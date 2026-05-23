33 rokov od rozdelenia, no iskra nezhasla. Šéf Česka si najviac pamätá jedného Slováka

Vzájomné zápasy hokejových reprezentácií Slovenska a Česka sú aj po 33 rokoch od rozdelenia federácie špeciálne.
Spoločná história, podobný jazyk a množstvo prepojení naprieč športom či kultúrou im dodávajú osobitný náboj. Na vlastnej koži ich zažila aj česká hokejová legenda Jiří Šlégr, ktorý v súčasnosti pôsobí ako generálny manažér českého tímu.
V sobotňajšom zápase na MS v hokeji 2026 medzi Slovenskom a Českom pôjde nielen o prestíž, ale aj o body, ktoré môžu posunúť niektorý z tímov do štvrťfinále. Slováci majú za sebou štyri zápasy s papierovo slabšími súpermi, ktoré zvládli so ziskom 11 bodov.
„Slováci si doteraz plnili svoju úlohu a teraz ich čakajú zápasy proti ťažším súperom. Je to klišé, ale aj my musíme ísť od zápasu k zápasu. Síce sme zvíťazili nad Švédskom (4:3), no pokazili sme si to proti Slovincom (2:3 pp). Musíme myslieť na to, že každé víťazstvo a každý bod sú pre nás dôležité,“ uviedol Šlégr pre TASR.
Česi majú po štyroch dueloch desať bodov a súboj proti Slovensku im môže dať definitívu postupu.
„Dva zápasy proti Slovinsku a Taliansku (3:1) sa nám herne príliš nepodarili. S Talianskom sme, našťastie, vybojovali víťazstvo. Smerujeme k tomu, aby sme sa dostali do štvrťfinále a tam sa môže stať čokoľvek. Stále je to ešte ďaleko, preto sa musíme sústrediť na najbližšieho súpera,“ poznamenal Šlégr.
Bývalý reprezentant zažil počas hráčskej kariéry aj turnaje, na ktorých tvorili Česi a Slováci jeden tím.
Za Československo hral na MS hráčov do 20 aj 18 rokov, nechýbal na MS 1991 či posledných spoločných ZOH v roku 1992 v Albertville, na ktorých získal v zostave s Igorom Libom, Róbertom Švehlom, Jaromírom Draganom či Petrom Veselovským bronzovú medailu.
Zo spoločných československých tímov mu najviac utkvelo v pamäti jedno meno. „Najviac si pamätám na Jerguša Baču. To bol úžasný chlap, ja som bol vtedy oproti nemu mladý chalan. On mám veľmi pomáhal. Inak som, samozrejme, vychádzal so všetkými,“ povedal Šlégr pre TASR.
Za vyše tridsať rokov od rozdelenia federácie odohrali slovenské a české hokejové tímy takmer 80 vzájomných zápasov. Vo väčšine z nich zvíťazili Česi a aj preto sa na Slovensku v určitom období hovorilo o akomsi „českom komplexe.“
Nastupujúca generácia hráčov, ktorí sa narodili až dávno po roku 1993, však dokázala Čechov viackrát zdolať v dôležitých stretnutiach na mládežníckych turnajoch. Jiří Šlégr nepochybuje, že určitá rivalita bude medzi Slovenskom a Českom dlhodobo.
„Vždy to bude špeciálne. Každé derby je unikátne. Ja som z generácie, ktorá ešte zažila Československo. Naposledy sme hrali ako jeden tím na ZOH 1992. Mám na to krásne spomienky. Dnes je tam už aj rivalita, no tá k tomu patrí a tak je to správne,“ dodal člen prestížneho Triple Gold Clubu, v ktorom sú víťazi ZOH, MS a Stanleyho pohára.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
