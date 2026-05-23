    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:1, 2:1, 0:1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Roman Červenka strieľa gól do siete Slovenska po odraze od korčule.
    Dnes sa šťastie priklonilo na našu stranu, hovoril Červenka. Neviem, čo sa stalo pred gólom
    Adam Sýkora aTomáš Cibulka počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Futbalová pätička, ktorú uznali s kľudom Angličanov, hneval sa Záborský. Zápasu dali rozhodcovia pachuť
    Český útočník Roman Červenka strieľa víťazný gól v zápase proti Slovensku na MS v hokeji 2026.
    Slováci môžu cítiť krivdu, ale nie pre teč korčuľou. Rozhodca opísal víťazný gól Česka
    Tréner Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Česko.
    Országh: Pospíšilovci potrebujú emócie, len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom
    Fotka zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Slovenskí hokejisti vo federálnom derby neuspeli. Oznámkujte ich za výkon proti Česku
    Daniel Voženilek a Frantisek Gajdoš.
    Prvá prehra a pád o pozíciu. Pozrite si tabuľku skupiny B po zápase Slovensko - Česko
    PrehľadPreviewZostavyFotogalériaOnline prenosSumárZostrihSúvisiace

    Dnes sa šťastie priklonilo na našu stranu, hovoril Červenka. Neviem, čo sa stalo pred gólom

    Roman Červenka strieľa gól do siete Slovenska po odraze od korčule.
    Fotogaléria (47)
    Roman Červenka strieľa gól do siete Slovenska po odraze od korčule. (Autor: REUTERS)
    Martin Turčin|23. máj 2026 o 21:03
    ShareTweet6

    Kapitán Česka strelil víťazný gól proti Slovensku korčuľou.

    Prvý český útok: Jágr, Klika, Náhoda. V časoch najväčšej slávy Jaromíra Jágra kolovalo medzi fanúšikmi a novinármi ironické porekadlo. 

    Hláška vznikla ako reakcia na povestné „šťastíčko“, ktoré mali českí hokejisti na viacerých významných podujatiach. 

    Po sobotnom zápase na MS v hokeji 2026, v ktorom Slovensko prehralo s Českom 2:3, sa fráza pokojne môže upraviť na: Červenka. Klika. Korčuľa. 

    Český kapitán ROMAN ČERVENKA totiž strelil víťazný gól po odraze od korčule. Hoci jeho pohyb nohou bol úmyselný, prebehol v súlade s hokejovými pravidlami. 

    „Dnes sa šťastie priklonilo na našu stranu," povedal po zápase.

    Otázniky vyvoláva aj jeho súboj tesne pred gólom s Lukom Radivojevičom, po ktorom skončil mladý Slovák na ľade. 

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel GregaZ dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    O vašom góle na 3:2 sa dnes bude veľa hovoriť. Opíšte ho zo svojho pohľadu. 

    Mal som tam súboj, ten obranca spadol, neviem presne, čo sa stalo. Ja som mal buď zaseknutú hokejku, alebo mi ju držal. 

    Potreboval som sa k puku dostať hokejkou, takže som ho musel akýmkoľvek spôsobom pribrzdiť a dostať ho bližšie k sebe, aby som si potom mohol chytiť hokejku a zakončiť. Nakoniec to išlo rovno do brány. 

    Nemyslím si však, že tam bol úmyselný kop. Tak som to necítil na ľade a ani teraz si to nemyslím. Na videu potom ten pohyb možno tak vyzeral, ale prišiel až po tom pôvodnom teči či dorážke.

    Za mňa to bolo posúdené správne.

    Boli ste nervózny, keď sa situácia skúmala na videu?

    Prial som si, aby to bol gól. Vedel som, že môže byť víťazný.

    VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026

    Čo v zápase nakoniec rozhodlo v prospech Česka? 

    Asi šťastie. A ten môj gól. Pomohol nám a potom sme už hrali pomerne kompaktne. Bolo tu veľké teplo, ľad bol náročný, takže čím viac času ubiehalo, tým to bolo náročnejšie. Aj pre nás, aj pre Slovákov. 

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Adam Sýkora aTomáš Cibulka počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Adam Sýkora aTomáš Cibulka počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Futbalová pätička, ktorú uznali s kľudom Angličanov, hneval sa Záborský. Zápasu dali rozhodcovia pachuť
    dnes 22:04
    Josef Kořenář (Česko), Adam Liška (Slovensko) a Jiří Ticháček (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    dnes 17:48
    VIDEO: Góly zo zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026Pozrite si góly zápasu Slovensko - Česko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    dnes 17:48
    Na snímke sprava tréner slovenskej reprezentácie Vladimír Országh, Sebastián Čederle a brankár Adam Gajan (obaja Slovensko).
    pi 17:52
    Országh verí v predčasný narodeninový darček proti Česku: Ukázali tvár v zápase so ŠvédskomSlováci stratili jediný bod z dvanástich.
    pi 17:52
    Jiří Šlégr.
    dnes 09:31
    33 rokov od rozdelenia, no iskra nezhasla. Šéf Česka si najviac pamätá jedného SlovákaLegendárny obranca hrával za spoločný štát i následné derby.
    dnes 09:31
    Adam Sýkora a Jaroslav Chmelař v drese New York Rangers.
    Samuel Gregapi 17:26|6
    Hokejisti a ich spojenie s Českom: Narazím ho na mantinel, odkazuje Chmelař SýkoroviPríbehy slovenských hokejistov a ich spojenie s Českom.
    Samuel Grega|pi 17:26|6
    Asistent trénera Todd Woodcroft a Samuel Hlavaj na tréningu Slovenska.
    Martin Turčinpi 16:48|6
    Dvaja bratia, ktorí si nič nedarujú. Česko a Slovensko sú ako Toronto a Montreal, tvrdí KanaďanAko vníma rivalitu Česka a Slovenska tréner Todd Woodcroft?
    Martin Turčin|pi 16:48|6
    Zľava Jakub Meliško, Aurel Nauš (obaja Slovensko) počas tréningu
    dnes 12:39
    Rozkorčuľovanie Slovákov naznačilo zmenu v zostave. Brankár ostáva v tajnostiSlováci ladia detaily pred derby s Českom.
    dnes 12:39
    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    dnes 19:13
    Bratovražedné derby plné emócií, zhodnotil Országh. Slovákov pochválil za výkonPrečítajte si prvé reakcie po zápase Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    dnes 19:13
    Andrej Kollár, František Gajdoš (obaja Slovensko) a Lukáš Sedlák (Česko) v zápase základnej B-skupiny Slovensko - Česko.
    Nikola Černákovádnes 20:27|4
    Českí experti si po derby vydýchli: Slováci boli lepší, ale rozhodol šťastný gól ČervenkuRozhodli detaily, skúsenosť a šťastie.
    Nikola Černáková|dnes 20:27|4
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Adam Sýkora aTomáš Cibulka počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Adam Sýkora aTomáš Cibulka počas zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026.
    Futbalová pätička, ktorú uznali s kľudom Angličanov, hneval sa Záborský. Zápasu dali rozhodcovia pachuť
    dnes 22:04
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Dnes sa šťastie priklonilo na našu stranu, hovoril Červenka. Neviem, čo sa stalo pred gólom