Olympijské hry sú pre Slovákov jednoduchšie ako majstrovstvá sveta. Domácich zarezali šable

Zdá sa, že pre slovenských hokejistov sú olympijské hry jednoduchšie ako MS v hokeji.
Od poslednej medaily na turnaji v roku 2012 hrali na 13 šampionátoch. Úspešnosť?
Štyri postupy do štvrťfinále, žiadne semifinále, žiadna medaila.
Z posledných piatich olympijských hier však išli trikrát až do semifinále a získali aj jeden bronz, v Pekingu 2022.
Výbornú stopu zanechali aj vo februári 2026 v Miláne, kde nakoniec obsadili štvrté miesto.
Tento rozdiel si všimla aj IIHF pri tvorbe rebríčka síl po ukončení MS a Slovensko zaradila na deviate miesto.
Nie je žiadnym prekvapením, že Power Rankingu vládnu čerství majstri sveta z Fínska.
Druhé miesto patrí Švajčiarsku. “Zase nás zarezala šabľa,” znie popis pri strieborných medailistoch.
O prehre Švajčiarov vo finale MS totiž rozhodol druhýkrát za sebou v predĺžení hráč Buffala Sabres (Sabres znamená šabľa).
Minulý rok sa v predĺžení presadil Američan Tage Thompson, teraz Fín Konsta Helenius.
Tretie miesto a historický bronz získala senzácia MS – Nórsko.
„Zabudnite na Dánsko, sme nové Lotyšsko!“ Tvorcovia rebríčka tak narážali na nedávne úspechy menších hokejových národov. Lotyši v roku 2023 získali bronz, Dáni vlani skončili na štvrtom mieste.
Nóri vyhrali v nedeľu nad Kanadou 3:2 po predĺžení. Práve „javorové listy“ uzatvárajú najlepšiu štvoricu rebríčka. Autori popisu sa pohrali s angličtinou.
„No way,“ v preklade znamená, že to nie je možné. Vtipne tak poukázali na podobnosť so slovom „Norway“ (teda Nórsko) a pomenovali tak kanadské pocity po dueli o bronz.
Piate až ôsme miesto obsadili neúspešní štvrťfinalisti.
„Zlato na domácom ľade je sen – ďakujeme za rok 2024, Radim,“ znie český popis.
Výberu Radima Rulíka, sa podarilo to, čo Švajčiari nedokázali. Triumfovali doma. Po švajčiarskom neúspechu sú možno ešte o niečo vďačnejší. Aj ich turnaj mohol skončiť smutne - Švajčiarom strelili len jeden gól v hre 5 na 5, ale keďže neinkasovali ani jeden, Praha bola zlatá.
Ďakujú za to trénerovi Rulíkovi, ktorý po MS 2026 končí pri národnom výbere.
Budúcoročný šampionát budú hostiť Nemci, ktorí sa posnažia skončiť lepšie ako na desiatom mieste.
„Budúci rok garantujeme veľké pivá,“ znie ich popis.
Rakúšania by zase o rok hrali radi najprv s ťažkými súpermi, až potom s ľahkými. Prvé tri zápasy s Veľkou Britániou, Maďarskom aj Lotyšskom tento rok zvládli. Nasledujúce štyri však prehrali.
Záverečný Power Ranking IIHF uzatvárajú zostupujúce národy – Taliani a Briti.
O rok ich medzi elitou nahradia Kazachstan a Ukrajina.