Slabina v bránke, trápenie na presilovke. Českí tréneri svojich hráčov krotiť nebudú

Slovensko a Česko spája spoločná história, jazyk aj tisíce rodinných väzieb. V sobotu podvečer sa však oba národy na chvíľu rozdelia.
V švajčiarskom Fribourgu proti sebe nastúpia vo vzájomnom zápase na majstrovstvách sveta v hokeji 2026.
Stretnutie so začiatkom o 16:20 (Joj) bude hostiť vypredaná BCF Aréna.
Senzácia so Slovinskom
Česi sú slovenskými susedmi aj v tabuľke B-skupiny. Slováci majú 11 bodov, Česi o jeden menej.
Na turnaji najprv vyhrali nad Dánskom 4:1, ale potom zaváhali so Slovinskom, po historickej prehre 2:3 po predĺžení získali len bod.
Najlepší výkon predviedli proti Švédom, ktorých zdolali 4:3.
Základy úspechu položili v prvej tretine, počas ktorej viedli už 3:0. Divoký zápas dotiahli do víťazného konca aj napriek tomu, že v tretej tretine mali len jednu strelu na bránu.
Vytrápili sa aj proti Talianom. V zápase síce dominovali, čo potvrdzuje aj strelecký pomer 58:15, ale taliansky tím držal brankár Clara. Česi o výhre 3:1 rozhodli až v záverečnej tretine.
„Česi majú obrovskú kvalitu. To, že sa trápili so Slovinskom a Talianskom nič neznamená. Každý vie dobre korčuľovať a ak je mužstvo organizované a má dostatok síl, hrá sa ťažko proti každému,“ hovoril tréner Slovákov Vladimír Országh.
„Myslím si, že Česi ukázali svoju pravú tvár v zápase proti Švédom, keď potrebovali zabrať. Prvá tretina bola z ich strany absolútne dominantná a viedli 3:0. Stále majú výborné mužstvo a my pôjdeme ďalej s pokorou.“
Do stretnutia so Slovákmi tak idú so zmiešanými pocitmi. Bodov majú dosť a predviedli aj dobré výkony, ale vytrápili sa s outsidermi.
Disciplína môže byť kľúč
Ich veľkou slabinou na turnaji sú špeciálne tímy. V presilovkách sú tretí najhorší – využili iba jednu z desiatich.
Rovnako tretí od konca sú aj v oslabeniach. V početnej nevýhode dostali až päť gólov z 11 príležitostí súpera.
Čechom nepomáha ani to, že na celom turnaji sú najčastejšie vylučovaným tímom, majú už 45 trestných minút. K tomuto číslu však výrazne prispelo vylúčenie Sčotku na päť minút plus do konca zápasu.
Na opačnom póle sú Slováci. Najmenej vylučovaný tím obdržal 22 trestných minút.
Česká defenzíva je však veľmi pevná vo vyrovnanom počte hráčov. Na celom turnaji v ňom inkasovala len trikrát, čo je najmenej zo všetkých tímov. Raz to pritom bolo v hre 3 na 3.
„Poznáme český štýl hokeja. Je tam veľa dôrazu v defenzíve, hrá sa tvrdo a majú aj výborných hráčov zo švédskej či švajčiarskej ligy. Podľa mňa to bude dobré divadlo,“ povedal slovenský bek Samuel Kňažko.
Česi majú proti Slovensku víťazné série
Derby medzi Slovenskom a Českom nie je na svetových šampionátoch také bežné. Za posledných desať rokov sa udialo len trikrát, vždy v základnej skupine a vždy s víťazstvom Čechov.
Posledná konfrontácia prišla pred troma rokmi v Rige. V úvodnom zápase slovenskí hokejisti prehrali 2:3. Góly strelili Chromiak a Rosandič, ktorí sú v kádri aj teraz. To isté platí aj o českých strelcoch Červenkovi a Sedlákovi.
Slováci vyhrali naposledy v pamätnom semifinále v striebornom roku 2012. Dva góly vtedy strelil Miroslav Šatan a jeden Libor Hudáček.
Jeden zo slávnych zápasov sa udial aj v roku 2003 v zápase o bronz. Slováci zvíťazili 4:2 a skompletizovali medailovú zbierku na MS.
Ak rátame aj prípravné zápasy, Česi držia proti Slovákom 8-zápasovú víťaznú šnúru. Na vrcholových turnajoch táto séria trvá štyri duely.
Aký tím majú Česi?
„Toľko ospravedlneniek si nepamätám, ale chápem to," uviedol hlavný tréner Radim Rulík na tlačovej konferencii pred MS.
Pre skúseného trénera, ktorý v roku 2024 priviedol Česko k domácemu titulu, je šampionát vo Švajčiarsku rozlúčkou s reprezentáciou.
V novej sezóne bude trénovať extraligové Kladno, na lavičku národného tímu zasadne Zděnek Moták.
Nielen Slovákom, ale aj Čechom chýba množstvo hokejistov. Z NHL sa trénerovi ospravedlnilo deväť hráčov.
Najväčšia strata je útočník Bostonu David Pastrňák. V základnej časti NHL zaznamenal v 77 zápasoch rovných 100 bodov. V šiestich zápasoch play-off pridal ďalších sedem bodov.
Sezónu ale dohrával so zranením. „Tento rok to bohužiaľ nedám. Reprezentujem vždy rád, ale teraz to jednoducho nešlo," uviedol pre deník Sport.
Zo zámoria chýbajú aj Pavel Zacha, Radek Faksa, Ondřej Palát, Radko Gudas, David Kämpf či Jiří Kulich.
Z NHL napokon tím posilnili iba dvaja hráči - obranca Vancouveru Filip Hronek a mladý útočník NY Rangers Jaroslav Chmelář.
Až osem českých brankárov odchytalo v aktuálnom ročníku NHL aspoň jeden zápas. Na MS však neprišiel ani jeden z nich.
Česi priniesli na MS trojicu brankárov z Európy. Jasnú jednotku nemajú, zápasy si rozdelili Josef Kořenář (Sparta Praha) a Dominik Pavlát (Ilves). Obaja inkasovali po štyri góly.
Lídrom tímu je 40-ročný Roman Červenka. Na klubovej úrovni v Pardubiciach zaznamenal 85 bodov v 60 zápasoch. Bol suverénne najproduktívnejší hráč českej extraligy. S Dynamom získal majstrovský titul.
Na MS sa však zatiaľ výrazne nepresadil, v štyroch zápasoch má bilanciu 1+1.
Najproduktívnejším Čechom na turnaji je s piatimi asistenciami David Tomášek, štyri body (2+2) má Matej Blümel.
V českej zostave nájdeme aj množstvo mladíkov. Nechýba 20-ročný obranca Tomáš Galvas alebo 21-ročný útočník Matyáš Melovský. Aj ďalší hráči majú len niečo po dvadsiatke: Marek Alscher, Tomáš Cibulka či Chmelař.
Čo povedali o Slovákoch?
„Slovensko je výborný súper. Bude tam skvelá atmosféra a ak chceme vyhrať, budeme musieť podať fantastický výkon."
Takto opísal nasledujúci zápas Česka útočník Dominik Kubalík. Podľa neho bývajú stretnutia proti Slovákom emotívnejšie a vypätejšie. „Je to taký bratský súboj."
Pre oba tímy pôjde o dôležitý súboj, v prípade výhry za tri body by každý z nich mohol potvrdiť postup do štvrťfinále.
„Pre nás je to ďalší náročný zápas na majstrovstvách sveta. Nemôžeme ho brať ako derby. Musíme ho vnímať ako stretnutie, ktoré chceme vyhrať, a urobiť pre to všetko," uviedol Jiří Kalous, asistent trénera Rulíka.
Podľa Kubalíka hrajú Slováci na MS výborný hokej.
„Videl som niekoľko tretín ich zápasov a ešte budeme mať míting venovaný ich hre. Dobre sa na nich pripravíme a verím, že to bude kvalitný zápas," dodal.
Pochvalu súperovi venoval aj mladý útočník Chmelař: „Majú mladý a energický tím. Budú mať rýchle nohy a rýchle prechody do útoku. V tom bude podľa mňa ich najväčšia sila."
Vzájomné zápasy Česka a Slovenska bývajú často vyhrotené a plné emócií. Českí tréneri svojich hráčov krotiť nebudú.
„Chceme hrať čisto, ale dôrazne. Musíme sa sústrediť na svoju hru. To, ako bude hrať Slovensko, je ich vec. My sa koncentrujeme na náš výkon," uzavrel asistent Kalous.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
Tabuľka skupiny B na MS v hokeji 2026
Názov krajinyŠtát
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
B
Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body