    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:1, 2:1, 0:1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Radosť českých hokejistov po góle v zápase proti Slovensku.
    Vyhral tím, ktorý si zaslúžil prehrať. Česi udržali nervy na uzde, Slováci doplatili na emócie
    Roman Červenka strieľa gól do siete Slovenska po odraze od korčule.
    Dnes sa šťastie priklonilo na našu stranu, hovoril Červenka. Neviem, čo sa stalo pred gólom
    Adam Sýkora aTomáš Cibulka počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Futbalová pätička, ktorú uznali s pokojom Angličanov. Zápasu dali rozhodcovia pachuť
    Český útočník Roman Červenka strieľa víťazný gól v zápase proti Slovensku na MS v hokeji 2026.
    Slováci môžu cítiť krivdu, ale nie pre teč korčuľou. Rozhodca opísal víťazný gól Česka
    Tréner Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Česko.
    Országh: Pospíšilovci potrebujú emócie, len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom
    Fotka zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Slovenskí hokejisti vo federálnom derby neuspeli. Oznámkujte ich za výkon proti Česku
    Vyhral tím, ktorý si zaslúžil prehrať. Česi udržali nervy na uzde, Slováci doplatili na emócie

    Radosť českých hokejistov po góle v zápase proti Slovensku. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|23. máj 2026 o 23:18
    Českí hokejisti hodnotia zápas so Slovenskom.

    Derby ako sa patrí. Šarvátky, napätie a aj trochu šťastia. Slováci odišli zo zápasu s Českom s prázdnymi rukami. 

    Vyhral však lepší tím?

    „Dnes asi vyhral tím, ktorý si nezaslúžil vyhrať, ale to sa takisto stáva,“ myslí si český útočník Martin Kaut.

    Fanúšikom oboch mužstiev nemožno nič uprieť. V skandovaní sa predbiehali a pokriky „Slovensko“ a „Češi“ sa zlievali dokopy. Niektorí z aktérov hrali pred takouto kulisou možno prvýkrát v živote.

    „Určite môžem povedať, že to bol najťažší zápas z tých troch, ktoré som chytal na MS,“ hovoril český brankár Josef Kořenář. „Asi je to aj tým, že sú to naši susedia a človek to prežíva trochu viac.“

    Nechceli byť premotivovaní

    Emócie lomcovali zápasom a nakoniec sa naklonili skôr na stranu Čechov, ktorí v zápase nehrali ani raz v oslabení.

    „Plán bol taký, že sa do toho nechceme príliš nechať vtiahnuť. Nechceli sme byť premotivovaní,“ hovoril český útočník Dominik Kubalík.

    „Chceli sme byť maximálne namotivovaní a nahecovaní, ale nie prehecovaní a premotivovaní. Od toho sme sa snažili odraziť, aj keď pri takej rivalite sú emócie prirodzené.“

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Škrípanie na nervy bolo cítiť a to najmä v druhej tretine. Najprv boli vzájomne vylúčení Martin Pospíšil a Kaut za nešportové správanie.

    „Bol to taký play-off zápas. Z našej strany to asi nebolo úplne najkrajšie, ale odbojovali sme to,“ hovoril Martin Kaut.

    Pospíšilovci Čechom pomohli

    O pár minút prišlo ďalšie vzájomné vylúčenie. Tentokrát pre Kristiána Pospíšila a českého beka Kempného.

    „Nehľadal by som v tom nič výnimočné. Proste je to boj. Ja bojujem za svoju krajinu, on za svoju. Bola to len šarvátka po odpískaní pred bránkou, nič zvláštne,“ povedal obranca.

