Dnes sa šťastie priklonilo na našu stranu, hovoril Červenka. Neviem, čo sa stalo pred gólom

Prvý český útok: Jágr, Klika, Náhoda. V časoch najväčšej slávy Jaromíra Jágra kolovalo medzi fanúšikmi a novinármi ironické porekadlo.
Hláška vznikla ako reakcia na povestné „šťastíčko“, ktoré mali českí hokejisti na viacerých významných podujatiach.
Po sobotnom zápase na MS v hokeji 2026, v ktorom Slovensko prehralo s Českom 2:3, sa fráza pokojne môže upraviť na: Červenka. Klika. Korčuľa.
Český kapitán ROMAN ČERVENKA totiž strelil víťazný gól po odraze od korčule. Hoci jeho pohyb nohou bol úmyselný, prebehol v súlade s hokejovými pravidlami.
„Dnes sa šťastie priklonilo na našu stranu," povedal po zápase.
Otázniky vyvoláva aj jeho súboj tesne pred gólom s Lukom Radivojevičom, po ktorom skončil mladý Slovák na ľade.
O vašom góle na 3:2 sa dnes bude veľa hovoriť. Opíšte ho zo svojho pohľadu.
Mal som tam súboj, ten obranca spadol, neviem presne, čo sa stalo. Ja som mal buď zaseknutú hokejku, alebo mi ju držal.
Potreboval som sa k puku dostať hokejkou, takže som ho musel akýmkoľvek spôsobom pribrzdiť a dostať ho bližšie k sebe, aby som si potom mohol chytiť hokejku a zakončiť. Nakoniec to išlo rovno do brány.
Nemyslím si však, že tam bol úmyselný kop. Tak som to necítil na ľade a ani teraz si to nemyslím. Na videu potom ten pohyb možno tak vyzeral, ale prišiel až po tom pôvodnom teči či dorážke.
Za mňa to bolo posúdené správne.
Boli ste nervózny, keď sa situácia skúmala na videu?
Prial som si, aby to bol gól. Vedel som, že môže byť víťazný.
Čo v zápase nakoniec rozhodlo v prospech Česka?
Asi šťastie. A ten môj gól. Pomohol nám a potom sme už hrali pomerne kompaktne. Bolo tu veľké teplo, ľad bol náročný, takže čím viac času ubiehalo, tým to bolo náročnejšie. Aj pre nás, aj pre Slovákov.
Oni to však naozaj odmakali. Dnes sa šťastie trochu priklonilo na našu stranu.
Počas stretnutia ste inkasovali množstvo tvrdých úderov. Nebolia vás rebrá alebo niečo podobné?
Nie. Počítali sme s tým, že zápas takto bude vyzerať. Chceli sme zachovať pokoj. Vedeli sme, že niektorí hráči sa môžu nechať vyprovokovať alebo sa nechať uniesť emóciami.
Kristián Pospíšil je známy tým, že sa nechá vyprovokovať. Nakoniec bol dvakrát vylúčený. Hovorili ste si pred zápasom, že môže prísť podobný moment?
Vedeli sme o tom. Rozhodcovia mu to dvakrát prepáčili, na tretí raz už prišiel trest. Prekvapený som nebol. Takto to býva. Rozhodcovia odviedli dobrú prácu.
Pred zápasom ste hovorili, že rivalitu medzi Českom a Slovenskom už tak veľmi nevnímate. Platí to aj po zápase?
Bola skvelá atmosféra, prišlo veľa ľudí a bol to dobrý zápas. Samozrejme, potrebovali sme vyhrať, oba tímy chceli body.
Niekto mi hovoril, že nám to zaistilo štvrťfinále, takže sme vedeli, aký dôležitý zápas to pre nás je. Sme radi, že sme to dnes zvládli. Je tam stále veľa vecí, na ktorých musíme pracovať, ale dnes si najviac ceníme výsledok.
V druhej tretine ste využili presilovú hru zásluhou Martina Kauta, pri ktorom ste si pripísali asistenciu. Ako ste ten gól videli?
Aj v tejto situácii sa puk na tom ľade zasekával. Bolo strašné teplo a ľad bol naozaj zlý. Už som bol pod tlakom. Súper pomerne agresívne vystupoval k mantinelu, ale dostal som puk na Sedláka a ten to posunul Kautovi.
Dnes sme mali aj trochu šťastia. Niekedy ho nemáte, inokedy sa prikloní na vašu stranu. Sme za to radi.
Na konci ste mohli trikrát trafiť prázdnu bránku, ale nepodarilo sa to ani raz. Čo ste vtedy prežívali?
Nebolo to jednoduché, ale všetko ide veľmi rýchlo. Dúfate a veríte, že to tam padne. Ako som povedal, ľad bol naozaj zlý. Niekedy sa to jednoducho stane. Dnes bol najdôležitejší výsledok.
Gól na 3:2 bol už váš 67. v reprezentácii. Počítate si takéto míľniky?
Ja si ich nepočítam, ale vždy mi to niekto povie alebo sa to niekde objaví.
Váš brat je futbalista, zagratuluje vám k takémuto gólu?
(Smiech) Uvidíme.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body