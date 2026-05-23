    23.05.2026, Skupina B
    Fribourg BCF Arena
    16:20
    Slabina v bránke, trápenie na presilovke. Českí tréneri svojich hráčov krotiť nebudú

    Momentka zo zápasu Česko - Švédsko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Samuel Grega, Martin Turčin|23. máj 2026 o 09:00
    Česko je piatym súperom Slovenska na MS v hokeji 2026.

    Slovensko a Česko spája spoločná história, jazyk aj tisíce rodinných väzieb. V sobotu podvečer sa však oba národy na chvíľu rozdelia.

    V švajčiarskom Fribourgu proti sebe nastúpia vo vzájomnom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji 2026.

    Stretnutie so začiatkom o 16:20 (Joj) bude hostiť vypredaná BCF Aréna.

    Senzácia so Slovinskom

    Česi sú slovenskými susedmi aj v tabuľke B-skupiny. Slováci majú 11 bodov, Česi o jeden menej.

    Na turnaji najprv vyhrali nad Dánskom 4:1, ale potom zaváhali so Slovinskom, po historickej prehre 2:3 po predĺžení získali len bod. 

    Najlepší výkon predviedli proti Švédom, ktorých zdolali 4:3.

    Základy úspechu položili v prvej tretine, počas ktorej viedli už 3:0. Divoký zápas dotiahli do víťazného konca aj napriek tomu, že v tretej tretine mali len jednu strelu na bránu.

    Vytrápili sa aj proti Talianom. V zápase síce dominovali, čo potvrdzuje aj strelecký pomer 58:15, ale taliansky tím držal brankár Clara. Česi o výhre 3:1 rozhodli až v záverečnej tretine. 

    „Česi majú obrovskú kvalitu. To, že sa trápili so Slovinskom a Talianskom nič neznamená. Každý vie dobre korčuľovať a ak je mužstvo organizované a má dostatok síl, hrá sa ťažko proti každému,“ hovoril tréner Slovákov Vladimír Országh. 

    „Myslím si, že Česi ukázali svoju pravú tvár v zápase proti Švédom, keď potrebovali zabrať. Prvá tretina bola z ich strany absolútne dominantná a viedli 3:0. Stále majú výborné mužstvo a my pôjdeme ďalej s pokorou.“

    Do stretnutia so Slovákmi tak idú so zmiešanými pocitmi. Bodov majú dosť a predviedli aj dobré výkony, ale vytrápili sa s outsidermi.

    Disciplína môže byť kľúč

    Ich veľkou slabinou na turnaji sú špeciálne tímy. V presilovkách sú tretí najhorší – využili iba jednu z desiatich. 

    Rovnako tretí od konca sú aj v oslabeniach. V početnej nevýhode dostali až päť gólov z 11 príležitostí súpera. 

    Čechom nepomáha ani to, že na celom turnaji sú najčastejšie vylučovaným tímom, majú už 45 trestných minút. K tomuto číslu však výrazne prispelo vylúčenie Sčotku na päť minút plus do konca zápasu. 

    Na opačnom póle sú Slováci. Najmenej vylučovaný tím obdržal 22 trestných minút. 

    Slabina v bránke, trápenie na presilovke. Českí tréneri svojich hráčov krotiť nebudú