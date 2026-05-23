Českí experti si po derby vydýchli: Slováci boli lepší, ale rozhodol šťastný gól Červenku

Slovenskí hokejisti prehrali na MS 2026 s Českom 2:3 a po veľkom derby zostala v slovenskom tíme frustrácia. Nie z výkonu, ale z výsledku.
Českí experti v štúdiu ČT Sport po zápase otvorene priznali, že Slovensko bolo herne lepšie. Rozhodol však detail, skúsenosť a „šťastný“ gól Romana Červenku.
„Uff, šťastie praje pripraveným. Čo je doma, to sa počíta,“ vydýchli si po zápase experti v štúdiu ČT Sport.
Komentátor Robert Záruba po zápase priznal, že český tím tentoraz nemal duel úplne pod kontrolou.
„Bol to veľmi vyrovnaný zápas, ktorý sa musel páčiť. Na konci rozhodol šťastný gól. Bol to tesný boj a súper nás prestrieľal. Nepodali sme výkon na 60 minút ani na sto percent,“ hodnotil.
„Pomohla nám skúsenosť tímu. Jedna formácia za druhou odviedla, čo mala. V závere bolo vidieť, že hráči urobili maximum, aby už neurobili chybu a udržali výsledok,“ dodal Milan Antoš.
Slováci tak stále čakajú na prvé víťazstvo nad Českom na majstrovstvách sveta od semifinále MS 2012. Tentoraz boli veľmi blízko.
Český tlak od začiatku
Atmosféra bola výnimočná už pred úvodným buly. „Všetci sa na toto derby tešia,“ hovoril ešte pred zápasom Záruba. Antoš dodal, že duel „prináša niečo navyše“ a hráči cítia rivalitu, ktorú podobné zápasy prinášajú.
Česi vstúpili do stretnutia agresívne a veľmi aktívne napádali slovenskú rozohrávku. Už po niekoľkých striedaniach bolo vidieť, že české napádanie robí slovenským obrancom veľké problémy a na rozohrávku majú minimum času.
„Hrali sme ako proti Švédom. Vleteli sme na nich, boli sme lepší v korčuľovaní, v zakladaní útokov aj v koncovke,“ hodnotil prvú tretinu bývalý český reprezentant Rostislav Olesz.
Podobne to videl aj tréner výberu do osemnásť rokov Jan Tomajko. „Výborne sme napádali a nenechali sme Slovákov dlho hrať s pukom. Hráč je potom frustrovaný, keď ste okamžite pri ňom.“
Práve z českého tlaku prišiel aj prvý gól. Voženílek vystrelil spoza obrancu a puk prekvapil aj samotného Hlavaja.
„Hlavaj bol najviac prekvapený. Tá strela bola tak skrytá a presná, že nečakal, že tadiaľ môže prejsť,“ opisoval Antoš.
Aj Záruba priznal, že podobné zakončenie nečakal. „Čakal som všeličo možné, ale toto bolo prekvapenie.“
Slováci sa však postupne dostávali do zápasu. V závere tretiny už dokázali lepšie napádať a hra sa vyrovnala.
„Slováci si veria. Majú za sebou jedenásť bodov a víťazstvá nad slabšími súpermi,“ hovoril Záruba.
Strkanice a nervy
Druhá tretina patrila Slovensku. Kristián Pospíšil sa po ošetrení vrátil na ľad a slovenský tím výrazne zvýšil aktivitu.
„Slováci rozhýbali nohy, sú všade rýchli. Ak nezrýchlime riešenia, budeme neustále v problémoch,“ upozorňoval David Pospíšil.
Česi už nedominovali tak ako v prvej tretine. Slovensko začalo tlačiť pred bránkou a Kořenář mal výrazne viac práce.
„Český tím už nemá tú prevahu,“ všimol si Záruba.
Do toho prišli aj kontroverzie okolo rozhodcov. Po vylúčení Adama Sýkoru za hru vysokou hokejkou nasledoval veľmi podobný zákrok českého hráča bez trestu.
„To bol taký istý faul ako u Sýkoru. Slováci dnes môžu cítiť krivdu zo strany rozhodcov,“ reagoval Antoš.
Slováci však aj napriek tomu výrazne pridali. Začali viac napádať, pritvrdili v osobných súbojoch a derby postupne naberalo čoraz väčšie emócie.
„Čakal som, kedy začnú tie provokácie a strkanice. Bolo vidieť, že Kristián s tým začal a brat sa pridal,“ usmieval sa Antoš.
Česi provokácie ustáli
Vyrovnanie prišlo v 32. minúte. Marek Hrivík dostal priestor medzi kruhmi a zakončil s veľkým pokojom.
„Slováci ukázali trpezlivosť. Obrana zaspala a Hrivík tam bol úplne sám,“ hodnotil Antoš.
Slovensko postupne pridávalo aj v emóciách a pritvrdilo v osobných súbojoch. „Slováci začali provokovať, rôzne finty, ako sa dostať do zápasu. Keď to nejde herne, ide to silovo,“ opisoval Rostislav Olesz.
Vzápätí prišiel moment, ktorý českí experti označili za zlomový. Kristián Pospíšil si zbytočne vyhľadal konflikt a putoval na trestnú lavicu.
Česi presilovku využili, keď puk nešťastne tečoval práve Hrivík. „Mali sme šťastný odraz. Hráč tomu ale musí ísť naproti,“ uviedol Olesz.
„Hnev Pospíšila bol sakramentsky veľký,“ poznamenal Antoš, keď slovenský útočník na trestnej lavici zlomil hokejku.
Slováci sa však nezlomili. Čederle ešte nepremenil obrovskú šancu, no krátko nato Chromiak dotlačil puk za Kořenářa. „Celá česká obrana zaspala,“ kritizoval Antoš.
Adam Sýkora a strelec gólu Martin Chromiak (obaja Slovensko) sa tešia z druhého gólu Slovenska v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko. (Autor: TASR)
Záver druhej tretiny patril Slovensku. „Slováci sa dorovnali pohybom a zrýchlili oproti českému tímu,“ hodnotil Záruba.
Antoš ocenil, ako slovenský tím duel po slabšom úvode zmenil. „Slováci dali do druhej tretiny veľa hokejovosti a emócií, aby zápas otočili. Mne sa tento zápas veľmi páči.“
Tomajko priznal, že český tím mal v niektorých situáciách aj šťastie.
Rozhodol Červenka
Slováci vstúpili aktívne aj do tretej tretiny a český tím mal problémy s ich napádaním. Rozhodujúci moment však prišiel v 53. minúte.
Roman Červenka usmernil puk za Hlavaja korčuľou, po čom nasledovala kontrola videa. Českí experti boli presvedčení, že gól bude platiť.
„Nie je tam úmysel kopnúť puk do brány. Takéto naklonenie korčule je úplne bežná vec,“ vysvetľoval Antoš.
Po kontrole videozáznamu rozhodcovia gól uznali.
„Chcel som puk zastaviť alebo nejako dostať ku mne. Mal som zaháknutú hokejku, takže som si ho chcel spracovať. Priklonilo sa ku mne aj šťastie,“ vysvetľoval po zápase Červenka. „Cítil som, že som do toho nekopol a prial som si, aby bol gól uznaný.“
David Pospíšil rozhodnutie podporil jednoznačne. „Rozhodca naprosto správne rozhodol.“
Slovenský tlak nestačil
V závere Slováci zatlačili, skúšali hru bez brankára, ale český tím už vedenie udržal. Kořenář podržal mužstvo viacerými zákrokmi a českí hráči v posledných minútach obetavo blokovali strely.
„Zápas mal úplne všetko,“ zhodnotil Antoš. „Aj vyhrotené momenty. Slovenský tím bol veľmi nahnevaný, český mal obrovskú radosť.“
Záruba po zápase priznal, že český výkon nebol ideálny. „Nepodali sme výkon na šesťdesiat minút a na sto percent. Pomohli sme si presilovkou, obetavosťou a skúsenosťou.“
Tréner Jan Tomajko ocenil najmä spôsob, akým jeho tím duel zvládol. „Dnes sme si zápas odbojovali. Dali sme viac gólov a toto víťazstvo nám môže veľmi pomôcť do štvrťfinálových bojov.“
Pre Česko to bolo už šieste víťazstvo za sebou proti Slovensku na majstrovstvách sveta alebo olympijských hrách. Tentoraz však českí experti po zápase priznali, že slovenský výkon mal vysokú úroveň a duel mohol pokojne dopadnúť aj opačne.
Slovensko čaká ďalší duel už v nedeľu večer proti Kanade. Napriek prehre však výkon proti Česku ukázal, že tím Vladimíra Országha môže potrápiť aj favoritov turnaja.
Program MS v hokeji 2026 - sobota, 23. mája
Tabuľka: Skupina B
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body