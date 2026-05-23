Vyhral tím, ktorý si zaslúžil prehrať. Česi udržali nervy na uzde, Slováci doplatili na emócie

Derby ako sa patrí. Šarvátky, napätie a aj trochu šťastia. Slováci odišli zo zápasu s Českom s prázdnymi rukami.
Vyhral však lepší tím?
„Dnes asi vyhral tím, ktorý si nezaslúžil vyhrať, ale to sa takisto stáva,“ myslí si český útočník Martin Kaut.
Fanúšikom oboch mužstiev nemožno nič uprieť. V skandovaní sa predbiehali a pokriky „Slovensko“ a „Češi“ sa zlievali dokopy. Niektorí z aktérov hrali pred takouto kulisou možno prvýkrát v živote.
„Určite môžem povedať, že to bol najťažší zápas z tých troch, ktoré som chytal na MS,“ hovoril český brankár Josef Kořenář. „Asi je to aj tým, že sú to naši susedia a človek to prežíva trochu viac.“
Nechceli byť premotivovaní
Emócie lomcovali zápasom a nakoniec sa naklonili skôr na stranu Čechov, ktorí v zápase nehrali ani raz v oslabení.
„Plán bol taký, že sa do toho nechceme príliš nechať vtiahnuť. Nechceli sme byť premotivovaní,“ hovoril český útočník Dominik Kubalík.
„Chceli sme byť maximálne namotivovaní a nahecovaní, ale nie prehecovaní a premotivovaní. Od toho sme sa snažili odraziť, aj keď pri takej rivalite sú emócie prirodzené.“
Škrípanie na nervy bolo cítiť a to najmä v druhej tretine. Najprv boli vzájomne vylúčení Martin Pospíšil a Kaut za nešportové správanie.
„Bol to taký play-off zápas. Z našej strany to asi nebolo úplne najkrajšie, ale odbojovali sme to,“ hovoril Martin Kaut.
Pospíšilovci Čechom pomohli
O pár minút prišlo ďalšie vzájomné vylúčenie. Tentokrát pre Kristiána Pospíšila a českého beka Kempného.
„Nehľadal by som v tom nič výnimočné. Proste je to boj. Ja bojujem za svoju krajinu, on za svoju. Bola to len šarvátka po odpískaní pred bránkou, nič zvláštne,“ povedal obranca.
„Nechcel som robiť nič, čo by ma stálo vylúčenie a oslabilo tím. Ja som sa tam len držal, nič iné som nerobil. Úprimne, ani neviem, za čo som bol vylúčený.“
Kristián Pospíšil neudržal emócie na uzde ani o pár minút neskôr a na ďalšie dve minúty zamieril na trestnú lavicu po krosčeku na Chmelařa.
Práve presilovku po vylúčení Pospíšila Česi využili a dostali sa do vedenia. Na 2:1 zvýšil Kaut aj s pomocou Hrivíka, ktorý strelu tečoval. Kristián Pospíšil na striedačke zúril.
„Skúšali to. Keď prehrávate a nedarí sa vám skórovať, je to určitá súčasť hokeja,“ hovoril o provokáciách Slovákov Čech Daniel Voženílek.
„Chválabohu sa im to nepodarilo. Naopak, mali tam zbytočné fauly oni, takže aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme vyhrali. Udržali sme nervy na uzde.“
Hokej nebol nádherný
Hokej v BCF Aréne nebol ukážkový, ale plný bojovnosti a túžby vyhrať. Tú nemožno odoprieť Slovákom, ktorí na ľade dreli. Česi však ustáli aj záverečný tlak.
„Neviem, ako to vyzeralo v televízii, ale nás zaujímali len tri body a snažili sme sa pre to urobiť čokoľvek. Nebol to úplne krásny hokej, ale skôr ubojovaný, jednoduchý, bolo v ňom veľa blokovania striel a práve to rozhodlo,“ hovoril Kaut.
Podobne sa vyjadril aj jeho tímový kolega Voženílek: „Tento zápas možno kvalite hokeja úplne neprial, ale čo sa týka emócií a atmosféry v aréne, bol to určite najlepší zápas.“
Česi sa v závere chopili vedenia a Slováci tak museli byť iniciatívnejší. Celkovo vyhrali na strely 30:18 a v tretej tretine dovolili súperovi len štyri strely na bránu.
„To tak väčšinou býva - keď vediete, trochu sa stiahnete, a keď prehrávate, snažíte sa tlačiť dopredu. Slovensko to robilo veľmi dobre. Pepa Kořenář mal niekoľko skvelých zákrokov a nakoniec sa šťastie priklonilo k nám,“ povedal Voženílek.
Český brankár zneškodnil 28 slovenských pokusov.
„Dostali sme dva góly z dorážok - prvý bol dosť smolný, pri druhom tam boli štyri dorážky. Aspoň jeden z tých gólov sme podľa mňa nemuseli dostať, ale dali sme viac gólov než oni,“ hovoril Kořenář.
Česi sa vďaka výhre posunuli na druhé miesto v B-skupine. S 13 bodmi majú dvojbodový náskok pred tretím Slovenskom.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body