    Slovensko na MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:1, 2:1, 0:1
    Českí experti si po derby vydýchli: Slováci boli lepší, ale rozhodol šťastný gól Červenku

    Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko. (Autor: TASR)
    Nikola Černáková|23. máj 2026 o 20:27
    Rozhodli detaily, skúsenosť a šťastie.

    Slovenskí hokejisti prehrali na MS 2026 s Českom 2:3 a po veľkom derby zostala v slovenskom tíme frustrácia. Nie z výkonu, ale z výsledku.

    Českí experti v štúdiu ČT Sport po zápase otvorene priznali, že Slovensko bolo herne lepšie. Rozhodol však detail, skúsenosť a „šťastný“ gól Romana Červenku.

    „Uff, šťastie praje pripraveným. Čo je doma, to sa počíta,“ vydýchli si po zápase experti v štúdiu ČT Sport.

    Komentátor Robert Záruba po zápase priznal, že český tím tentoraz nemal duel úplne pod kontrolou. 

    „Bol to veľmi vyrovnaný zápas, ktorý sa musel páčiť. Na konci rozhodol šťastný gól. Bol to tesný boj a súper nás prestrieľal. Nepodali sme výkon na 60 minút ani na sto percent,“ hodnotil.

Na snímke Servác Petrovský (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko) a Adam Sýkora (Slovensko) pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska v kruhu pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hráčov v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Ondrej Beránek (Česko) a Aurel Nauš (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke slovenskí fanúšikovia pózujú pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jakub Flek (Česko) a Samuel Kňažko (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Michal Kempny a brankár Samuel Hlavaj počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Dominik Kubalik počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Daniel Vozenilek a František Gajdoš počas zápasu základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke lavička slovenskej hokejovej reprezentácie a zľava asistent trénera slovenskej hokejovej reprezentácie Ján Pardavý, hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Orzságh a asistent trénera Peter Frühauf v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Martin Kaut (Česko), brankár Samuel Hlavaj (Slovensko), Luka Radivojevič, Filip Mešár (obaja Slovensko) a Michal Kempný (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Liška (Slovensko), Lukáš Sedlák a brankár Josef Kořenář (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava strelec gólu Marek Hrivík (Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Jiří Ticháček (obaja Česko) a Marek Hrivík (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke gólová radosť českých hokejistov a vpravo strelec tretieho gólu Roman Červenka (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Tomáš Galvas (obaja Česko) a Sebastián Čederle (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke Martin Chromiak (Slovensko) sa teší z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia z druhého gólu v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Adam Sýkora a strelec gólu Martin Chromiak (obaja Slovensko) sa tešia z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Czechia's Roman Cervenka, right, celebrates with teammates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Martin Pospisil, left, engages in a box fight against Czechia's Jaroslav Chmelar during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP) (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Andrej Kollar, right, hits the goal of Czechia's goaltender Josef Korenar, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Slovakia's Adam Sykora, center, falls next to Czechia's Tomas Cibulka, left, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Czechia's Daniel Vozenilek, right, celebrates after scoring during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Slovakia and Czech Republic, in Fribourg, Switzerland, Saturday, May 23, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)Na snímke hore hlavný tréner Vladimír Orzságh, dole zľava Sebastián Čederle, Adam Sýkora a Servác Petrovský (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jozef Viliam Kmec, Adam Sýkora, Oliver Okuliar, Aurel Nauš, Patrik Koch a Filip Štrbák (všetci Slovensko) smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Marek Alscher (Česko), Filip Mešár (Slovensko), brankár Josef Kořenář (Česko), Martin Pospíšil (Slovensko), Lukáš Sedlák a Michal Kempný (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Slovenska smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Servác Petrovský, brankár Samuel Hlavaj, Aurel Nauš a Mislav Rosandič (všetci Slovensko) smútia po prehre 2:3 v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hore zľava hlavný tréner Vladimír Orzságh, asistent trénera Peter Frühauf, dole zľava Aurel Nauš, Adam Liška, Patrik Koch, Servác Petrovský a Marek Hrivík (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Jaroslav Chmelař (Česko), Adam Sýkora (Slovensko), Tomáš Galvas (Česko) a Martin Pospíšil (Slovensko) sa zdravia po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava František Gajdoš, Patrik Koch a brankár Samuel Hlavaj (všetci Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava brankár Josef Kořenář, Filip Hronek a Jiří Černoch (všetci Česko) sa tešia z víťazstva v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Lukáš Sedlák (Česko) a František Gajdoš (Slovensko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke hokejisti Česka sa tešia z víťazstva po zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke zľava Marek Hrivík, František Gajdoš, Martin Pospíšil a Kristián Pospíšil (všetci Slovensko) smútia po prehre v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.Na snímke vľavo v popredí strelec tretieho gólu Roman Červenka a za ním Lukáš Sedlák (obaja Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v sobotu 23. mája 2026.

    „Pomohla nám skúsenosť tímu. Jedna formácia za druhou odviedla, čo mala. V závere bolo vidieť, že hráči urobili maximum, aby už neurobili chybu a udržali výsledok,“ dodal Milan Antoš. 

    Slováci tak stále čakajú na prvé víťazstvo nad Českom na majstrovstvách sveta od semifinále MS 2012. Tentoraz boli veľmi blízko.

    Český tlak od začiatku

    Atmosféra bola výnimočná už pred úvodným buly. „Všetci sa na toto derby tešia,“ hovoril ešte pred zápasom Záruba. Antoš dodal, že duel „prináša niečo navyše“ a hráči cítia rivalitu, ktorú podobné zápasy prinášajú.

    Česi vstúpili do stretnutia agresívne a veľmi aktívne napádali slovenskú rozohrávku. Už po niekoľkých striedaniach bolo vidieť, že české napádanie robí slovenským obrancom veľké problémy a na rozohrávku majú minimum času.

    „Hrali sme ako proti Švédom. Vleteli sme na nich, boli sme lepší v korčuľovaní, v zakladaní útokov aj v koncovke,“ hodnotil prvú tretinu bývalý český reprezentant Rostislav Olesz.

    Podobne to videl aj tréner výberu do osemnásť rokov Jan Tomajko. „Výborne sme napádali a nenechali sme Slovákov dlho hrať s pukom. Hráč je potom frustrovaný, keď ste okamžite pri ňom.“

    Práve z českého tlaku prišiel aj prvý gól. Voženílek vystrelil spoza obrancu a puk prekvapil aj samotného Hlavaja.

    „Hlavaj bol najviac prekvapený. Tá strela bola tak skrytá a presná, že nečakal, že tadiaľ môže prejsť,“ opisoval Antoš.

