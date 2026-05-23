Futbalová pätička, ktorú uznali s kľudom Angličanov, hneval sa Záborský. Zápasu dali rozhodcovia pachuť

Slovenskí hokejisti prehrali prvý zápas na MS v hokeji 2026 . Česku podľahli 2:3, no aj napriek tomu sú blízko k postupu do štvrťfinále. Zápas hodnotí expert Sportnetu, bývalý hokejový reprezentant TOMÁŠ ZÁBORSKÝ.
Bol to vyrovnaný ťažký zápas. Oproti tým predošlým zápasom bolo vidieť, že české mužstvo je kvalitný tím a nedokázali sme si zo začiatku vytvoriť nejaký súvislejší tlak alebo zavrieť Čechov v obrannom pásme.
Podarilo sa nám to v prvej tretine možno dvakrát, že sme si tam trošku dlhšie dokázali udržať tlak, ale po tých strelách sme nevedeli nájsť odrazené puky.
Mali sme možno trošku šťastia, ale za mňa vyrovnaný zápas. Dovolím si tvrdiť, že sme boli aj trošku lepší a škoda toho, lebo dnes si myslím, že deľba bodov by bola spravodlivá.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Česko na MS v hokeji 2026
Ani jedno české vylúčenie
Čo sa týka rozhodcov, za mňa bude dobré, keď sa k týmto situáciám vyjadria aj oni, ale myslím si, že ten ich dnešný výkon nebol ideálny.
Tvrdím jedno, keď sa hrá 60 minút hokejový zápas a nech sa hrá akokoľvek čisto, vždy sa tam nájdu momenty, kde sa môže vylučovať.
Tie vysoké hokejky tam boli na to, aby boli vylúčenia, a to sa mi nepozdávalo. No a ten tretí gól, za mňa, ja som bol presvedčený o tom, že ten gól nemôžu uznať.
To bola klasická futbalová pätička, kde sa Červenka korčuľou ešte naťahuje k puku a ešte potom aj švihne nohou pätičku, aby ten puk usmernil medzi betóny nášho brankára.
A rozhodcovia ho aj tak s kľudom Angličanov uznajú. Bolo vidieť, že aj tréner bol z toho rozčarovaný a hneď si tam volal rozhodcu pre ďalšie vysvetlenie. Bude zaujímavé a rád budem sledovať, či títo rozhodcovia si ešte zapískajú v ďalších zápasoch na turnaji, lebo si myslím, že to urobilo takú pachuť dobrému zápasu.
Tá rivalita medzi Slovenskom a Českom bola veľmi dobrá, boli tam aj nejaké menšie šarvátky, bol tam hokej hore-dole, boli aj šance a toto si myslím, že sú také rozhodnutia, ktoré trošku ovplyvnili zápas.
Predísť zbytočným vylúčeniam
My sa musíme držať v ďalších zápasoch toho nášho systému, musíme veľa korčuľovať, snažiť sa byť všade prví, nedávať Kanade priestor a hlavne nebyť vylučovaní.
Kanada má tiež veľmi silné presilové hry a keď to tam roztočia Scheifele, Celebrini, Crosby, Bouchard, majú tam veľa kvalitných hráčov, ktorí vedia tieto situácie využívať.
Takže my keď budeme dobre korčuľovať, nebudeme vylučovaní a nenecháme sa vyprovokovať, tak ja si myslím, že Kanada bude tá, ktorá bude viacej nervóznejšia, keď s nami bude hrať vyrovnanú partiu.
Musíme byť efektívni, tých šancí podľa mňa nebude až toľko, a keď tie šance prídu, tak ich musíme vedieť využiť.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
MS v hokeji 2026 - program Slovenska
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B
| Skupina B