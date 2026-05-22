Dvaja bratia, ktorí si nič nedarujú. Česko a Slovensko sú ako Toronto a Montreal, tvrdí Kanaďan

Slovensko nastúpi v sobotu podvečer (16:20, Joj) na piaty zápas majstrovstiev sveta v hokeji 2026. Jeho súperom bude Česko.
Pre mnohých hráčov pôjde o špeciálny zápas.
Napríklad Adam Sýkora a Jaroslav Chmelář sú najlepší kamaráti a v zámorí spolu bývajú, Kristián Pospíšil a Oliver Okuliar majú z Česka priateľky a až deväť Slovákov v Česku pôsobí na klubovej úrovni.
V najbližších hodinách budete určite čítať alebo počúvať príbehy slovenských aj českých hokejistov, ktorí budú hovoriť o vzájomnej rivalite krajín, ktoré desaťročia zdieľali spoločné štátne zriadenie.
Ale čo hovoria na rivalitu Česka a Slovenska ľudia zo zahraničia?
Dvaja bratia
Jedným z asistentov trénera Vladimíra Országha na MS vo Švajčiarsku je Kanaďan Todd Woodcroft. Narodil sa v Toronte a pochádza z hokejovej rodiny. Jeho dvaja bratia sú taktiež tréneri.
Woodcroft bol odmalička hokejový fanúšik a vyrastal na kanadskom trhu plnom rivalít. Jedným z jeho obľúbených hráčov bol Peter Šťastný, ktorého Quebec bol dlhé roky nepriateľským územím Montrealu.
V 80. rokoch rivalita medzi klubmi Nordiques a Canadiens prerástla hranice bežného hokejového súperenia a vyvrcholila pamätnou hromadnou bitkou v play-off, ktorá vošla do histórie ako „Masaker na Veľký piatok“.
Hoci Woodcroft nikdy nehral hokej, ako tréner zažil rivalitu medzi Kanadou a USA, Švédskom a Fínskom alebo vyhrotené zápasy v NHL.
Na MS vo Švajčiarsku okúsi, keď sa na jednom ľade stretne Slovensko s Českom.
„Sú to dve skvelé hokejové krajiny, povedal by som, že bratia. Keď sa však začne zápas, na ľade už nie sú žiadni kamaráti ani rodina. Zajtra si títo bratia budú chcieť navzájom poriadne znepríjemniť život," hovorí.
Ako Montreal a Toronto
Woodcroft ako milovník histórie pozná spoločnú minulosť oboch krajín.
Československo bolo spoločným štátom od októbra 1918 a s malou prestávkou počas druhej svetovej vojny až do roku 1993.
Lenže spojenie krajín nebolo len politické, ale aj hokejové. Československo vyhralo MS až šesťkrát, má tiež desať strieborných a štrnásť bronzových medailí.
„Pamätám si tie staršie zápasy, napríklad zo sedemdesiatych rokov, keď hralo Československo proti Kanade," vraví Woodcroft.
„Ale hokej sledujem dlhé roky a na svojich prvých majstrovstvách sveta v roku 2004 som mohol rivalitu medzi Českom a Slovenskom vidieť na vlastné oči."