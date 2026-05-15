    Informácie o MS v hokeji 2026: Program, skupiny, zostavy, štadióny (prehľad)

    Slovenskí hokejisti počas MS v hokeji 2025.
    Sportnet|15. máj 2026 o 06:00
    Pozrite si všetky dôležité informácie o MS v hokeji 2026 na jednom mieste.

    Majstrovstvá sveta v hokeji sa v roku 2026 konajú vo Švajčiarsku, hostia ich mestá Zürich a Fribourg.

    Ide o 89. ročník svetového šampionátu pod hlavičkou Medzinárodnej federácie ľadového hokeja (IIHF).

    Švajčiari organizujú šampionát jedenástykrát v histórii, naposledy hostili majstrovstvá sveta v roku 2009 v mestách Zürich a Bern.

    Slovensko je tentoraz účastníkom skupiny B, ktorá sa hrá v BCF Arene vo Fribourgu.

    Slovenskí hokejisti v nej postupne vyzvú Nórsko, Taliansko, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanadu a Švédsko.

    Rozdelenie skupín MS v hokeji 2026

    Skupina A

    Swiss Life Arena (Zürich)

    Skupina B

    BCF Arena (Fribourg)

    Program zápasov MS v hokeji 2026

    Skupinová fáza sa hrá od 15. do 26. mája. Do štvrťfinále postúpia štyri najlepšie tímy z oboch skupín. Play-off je na programe od 28. do 31. mája.

    Štadióny na MS v hokeji 2026

    Celkovo sa odohrá 64 zápasov na štadiónoch Swiss Life Arena v Zürichu a BCF Arena vp Fribourgu.

    Swiss Life Arena v Zürichu

    • Kapacita: 11 157 divákov
    • Otvorenie: 2022

    BCF Arena vo Fribourgu

    • Kapacita: 9 372 divákov
    • Otvorenie: 1983

    Hrací systém a pavúk MS v hokeji 2026

    Zo základných skupín postúpia do vyraďovacej fázy (play-off) najlepšie štyri tímy z každej skupiny.

    Krajina, ktorá vyhrá skupinu A, bude hrať proti tímu na štvrtej priečke zo skupiny B. Druhý tím nastúpi na kríž proti tretiemu (1A - 4B, 2A - 3B, 3A - 2B, 4A - 1B).

    Pravidlá a systém MS v hokeji 2026

    Tímy na MS v hokeji 2026

    Skupina A - Swiss Life Arena

    Skupina B - BCF Arena

    Tituly na MS hokeji

    • Kanada - 28
    • Rusko/Sovietsky zväz - 27
    • Česko/Československo - 13
    • Švédsko - 11
    • Fínsko - 4
    • USA - 3
    • Veľká Británia - 1
    • Slovensko - 1

    Medailová bilancia

    Zápasy Slovenska na MS v hokeji 2026

    Slovensko hrá v skupine B vo Fribourgu, kde zápasy hostí BCF Arena. Slováci štartujú proti Nórsku, následne vyzvú Taliansko, Slovinsko, Dánsko, Česko, Kanadu a účinkovanie v skupine zavŕšia duelom so Švédskom.

    Joj
    16.05. 12:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    17.05. 12:20
    | Skupina B
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    19.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    21.05. 20:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    23.05. 16:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena

    Slovenský tím

    TV program MS v hokeji 2026

    Na Slovensku odvysielajú šampionát tri stanice - TV JOJ, JOJ Šport a JOJ Šport 2, ktoré ponúknu všetkých 64 zápasov na turnaji. Zápasy bude možné sledovať aj na internete.

    Súčasťou prenosov budú štúdiá, kde budú s moderátormi analyzovať súboje experti - Branko Radivojevič, Andrej Meszároš, Dominik Graňák, Jozef Stumpel, Rastislav Staňa, Ján Lašák, Rasťo Konečný, Michal Hudec.

    Zápasy odvysielajú aj v susedných krajinách - česká ČT Sport, rakúska ORF a maďarská Sport TV.

    Nominácia Slovenska na MS v hokeji 2026

    Slovenská hokejová reprezentácia sa od apríla intenzívne pripravovala na svetový šampionát, keď odohrala 8 prípravných stretnutí.

    Slovensko trikrát vyhralo a päťkrát prehralo. Tréner Vladimír Országh oznámil finálnu nomináciu v stredu 13. mája.

    Hokejový Boss a MS v hokeji 2026

    K dianiu na MS v hokeji sa budú vyjadrovať aj Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v podcaste Hokejový BOSS formou špeciálnych epizód.

    So štartom hokejovej sezóny 2024/2025 vtrhol na scénu nový hokejový videopodcast.

    Boris Valábik, Ondrej Rusnák a Stano Benčat v ňom na portáli Sportnet debatujú (najmä) o hokeji na Slovensku, aj preto názov Hokejový BOSS.

    Sportnet v dejisku MS v hokeji 2026

    Z dejiska MS v hokeji zaznamenávajú aktuálne dianie dvaja autori - Martin Turčin a Samuel Grega.

    Sportnet.sk prináša každý zápas na MS v hokeji 2026 naživo ako online prenos, slovenské duely aj s AUDIO komentárom. Okrem online prenosov tu nájdete reakcie, rozhovory, analýzy, podcasty, fotogalérie aj video články.

    Národné tímy na MS v hokeji 2026

    Skupina ASwiss Life Arena (Zürich, Švajčiarsko)

    Fínsko na MS v hokeji 2026Lotyšsko na MS v hokeji 2026Maďarsko na MS v hokeji 2026Nemecko na MS v hokeji 2026Rakúsko na MS v hokeji 2026Švajčiarsko na MS v hokeji 2026USA na MS v hokeji 2026Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    Skupina BBCF Arena (Fribourg, Švajčiarsko)

    Česko na MS v hokeji 2026Dánsko na MS v hokeji 2026Kanada na MS v hokeji 2026Nórsko na MS v hokeji 2026Slovensko na MS v hokeji 2026Slovinsko na MS v hokeji 2026Švédsko na MS v hokeji 2026Taliansko na MS v hokeji 2026

