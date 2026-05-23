    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Rozkorčuľovanie Slovákov naznačilo zmenu v zostave. Brankár ostáva v tajnosti

    Zľava Jakub Meliško, Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu
    Zľava Jakub Meliško, Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu (Autor: TASR)
    TASR|23. máj 2026 o 12:39
    Slováci ladia detaily pred derby s Českom.

    Rozkorčuľovanie slovenských hokejistov pred sobotňajším zápasom na MS 2026 vo Švajčiarsku proti Česku (od 16.20 h) naznačilo zmenu v zostave.

    Okrem brankára Eugena Rabčana a obrancu Jakuba Meliška, ktorí doteraz do hry nezasiahli, bol na ňom aj útočník Jakub Minárik.

    Ten nastúpil do všetkých štyroch odohraných duelov, proti Česku by ho mohol nahradiť Servác Petrovský, ktorý absentoval v uplynulých dvoch stretnutiach.

    Tréner brankárov v reprezentácii Slovenska Peter Kosa sa venoval aj hre českého tímu. „Vieme, že Česi majú veľmi šikovných a rýchlych hráčov. Ich obrancovia často strieľajú, len Filip Hronek má 16 striel prakticky od modrej čiary, takže aj teraz asi bude dosť strieľať. A budú mať veľký počet hráčov pred bránkou, takže tam to bude veľmi náročné,“ konštatoval Kosa.

    Očakáva, že v bránke českého tímu bude Josef Kořenář, ktorý vychytal víťazstvá proti Dánsku (4:1) a Švédsku (4:3): „V tých cloniacich situáciách sa trošku 'zmenšuje', takže je taký nižší. Preto potrebujeme, aby bol náš hráč pred jeho očami. A potrebujeme hlavne strelu vo výške od našich obrancov. Je to niečo, čo nám aj Švédi ukázali.“

    V sobotu doobeda Kosa ešte neprezradil, kto z dvojice Samuel Hlavaj - Adam Gajan pôjde do bránky.

    „Sme veľmi radi, že Samo, Adam, ale aj Eugen chcú chytať. Pre nás je podstatné, ako to bude vyzerať dnes na ľade. Uvidíme, čo bude po dnešnom zápase a kto pôjde do zajtrajšieho zápasu (s Kanadou),“ dodal.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS v hokeji 2026 - program Slovenska

    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    2 - 1
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    1 - 4
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    4 - 5 SN
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    1 - 5
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    4
    3
    1
    0
    0
    16:7
    11
    3
    ČeskoČeskoCZE
    4
    3
    0
    1
    0
    13:8
    10
    4
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    5
    3
    0
    0
    2
    21:11
    9
    5
    NórskoNórskoNOR
    4
    2
    0
    1
    1
    14:8
    7
    6
    SlovinskoSlovinskoSVN
    5
    0
    1
    1
    3
    8:20
    3
    7
    DánskoDánskoDEN
    4
    0
    0
    0
    4
    5:20
    0
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

