – Kubalík, Melovský, Kaut - Melovský, Blümel, Voženílek – Beránek, Černoch, Chmelař - Kovařčík
Hokejisti Česka zvíťazili vo svojom piatom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Slovensko po výsledku 3:2.
Bola to pre nich prvá prehra, po ktorej majú na konte 11 bodov a naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Góly slovenského tímu strelili Marek Hrivík a Martin Chromiak.
Slováci nastúpia na ďalší zápas už v nedeľu od 20.20 h proti Kanade, Česi budú hrať po dni voľna v pondelok od 16.20 h s Nórskom.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Do zostavy slovenského tímu sa po dvoch zápasoch vrátil Servác Petrovský, ktorý figuroval v pozícii trinásteho útočníka.
Prvýkrát na turnaji sa do nej nevošiel útočník Jakub Minárik. Už v prvom striedaní sa zranil Kristián Pospíšil, ktorého do konca 1. tretine v prvej formácii nahradil Filip Mešár.
Do štvrtého útoku sa namiesto neho posunul Petrovský. V 4. minúte mohol skóre otvoriť Flek, ale zblízka neprekonal Hlavaja.
Na opačnej strane bol v sľubnej pozícii Petrovský. Česi sa snažili diktovať hru, v prvej tretine mali puk častejšie na hokejkách a v 9. minúte išli do vedenia.
Cibulka našiel v strednom pásme Voženílka, ktorý strelou spoza Kmeca prekonal Hlavaja - 0:1.
Slováci sa prvýkrát dostali k súvislejšiemu tlaku v 10. minúte, no Okuliarovu strelu zmaril Kořenář.
II. tretina:
Po prvej prestávke sa Kristián Pospíšil vrátil do hry. Slováci zvýšili v druhej tretine ofenzívnu aktivitu a v 23. minúte bol blízko k vyrovnaniu Kollár.
Nauš mu pred Kořenářom prihral do výhodnej pozície, no tesne minul bránku. V 32. minúte sa slovenskému tímu vydarila ofenzívna akcia, v ktorej Kňažko našiel medzi kruhmi Hrivíka, ten skrotil puk a prekonal Kořenářa - 1:1.
Česi sa o dve minúty dostali k presilovke po krosčeku Kristiána Pospíšila, v ktorej Kaut aj s prispením nešťastného teču Hrivíka dostal puk do Hlavajovej bránky - 2:1.
Slováci našli odpoveď aj na tento gól. Čederle ešte vo veľkej šanci medzi kruhmi neprekonal Kořenářa, no v 38. minúte sa Chromiak dostal k viacerým dorážkam a z hranice bránkoviska vyrovnal na 2:2.
III. tretina:
Slovenský tím sa v úvode tretej tretiny prezentoval ofenzívnou hrou a viackrát sa dostal k zakončeniu.
Na Kořenářa však smerovali strely z väčších vzdialeností, prípadne im chýbala presnosť. Česi strelili v 53. tretí gól, keď kapitán tímu Červenka pred bránkou korčuľou usmernil strieľanú prihrávku Kauta - 2:3.
Slováci naďalej pokračovali v aktívnej hre, v 57. minúte mohol vyrovnať Hrivík, ale v rýchlosti nestihol usmerniť puk.
Zverenci Vladimíra Országha sa pokúsili vyrovnať počas hry bez brankára, no napriek tlaku sa im to nepodarilo.
Hlas po zápase
Vladimír Országh, tréner SR: „Mrzí nás to, pretože chalani odohrali výborný zápas, za predvedenú hru by si zaslúžili minimálne bod. Tie najdôležitejšie zápasy ešte len prídu, máme však na čom stavať. Chalani to odpracovali, odmakali, viac ako dve tretiny sme boli viac než vyrovnaným súperom. Za výkon určite pochvala. Bolo to bratovražedné derby, boli tam emócie, to k tomu patrí.“
Luka Radivojevič, obranca SR: „Myslím si, že sme hrali celých 60 minút neskutočný hokej. Nastavili sme sa tak, že chceme zápas vyhrať, bolo to na dobrej ceste, bohužiaľ, nevyšlo to. Ukázali sme, že vieme hrať aj proti veľkým súperom, chceme hrať takto v každom zápase.“
Roman Červenka, útočník ČR: „Náročný duel. Slováci hrali výborne, hlavne od 2. tretiny. My sme v nej urobili množstvo chýb v strednom pásme a z toho pramenil ich tlak. V tretej tretine sme sa vrátili k svojej hre a vďaka tomu sme to zvládli.“
Marek Hrivík, útočník a kapitán SR, autor prvého gólu: „Bol to dobrý zápas, hrali sme dobre, škoda, že sa nám tam neodrazil nejaký puk v 3. tretine. Chceli sme potešiť fanúšikov tu aj doma, je to škoda. Vedeli sme, že potrebujeme hrať jednoducho, sčasti sa nám to podarilo, ale treba uznať, že Česi si to vedeli uhrať a tie situácie ustrážiť. Určite by nám aspoň jedna presilovka pomohla, rozhodcovia to pískali ako pískali, treba to rešpektovať. Škoda, chýbal nám tam v závere kúsok, verím, že sa nám to vráti v ďalšom priebehu turnaja.“
Martin Pospíšil, útočník SR: „Bol to dosť náročný zápas. Len škoda niektorých situácií, ktoré sme mohli riešiť lepšie a nás to stálo góly. Ale si myslím, že celkovo sme odohrali veľmi kvalitný zápas a musíme sa od tohto odraziť.“
Samuel Kňažko, obranca SR: „Mrzí ma to rozhodcovské rozhodnutie pri rozhodujúcom góle, z môjho hľadiska by som to neuznal, keďže tam bolo jasné kopnutie. Ale pravidlá sa menia každý rok. Ako som povedal včera, bola to vojna o jeden gól. Rivalitu dnes bolo aj vidieť a dúfam, že si to hlavne diváci užili. Ale my sme to chceli Slovensku dať, no bohužiaľ to prialo im.“
Martin Chromiak, strelec druhého gólu SR: „Podľa mňa sme podali výborný výkon celých 60 minút a to každá jedna päťka. Každý jeden hráč odrobil super robotu, s tým môžeme byť veľmi spokojní. Máme ešte máme pred sebou dva zápasy a keď budeme podávať takéto výkony, tak môžeme zdolať aj silnejšie krajiny. Pri mojom góle som mal šťastie, niekoľkokrát sa to ku mne odrazilo, našťastie to tam padlo.“
