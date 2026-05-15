Informácie o MS v hokeji 2026: Program, skupiny, zostavy, štadióny (prehľad)

Majstrovstvá sveta v hokeji sa v roku 2026 konajú vo Švajčiarsku, hostia ich mestá Zürich a Fribourg.
Ide o 89. ročník svetového šampionátu pod hlavičkou Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF).
Švajčiari organizujú šampionát jedenástykrát v histórii, naposledy hostili majstrovstvá sveta v roku 2009 v mestách Zürich a Bern.
Slovensko je tentoraz účastníkom skupiny B, ktorá sa hrá v BCF Arene vo Fribourgu.
Slovenskí hokejisti v nej postupne vyzvú Nórsko, Taliansko, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanadu a Švédsko.
Rozdelenie skupín MS v hokeji 2026
Swiss Life Arena (Zürich)
- Fínsko Nominácia
- Lotyšsko Nominácia
- Maďarsko Nominácia
- Nemecko Nominácia
- Rakúsko Nominácia
- Švajčiarsko Nominácia
- USA Nominácia
- Veľká Británia Nominácia
BCF Arena (Fribourg)
- Česko Nominácia
- Dánsko Nominácia
- Kanada Nominácia
- Nórsko Nominácia
- Slovensko Nominácia
- Slovinsko Nominácia
- Švédsko Nominácia
- Taliansko Nominácia
Program zápasov MS v hokeji 2026
Skupinová fáza sa hrá od 15. do 26. mája. Do štvrťfinále postúpia štyri najlepšie tímy z oboch skupín. Play-off je na programe od 28. do 31. mája.
Štadióny na MS v hokeji 2026
Celkovo sa odohrá 64 zápasov na štadiónoch Swiss Life Arena v Zürichu a BCF Arena vp Fribourgu.
Swiss Life Arena v Zürichu
- Kapacita: 11 157 divákov
- Otvorenie: 2022
BCF Arena vo Fribourgu
- Kapacita: 9 372 divákov
- Otvorenie: 1983
Hrací systém a pavúk MS v hokeji 2026
Zo základných skupín postúpia do vyraďovacej fázy (play-off) najlepšie štyri tímy z každej skupiny.
Krajina, ktorá vyhrá skupinu A, bude hrať proti tímu na štvrtej priečke zo skupiny B. Druhý tím nastúpi na kríž proti tretiemu (1A - 4B, 2A - 3B, 3A - 2B, 4A - 1B).
Pravidlá a systém MS v hokeji 2026
Tímy na MS v hokeji 2026
Tituly na MS hokeji
- Kanada - 28
- Rusko/Sovietsky zväz - 27
- Česko/Československo - 13
- Švédsko - 11
- Fínsko - 4
- USA - 3
- Veľká Británia - 1
- Slovensko - 1
Zápasy Slovenska na MS v hokeji 2026
Slovensko hrá v skupine B vo Fribourgu, kde zápasy hostí BCF Arena. Slováci štartujú proti Nórsku, následne vyzvú Taliansko, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanadu a účinkovanie v skupine zavŕšia duelom so Švédskom.
TV program MS v hokeji 2026
Na Slovensku odvysielajú šampionát tri stanice - TV JOJ, JOJ Šport a JOJ Šport 2, ktoré ponúknu všetkých 64 zápasov na turnaji. Zápasy bude možné sledovať aj na internete.
Súčasťou prenosov budú štúdiá, kde budú s moderátormi analyzovať súboje experti - Branko Radivojevič, Andrej Meszároš, Dominik Graňák, Jozef Stumpel, Rastislav Staňa, Ján Lašák, Rasťo Konečný, Michal Hudec.
Zápasy odvysielajú aj v susedných krajinách - česká ČT Sport, rakúska ORF a maďarská Sport TV.
Nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026
Slovenská hokejová reprezentácia sa od apríla intenzívne pripravovala na svetový šampionát, keď odohrala 8 prípravných stretnutí.
Slovensko trikrát vyhralo a päťkrát prehralo. Tréner Vladimír Országh oznámil finálnu nomináciu v stredu 13. mája.
Hokejový Boss a MS v hokeji 2026
K dianiu na MS v hokeji sa budú vyjadrovať aj Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v podcaste Hokejový BOSS formou špeciálnych epizód.
Sportnet v dejisku MS v hokeji 2026
Z dejiska MS v hokeji zaznamenávajú aktuálne dianie dvaja autori - Martin Turčin a Samuel Grega.
Sportnet.sk prináša každý zápas na MS v hokeji 2026 naživo ako online prenos, slovenské duely aj s AUDIO komentárom. Okrem online prenosov tu nájdete reakcie, rozhovory, analýzy, podcasty, fotogalérie aj video články.
Tiež si pozrite servisné informačné články k MS v hokeji 2026:
