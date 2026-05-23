Országh: Pospíšilovci potrebujú emócie, len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom

Trpká prehra a prvýkrát bez bodu.
Slovenskí hokejisti nestačili na Čechov v stretnutí B-skupiny MS 2026 a susedom podľahli 2:3. Za predvedenú hru sa však nemusia hanbiť. Tréner VLADIMÍR ORSZÁGH ich po zápase pochválil.
„Niekedy za zápas nie ste odmenení. Niekedy ste lepší a body nemáte, inokedy vám zápas nevyjde a body získate,“ povedal kormidelník.
V pozápasovom rozhovore zdôraznil, že „peniaze ležia pred bránou“ a vyjadril sa aj k tomu, či emócie v tomto zápase pomohli alebo nie.
Ako by ste zhodnotili zápas?
Myslím si, že to bol veľmi dobrý zápas. V prvej tretine sme boli v niektorých situáciách neskoro, hlavne v napádaní. Od druhej tretiny sme však hrali veľmi dobre. Myslím si, že sme boli viac než vyrovnaným súperom veľmi silnému českému tímu. Mrzí ma len to, že dnes odchádzame bez bodu, pretože chalani by si za predvedený výkon nejaký určite zaslúžili.
Čo boli podľa vás momenty, ktoré rozhodli o tom, že zo stretnutia odchádzate bez bodu?
Šance boli na oboch stranách. My sme dostali dva nešťastné góly. Jeden sme si tečovali sami a druhý bol tečovaný súperom. Dnes rozhodujú maličkosti. Odraz puku, oslabenia a presne o tom to bolo. Pri takýchto play-off zápasoch, lebo za mňa to už bol play-off zápas, to je len o detailoch.
Ako vám rozhodcovia vysvetlili uznanie tretieho gólu Česka?
Vysvetlenie bolo, že nešiel korčuľou proti puku, len sa za ním naťahoval a bolo to v rámci pravidiel. Nič s tým nemôžeme urobiť.
Bolo tam aj veľa emócií, ktoré výrazne prinášali bratia Pospíšilovci. Dostali ste gól na 1:2 po jednom z vylúčení. Pomohli vám tie emócie alebo skôr uškodili?
Zo začiatku nám určite pomohli, ale potom ich bolo treba trochu krotiť a obrátiť v prospech mužstva. Pospíšilovci potrebujú emócie na to, aby podali čo najlepší výkon. Len ich potrebujeme nasmerovať správnym smerom.
V zápase ste nehrali ani jednu presilovú hru. Prekvapilo vás to?
Nejaké náznaky tam boli, ale celkovo to bol zápas, v ktorom sme vedeli, že presilovky budú veľmi dôležité na jednej aj druhej strane. Obe mužstvá si dávali pozor na fauly a viac-menej z toho boli len nejaké strkanice. Presilovku sme nedostali a nič s tým nespravíme.
Kristián Pospíšil hral v prvej tretine len v prvom striedaní. Dohrával so zranením?
Mal zranenie už od prvého striedania, ale vrátil sa späť. Sme radi, že chcel pomôcť mužstvu. Uvidíme, ako to s ním bude ďalej.
Čo chýbalo pri zakončení? Na strely ste vyhrali 30:18.
Treba dať kredit aj súperovi, veľmi dobre bránil priestor pred bránkou. Napriek tomu sme odtiaľ dali dva góly a mali sme aj ďalšie šance. Samozrejme, vždy chcete byť dôraznejší v zakončení, hľadať odrazené puky a ísť do priestorov, kde to bolí. Hovoríme, že práve tam ležia peniaze, preto je tam najťažšie sa presadiť. Myslím si však, že chalani to zvládali dobre, len sme zostali bez bodu.
Čo teraz poviete tímu pred ďalším zápasom s Kanadou?
Prehry patria k životu. Už sme sa o tom rozprávali. Samozrejme, body sú veľmi dôležité, vždy sa počítajú a sú to najdôležitejšie, čo si môžete zo zápasu odniesť. Niekedy však za zápas nie ste odmenení. Niekedy ste lepší a body nemáte, inokedy vám zápas nevyjde a body získate. Je to taká rovnováha, ako v živote, tak aj v športe. Chalanov som jednoznačne pochválil, pretože sme odohrali výborný zápas proti kandidátovi na medailu. S rovnakým nastavením ideme aj na Kanadu. Tie najdôležitejšie zápasy nás ešte len čakajú a toto sú pre nás výborné testy.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body