    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    MS v hokeji 2026
    23.05.2026, Skupina B
    2 - 3
    0:1, 2:1, 0:1
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Országh: Pospíšilovci potrebujú emócie, len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom

    Tréner Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Česko.
    Tréner Vladimír Országh počas zápasu Slovensko - Česko. (Autor: TASR)
    Samuel Grega|23. máj 2026 o 20:19
    Tréner Országh hovoril po prehre s Českom na MS v hokeji 2026.

    Trpká prehra a prvýkrát bez bodu.

    Slovenskí hokejisti nestačili na Čechov v stretnutí B-skupiny MS 2026 a susedom podľahli 2:3. Za predvedenú hru sa však nemusia hanbiť. Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH ich po zápase pochválil.

    „Niekedy za zápas nie ste odmenení. Niekedy ste lepší a body nemáte, inokedy vám zápas nevyjde a body získate,“ povedal kormidelník.

    V pozápasovom rozhovore zdôraznil, že „peniaze ležia pred bránou“ a vyjadril sa aj k tomu, či emócie v tomto zápase pomohli alebo nie. 

    Ako by ste zhodnotili zápas?

    Myslím si, že to bol veľmi dobrý zápas. V prvej tretine sme boli v niektorých situáciách neskoro, hlavne v napádaní. Od druhej tretiny sme však hrali veľmi dobre. Myslím si, že sme boli viac než vyrovnaným súperom veľmi silnému českému tímu. Mrzí ma len to, že dnes odchádzame bez bodu, pretože chalani by si za predvedený výkon nejaký určite zaslúžili.

    Čo boli podľa vás momenty, ktoré rozhodli o tom, že zo stretnutia odchádzate bez bodu?

    Šance boli na oboch stranách. My sme dostali dva nešťastné góly. Jeden sme si tečovali sami a druhý bol tečovaný súperom. Dnes rozhodujú maličkosti. Odraz puku, oslabenia a presne o tom to bolo. Pri takýchto play-off zápasoch, lebo za mňa to už bol play-off zápas, to je len o detailoch.

    Ako vám rozhodcovia vysvetlili uznanie tretieho gólu Česka?


